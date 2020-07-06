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Новини
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"Слуга народу" Гетманцев про зміну глав податкової та митниці: Результати негативні, такі рішення викликають дуже багато запитань

Державні податкова і митна служби показують "негативні результати" роботи після зміни керівників.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив народний депутат від Слуги народу, глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр (фінансів Марченко. - Ред.) взяв на себе відповідальність [коли звільняв колишніх керівників Сергія Верланова і Максима Нефьодова. - Ред.], чекаємо від нього результату. Якщо у нього будуть результати позитивні - переможців не судять. Якщо результати негативні, а ми зараз, на жаль, бачимо результати негативні, то таке рішення викликає дуже і дуже багато питань", - сказав Гетманцев.

Щодо податкової Гетманцев відзначає два моменти: істотне зниження плану і скорочення надходжень порівняно з 2019 роком.

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"План був сильно скоректований, а індикативи знижені з 31 млрд до 21,3 млрд. Питання до міністра фінансів – хіба економіка країни впала на 30%? Ні. Чому таке пониження? Звичайно, простіше вимагати у ДПС перевиконання плану на 10% - до речі, ця задача не виконана щодо червня - якщо до цього зменшити його на 30%. Порівняно зі старими індикативами, невиконання плану склало 15%. В червні ми знову (як і в травні) бачимо зменшення надходжень рік до року (26,7 млрд за 28 млрд у 2019р)", - пояснив він.

За словами глави комітету, збільшення сальдо по ПДВ рік до року - це позитивний сигнал, хоча і "деякі експерти і пов'язують збільшення зі зменшенням імпорту і зменшенням імпортного податкового кредиту в системі".

"З третього боку, ми змушені констатувати повний провал роботи зі спиртом, надходження від якого впали, хоча ще в березні і квітні перевищували планові 7 і 5 разів відповідно! Це очевидний відкат назад. Об'єктивне падіння ПДФО та податку на прибуток може і повинно бути компенсоване за рахунок інших платежів", - сказав Гетманцев.

За його словами, ситуація на митниці набагато гірша, ніж у податковій.

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"Планові показники (індикативи) також були зменшені на 30% і навіть ці плани митниця не виконала в травні. У червні зменшений план був виконаний, однак, це менше, ніж за аналогічні місяці при команді Максима Нефьодова. Сірий імпорт іде, бюджет отримує менше, ми маємо зрив термінів щодо реформи митниці. При роботі Нефьодова робилося хоча б це", - зазначив глава комітету.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) Мінфін (3649) податкова (709) митниця (1874) Нефьодов Максим (383) Верланов Сергій (153) Гетманцев Данило (890)


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Топ коментарі
+6
Крылов про это писал.
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06.07.2020 15:12
+6
У Трускавці Крилова не приходили.
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06.07.2020 15:15
+5
Гетманцев -великий специалист по киданию: рулетка, кости, стаканы...
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06.07.2020 15:23
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Государственные налоговая и таможенная службы показывают "отрицательные результаты" работы после смены руководителей. Источник: https://censor.net.ua/n3206331
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Це заздалегідь було відомо.
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06.07.2020 15:10 Відповісти
то поменяйте их местами..или офисы в горошек покрасьте,
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06.07.2020 15:12 Відповісти
Крылов про это писал.
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06.07.2020 15:12 Відповісти
У Трускавці Крилова не приходили.
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06.07.2020 15:15 Відповісти
Гетманцев Даниил - народный депутат партии "Слуга Народа".
Он же главное звено компании Jurimex.
Ранее трудился в качестве помощника народного депутата ВР - Сивковича Владимира (фракция Партии регионов).

Даниил партнер и основатель "М.С.Л" (Молодьспортлото)

Гетманцев решил признаться в том, что на самом деле "лотерея" работала в тени.




Специально для этого трудились юристы, а также специалисты с образованием, создавая легальные схемы.

Будучи студентом, Гетманцев трудился штатным юристом в компании "МСЛ".
Когда происходила приватизация, эксперт получил статус акционера лотерейного оператора.
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06.07.2020 15:16 Відповісти
В 2016 году Гетьманцев https://chesnosud.org/candidate/getmantsev-danilo-oleksandrovich/ участвовал в конкурсе на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда, однако из конкурса выбыл.

В декларации на конкурс указал гонорар от фирмы Selantia LTD, зарегистрированной на Виргинских островах, которая фигурирует в деле "Приватбанк против экс-владельцев" и истоки которой ведут к Игорю Коломойскому.
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06.07.2020 15:17 Відповісти
По данным аналитической системы YouControl, по состоянию на 15.03.2019 года, Гетманцев Данил Александрович http://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/Q6pjfBf8.pdf значился среди 8 участников основанного 28.09.1998 года ООО "М.С.Л." (ЕГРПОУ http://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/GFOYzdrS.pdf 30109292 ), профиль - организация азартных игр.
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06.07.2020 15:18 Відповісти
Гетманцев -великий специалист по киданию: рулетка, кости, стаканы...
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06.07.2020 15:23 Відповісти
Бггг...
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06.07.2020 15:25 Відповісти
После смены Гетьмана на членограя тоже заметны перемены к худшему. И в жизни, и в политике, и в экономике.
Может предложить шмаркле вернуться в квартал?
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06.07.2020 15:28 Відповісти
Назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским главой Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил,
о причастности нардепа "Слуги народа" Максима Павлюка к масштабным контрабандным схемам.
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06.07.2020 15:29 Відповісти
НЕ, ребята, идите вы в жопу!
И при Сене, и при Гросе был какой-то Кабинет министров, а сейчас - какая-то дворовая команда по футболу - все бегут забивать, а в воротах - никого!
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06.07.2020 15:35 Відповісти
Я і правда досі не розумію які були претензії до Гройсмана. Жодного разу не чув щоб особисто його звинуватили у корупції. Сєня, кажуть, ліс карпатський за кордон у Румунію гнав. А от про Гройсмана такого не чув.
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06.07.2020 16:23 Відповісти
Ой, было и про Гросю! Только в основном все поливали Петю.
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07.07.2020 10:11 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев о смене глав налоговой и таможни: Результаты отрицательные, такие решения вызывают очень много вопросов" - в таком у разі і ЗЄнєлоха треба міняти.
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06.07.2020 15:39 Відповісти
А ведь за этим гамном еще и прибирать придется. И сколько времени это займет никто не знает.
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06.07.2020 15:44 Відповісти
Ага! Они еще не "отбили" сумму взятки, что купили себе посады!
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06.07.2020 15:46 Відповісти
Налоговая и таможня - это всего лишь фискальные органы. Как они должны показывать результаты? Чего результаты? Они только показывают состояние экономики по результатам действий вашего тупого правительства!

Простой план избавить таможню от несвойственной ей функции и заодно решить пару экономических проблем: освободить весь экспортный трафик от пошлины и соответственно максимально упростить декларирование, а с импортного собирать тлько НДС, да и то, с роскошных артикулов. Точка.
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06.07.2020 15:56 Відповісти
Тебя самого пора уже вышвырнуть,работать на благополучие банковской мафии ценой уничтожения малого бизнеса - это преступление,тем более мы уже знаем,как тщательно ты изучаешь российские законы и требуешь принятия аналогичных в Украине.
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06.07.2020 16:06 Відповісти
Це очевидно що друзі Зе і Коломойші сіли на потоки!!! Час вішати гандонів за яйця!!!
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06.07.2020 16:32 Відповісти
Им пох на Гетманцева, за один день уволить не законно, со своих вернёт. А потом ещё и посадят за беспредел
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06.07.2020 17:00 Відповісти
уже после второй смены зеновых лицц результы отрицательные, это уже тенденция
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06.07.2020 17:07 Відповісти
А які результати зеленої влади є позитивними? Для зеботів - скинули Порошенка, а для України?
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06.07.2020 19:54 Відповісти
 
 