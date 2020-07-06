"Слуга народу" Гетманцев про зміну глав податкової та митниці: Результати негативні, такі рішення викликають дуже багато запитань

Державні податкова і митна служби показують "негативні результати" роботи після зміни керівників.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив народний депутат від Слуги народу, глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр (фінансів Марченко. - Ред.) взяв на себе відповідальність [коли звільняв колишніх керівників Сергія Верланова і Максима Нефьодова. - Ред.], чекаємо від нього результату. Якщо у нього будуть результати позитивні - переможців не судять. Якщо результати негативні, а ми зараз, на жаль, бачимо результати негативні, то таке рішення викликає дуже і дуже багато питань", - сказав Гетманцев.

Щодо податкової Гетманцев відзначає два моменти: істотне зниження плану і скорочення надходжень порівняно з 2019 роком.

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"План був сильно скоректований, а індикативи знижені з 31 млрд до 21,3 млрд. Питання до міністра фінансів – хіба економіка країни впала на 30%? Ні. Чому таке пониження? Звичайно, простіше вимагати у ДПС перевиконання плану на 10% - до речі, ця задача не виконана щодо червня - якщо до цього зменшити його на 30%. Порівняно зі старими індикативами, невиконання плану склало 15%. В червні ми знову (як і в травні) бачимо зменшення надходжень рік до року (26,7 млрд за 28 млрд у 2019р)", - пояснив він.

За словами глави комітету, збільшення сальдо по ПДВ рік до року - це позитивний сигнал, хоча і "деякі експерти і пов'язують збільшення зі зменшенням імпорту і зменшенням імпортного податкового кредиту в системі".

"З третього боку, ми змушені констатувати повний провал роботи зі спиртом, надходження від якого впали, хоча ще в березні і квітні перевищували планові 7 і 5 разів відповідно! Це очевидний відкат назад. Об'єктивне падіння ПДФО та податку на прибуток може і повинно бути компенсоване за рахунок інших платежів", - сказав Гетманцев.

За його словами, ситуація на митниці набагато гірша, ніж у податковій.

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"Планові показники (індикативи) також були зменшені на 30% і навіть ці плани митниця не виконала в травні. У червні зменшений план був виконаний, однак, це менше, ніж за аналогічні місяці при команді Максима Нефьодова. Сірий імпорт іде, бюджет отримує менше, ми маємо зрив термінів щодо реформи митниці. При роботі Нефьодова робилося хоча б це", - зазначив глава комітету.