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Новини Нормандські переговори
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Пєсков про зустріч у "нормандському форматі": "Ніхто жодних ультиматумів не ставив"

Пєсков про зустріч у

Кремль заявляє, що зрушень на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні не вдалося досягти не з вини російської сторони, РФ нібито не ставила жодних ультиматумів, а Україна нібито мала давно виконати раніше взяті на себе зобов'язання щодо врегулювання на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "РИА Новости", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Він спростував повідомлення про те, що Росія нібито висувала ультиматум Україні щодо внесення пропозицій про зміни до своєї конституції до 6 липня.

"Ніхто жодних ультиматумів не ставив, але те, що давним-давно ця робота мала бути проведена, і давним-давно Україна мала виконати взяті раніше неодноразово на себе зобов'язання, це очевидний факт, який навряд чи хтось зможе заперечити", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що передумовою проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні є виконання в повному обсязі домовленостей, досягнутих лідерами України, Франції, Німеччини та Росії в Парижі 9 грудня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія "не має територіальних претензій до сусідів", - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1646) росія (65379) Донбас (22356) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+10
Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду
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06.07.2020 15:18
+7
По итогам этой встречи могу сказать одно - украинцы, готовтесь к большой войне. Параша к ней уже готова. С учётом развала ВСУ ЗЕ и его шоблой, готова вдвойне.
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06.07.2020 15:28
+3
от брехливе кацапське лайно)
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06.07.2020 15:25
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Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду
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06.07.2020 15:18 Відповісти
а мне не нравится.
куда приятней слушать оправдания перед неминуемой расправой...
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06.07.2020 15:21 Відповісти
Письков, надоел...ПНХ!
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06.07.2020 15:24 Відповісти
от брехливе кацапське лайно)
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06.07.2020 15:25 Відповісти
опять несёт пургу
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06.07.2020 15:26 Відповісти
По итогам этой встречи могу сказать одно - украинцы, готовтесь к большой войне. Параша к ней уже готова. С учётом развала ВСУ ЗЕ и его шоблой, готова вдвойне.
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06.07.2020 15:28 Відповісти
Самое смешное, в случае проблем, Писькову негеде прятаться. Ни в рыфляндии, ни в Европе. Пару стран Южной Америки и все.
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06.07.2020 15:29 Відповісти
Всемирное антидопинговое агентство выявило положительные допинг-пробы у более чем 50 российских спортсменов. Об этом рассказал президент WADA Витольд Банька.

Песков о встрече в "нормандском формате": "Никто никакие ультиматумы не ставил" - Цензор.НЕТ 4242

Он пояснил, что агентство получило доступ к данным Московской лаборатории благодаря восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре 2018 года.

«Повторный анализ проб продолжается, но у нас уже есть образцы более чем 50 российских спортсменов, у которых обнаружили запрещенные вещества. Соответственно, можно ожидать их дисквалификации», - заявил Банька, передает Польское агентство печати.

Всего WADA проверила пробы 298 российских атлетов и передала полученные данные антидопинговым организациям.
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06.07.2020 15:36 Відповісти
Зе нікому і нічого не обіцяв.🐸
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06.07.2020 15:41 Відповісти
с ехидной улыбкой о дружбе и братнем украинском народе.рашист оккупировал и украинский Крым ,и начал войну оккупировав, часть украинского Донбасса - нет веры им
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06.07.2020 16:53 Відповісти
Письков сегодня в ударе
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06.07.2020 16:57 Відповісти
Хто його вдарив?
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06.07.2020 18:44 Відповісти
Пидалик
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06.07.2020 20:20 Відповісти
Брехун.
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06.07.2020 18:15 Відповісти
Очень жаль, что всякие там хомчаки и зеленские,. фактически просрали полторагода по укреплению ВСУ!!
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06.07.2020 20:21 Відповісти
 
 