Пєсков про зустріч у "нормандському форматі": "Ніхто жодних ультиматумів не ставив"
Кремль заявляє, що зрушень на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні не вдалося досягти не з вини російської сторони, РФ нібито не ставила жодних ультиматумів, а Україна нібито мала давно виконати раніше взяті на себе зобов'язання щодо врегулювання на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "РИА Новости", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Він спростував повідомлення про те, що Росія нібито висувала ультиматум Україні щодо внесення пропозицій про зміни до своєї конституції до 6 липня.
"Ніхто жодних ультиматумів не ставив, але те, що давним-давно ця робота мала бути проведена, і давним-давно Україна мала виконати взяті раніше неодноразово на себе зобов'язання, це очевидний факт, який навряд чи хтось зможе заперечити", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що передумовою проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні є виконання в повному обсязі домовленостей, досягнутих лідерами України, Франції, Німеччини та Росії в Парижі 9 грудня 2019 року.
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Он пояснил, что агентство получило доступ к данным Московской лаборатории благодаря восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре 2018 года.
«Повторный анализ проб продолжается, но у нас уже есть образцы более чем 50 российских спортсменов, у которых обнаружили запрещенные вещества. Соответственно, можно ожидать их дисквалификации», - заявил Банька, передает Польское агентство печати.
Всего WADA проверила пробы 298 российских атлетов и передала полученные данные антидопинговым организациям.