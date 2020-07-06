У червні авіатрафік у повітряному просторі України впав на 87,1%, - "Украерорух"

У червні 2020 року трафік у повітряному просторі України впав на 87,1% порівняно з червнем минулого року.

Про це повідомила пресслужба Державного підприємства обслуговування повітряного руху ("Украерорух"), передає Цензор.НЕТ.

Загалом за типами польотів червневий авіатрафік розподіляється так: внутрішні рейси – 1 403 (менше на 53,9 % порівняно з червнем 2019 року), міжнародні рейси – 1 650 (-89,5 %) і транзитні рейси – 1 531 (-90,8 %).

Українські авіакомпанії виконали у червні 1 778 рейсів, іноземні – 2 806 рейсів.

При цьому найбільшим залишається падіння обсягів транзитних польотів в українському повітряному просторі – цей показник у червні 2020 майже на 91 % нижчий порівняно з відповідним показником 2019 року.

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"Транзитні потоки завжди становлять основну частину доходів провайдерів аеронавігаційного обслуговування – зокрема, у структурі доходів Украероруху до 2014 року частка таких надходжень дорівнювала майже 70 %. За шість років втрати за найбільш прибутковим джерелом надходжень за обслуговування транзитних потоків перевищують 20 мільярдів гривень", - розповіли в "Украерорусі".

За даними підприємства, Київський районний диспетчерський центр у червні показав зниження трафіку на 86,3% (2543 польоту), Дніпровський - на 70,4% (798), Львівський - на 89,3% (1927), Одеський - на 90, 3% (1120).

Як повідомлялося, в травні загальна кількість рейсів, виконаних у повітряному просторі України, становила 3237 рейсів, в квітні - 2372 рейси.

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