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Шарій "пригрозив" Зеленському аналізом біоматеріалів: Після того, як ви сходили в туалет, туди зайшов непримітний чоловік з колбочкою

Шарій

Проросійський пропагандист Анатолій Шарій заявив, що якийсь "непримітний чоловік" може мати у своєму розпорядженні зразки випорожнень президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив сам Шарій. Відповідний скриншот поста Шарія оприлюднила журналістка Лариса Волошина, передає Цензор.НЕТ.

"Володимире Олександровичу, після прекрасних ігрищ Вашого Офісу з "Шарій наркоман" і "Шарій тр##ав дітей" Ви не будете сильно засмучені, якщо я повідомлю Вам про те, що в одеському ресторані "Риба" Ви сходили в туалет, а за Вами туди зайшов непримітний чоловік? Ви ж не засмутитесь, якщо я скажу Вам, що людина зайшла туди з маленькою колбочкою і ваткою на паличці, звичайнісінькою ваткою, якої вуха чистять? І вже я впевнений, що Ви не засмутитесь від того, що станеться далі", - написав Шарій, додавши "або мене навмисно такими жорсткими методами нацьковують на Вас Смирнов і Тимошенко за порадами мудрих мудреців, або Ви реально зовсім збожеволіли. Приймається, я завжди підлаштовуюся під умови гри".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов. Скриншот

"Я думаю, що це прорив. Нові технології в політиці. Незабаром можемо отримати розкриття найбільшої таємниці людства. Щірліц, колбочка, вбиральня. Прямо таки революційна поема "Дванадцять друзів Шарія". Ніч, вулиця, ліхтар, аптека. У білому віночку з троянд, спереду ... або ззаду ... Ну ось нащо я це побачила? Що тепер з цим робити? Цікаво, а "потерпіла" буде? Заволодіння шахрайським шляхом і все таке. Або відразу з "розголошення державної таємниці" зайдуть?" - прокоментувала Волошина пост Шарія.

Шарій пригрозив Зеленському аналізом біоматеріалів: Після того, як ви сходили в туалет, туди зайшов непримітний чоловік з колбочкою 01
Шарій пригрозив Зеленському аналізом біоматеріалів: Після того, як ви сходили в туалет, туди зайшов непримітний чоловік з колбочкою 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) курйоз (572) Одеса (5476) скандал (626) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+115
Шмарій вкрав какашу Зеленського
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06.07.2020 15:46
+79
Шарий "пригрозил" Зеленскому анализом биоматериалов: После того, как вы сходили в туалет, туда зашел неприметный человек с колбочкой - Цензор.НЕТ 5774
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06.07.2020 15:54
+72
Шарий "пригрозил" Зеленскому анализом биоматериалов: После того, как вы сходили в туалет, туда зашел неприметный человек с колбочкой - Цензор.НЕТ 3544
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06.07.2020 15:57
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И что он докажет, то что Зеля - наркоман?
Ну так мы это и без Шарикова давно знаем!
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06.07.2020 19:26 Відповісти
Тайное давно уже стало явным, результаты анализов, это приложение к напечатанному
Шарій "пригрозив" Зеленському аналізом біоматеріалів: Після того, як ви сходили в туалет, туди зайшов непримітний чоловік з колбочкою - Цензор.НЕТ 7776
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06.07.2020 19:30 Відповісти
Дивним залишається той факт, що пан Зеленський вийшов, а біоматеріалів залишився. То в закладі не працював змивний бачок, чи вода скінчилася, чи може людина забула змити, чи з яких важкодоступних місць ті мазки бралися🤔 А може то не пан Зеленський їх залишив, а то й взагалі чоловік зайшов до вбиральні руки помити, чи воротника на сорочці поправити. Хіба що агент з пробіркою сидів в потрібному місці і відібрав сечу на аналіз прямо з першоджерела. Звідси і така впевненість🤭
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06.07.2020 19:37 Відповісти
Шарий совсем охренел... говнокопатель ) (что, собственно, не новость) ... это абсолютно недоказуемая фишка, говорящая лишь о шифрении у того, кто это придумал.
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06.07.2020 19:42 Відповісти
Нужно пробы брать с под ногтей на наркотик
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06.07.2020 19:46 Відповісти
Чтой-то зюзики сильно перевозбудились. Собака лает, когда боится
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06.07.2020 19:52 Відповісти
говно говорит про говно .... говно это поддерживает и лайкает на говноканале ютуб.....круг замкнулся.
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06.07.2020 19:57 Відповісти
Так не ходи на Ютуб. поди поинтересуйся у Мандель
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06.07.2020 20:09 Відповісти
не ну на кого то розраховане, зайшов з ваткой...капец. зрозуміло, що через свою хвойду Толіка росіяни шантажують Зелю. Отже наш юний орел десь в чомусь не робить як треба росіянцям і йому погрожують сенсаціями з приводу наркомана. ФСБ це і так знає добре. Та й відео де Володю торкає досить багато. Не просто торкає а навіть реально плющить по самі яйоли. отже процес торгів між найвеличнішим і ордою в самому розпалі
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06.07.2020 20:16 Відповісти
Юного Главнокомандующего продолжают пугать бабаем, шоб он прятался на груди Ермака...
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07.07.2020 07:13 Відповісти
П.С. Толік ще той лайножер))))
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06.07.2020 20:18 Відповісти
Шмара, а ти дакажи шо ета я!
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06.07.2020 20:31 Відповісти
Придется Зеленскому с биотуалетом спать. Охотников за его анализами будет вагон и маленькая тележка.
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06.07.2020 20:43 Відповісти
Теперь, очевидно, будет специальная служба по охране мочи и кали его светлости ,
за бюджетные средства, естественно
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07.07.2020 08:10 Відповісти
интересно, кто больший клоун зебаран или шмарий-петушарий?)))
похоже шмарий зебарана переплюнул. до такого сценаристы 95 не доперли,
слабаки однако )))
ну а шмарий - петушарий , как ведущий спец по говну от обрезаного )(йла, явно впереди планеты всей))))
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06.07.2020 20:44 Відповісти
Как раньше на скачках сообщали - идут нос в нос! Блин, вроде соревнуются два клоуна, а стране не смешно...
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07.07.2020 07:11 Відповісти
Собиратель говна - вот призвание шария. Вот всё стало на свои места. Да и название недопартии выглядит естественно -"Партия любителей говна в шариках".
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06.07.2020 21:05 Відповісти
вот-вот...в чём шарий "дока"-так это видимо в мужиках и какашках...а Усик и дальше будет смотреть онлайн "шарикТВ"...?
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06.07.2020 21:53 Відповісти
Зеля, будь мужчиной, укради теперь анализы Шария.
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06.07.2020 21:06 Відповісти
Дуже гарно коли дві проросійські сили скубуться між собою
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06.07.2020 21:07 Відповісти
и главное -тема то какая...теперь у Зе как у путина будет свой переносной клозет...
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06.07.2020 21:51 Відповісти
три проросійські...Й усі в вишиванках...
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07.07.2020 00:08 Відповісти
Шарик, куда слать. Я чтобьі не напрягать неприметного человека готов вьіслать тебе свои какахи
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06.07.2020 21:13 Відповісти
петуШарий ворует говно? )

неудивительно,ведь все давно знают, что петуШарий и его адепты говноеды.
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06.07.2020 21:16 Відповісти
Два обдолбыша меряються у кого дурь куче!
Беня мог и шарика вместо голобородька раскручивать. "Все на шару!"
Лоботомированные дебилы были бы круглыми/шаровыми идиотами или шадаунами.
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06.07.2020 21:27 Відповісти
Шарик,пиши адрес,мы тебе скинемся анализами на еду.
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06.07.2020 21:35 Відповісти
чё-то ржу...!!! шарий будет шантажировать Зеленского... ...
завтра ГБР придёт с обысками в охвис партии педиков...ото будет "шоу"...
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06.07.2020 21:49 Відповісти
Після приходу ГБР в офіси "партії" шарія, Толік буде забезпечений аналізами на довгі роки.
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07.07.2020 01:10 Відповісти
Этот дибил хочет сказать что Зеленский не смывал унитаз? Он еще тупее чем я думал
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06.07.2020 22:00 Відповісти
Шарий опоздал - он не первый обладатель зелёного говна. Кремлёвский карлик путен уже давно имеет все анализы жертвы, и поставлены уже все диагнозы...Да и другие разведки имеют представление о нездоровье бывшего шутника.....
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06.07.2020 22:28 Відповісти
итак, громада-итог поездки Президента в Одессу...наврал про сдачу Крыма...искупался-теперь все пляжи закрыты из-за кишечной палочки...а сходил в ресторане в туалет-теперь у шария есть "палочки в колбочке"...просто сюжеты для новых номеров Квартала-95...
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06.07.2020 22:31 Відповісти
😂
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06.07.2020 22:46 Відповісти
Ржу не могу
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07.07.2020 08:13 Відповісти
И что ватный шмарий с ватной палочкой хочет нам рассказать, что то был арабский скакун, а не осел?
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06.07.2020 22:54 Відповісти
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07.07.2020 00:14 Відповісти
а тут вод ещё вот такое подвалило Зе-
https://www.obozrevatel.com/politics/sivoho-zayavil-gotov-nadavit-na-zelenskogo-dlya-mira-na-donbasse.htm
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06.07.2020 22:58 Відповісти
надавит ногой в живот? Тоже анализы хочет сдать?
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06.07.2020 23:08 Відповісти
нехай те сцивохо бухне і буде йому мир
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06.07.2020 23:20 Відповісти
Блин ору с этой новости... И не знаю, что мне больше хочется - ржать или плакать...
Блооо ... истерика. "Мудрый нарид" прется от Вовы Зеленского и "говномета" Шария.
Вы серьезнА????????
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06.07.2020 23:07 Відповісти
какой народ (73,2% + 2,2 %), такие у него и авторитеты...
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07.07.2020 09:58 Відповісти
Петушарик глубоко копает
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06.07.2020 23:26 Відповісти
Шарій "пригрозив" Зеленському аналізом біоматеріалів: Після того, як ви сходили в туалет, туди зайшов непримітний чоловік з колбочкою - Цензор.НЕТ 859
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06.07.2020 23:48 Відповісти
странно, а шо, умыкнуть волосок, с тумбочки где лежала расческа... недостаточно будет. Нужно именно в крайности удариться...ПХИ... парашных дел мастак
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07.07.2020 00:01 Відповісти
Шарій "пригрозив" Зеленському аналізом біоматеріалів: Після того, як ви сходили в туалет, туди зайшов непримітний чоловік з колбочкою - Цензор.НЕТ 5779
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07.07.2020 00:05 Відповісти
Капрофил - человек с отклонением сексуального поведения, при котором половое возбуждение и удовлетворение достигается в ходе манипуляций с калом партнера, в разных формах, от наблюдения за дефекацией до поедания фекалий
копрофил - Викисловарь

Спасибі Анатолію за нове невідоме раніше слово. Тепер буде не так🎈🎈🎈 а так 💩💩💩 Партия говнокрадів.
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07.07.2020 00:13 Відповісти
Вы не поверите, но Шарий ещё и этим гордится и хвалится. Мерзость высшего разряда.
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07.07.2020 00:49 Відповісти
В результатах анализов мы не сомневаемся!
Самое время Зебилу съехать с темы и продолжать потешать людей в банях.
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07.07.2020 00:53 Відповісти
Шарій "пригрозив" Зеленському аналізом біоматеріалів: Після того, як ви сходили в туалет, туди зайшов непримітний чоловік з колбочкою - Цензор.НЕТ 7123
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07.07.2020 01:48 Відповісти
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07.07.2020 09:06 Відповісти
...налякав ...))) всі і так знають ,
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07.07.2020 02:56 Відповісти
Шария і аналіза не треба брати ...г .. зі всіх дир
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07.07.2020 02:58 Відповісти
Неужто сам ссцарь?
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07.07.2020 04:00 Відповісти
Біоматеріал погрожує біоматеріалу біоматеріалом
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07.07.2020 06:52 Відповісти
Зеленая навозная муха какашки свои по стране развозит .
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07.07.2020 07:19 Відповісти
Ну, теперь, благодаря Зе и Шмарию, в интернете есть хорошая иллюстрация к понятию "бурление говен".
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07.07.2020 07:31 Відповісти
Якутский скульптор слепил шария из его же биоматериала
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07.07.2020 07:37 Відповісти
зелядский цирк. при Порохе такого не было.
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07.07.2020 08:18 Відповісти
инструкция петуШария свои сектантам-

Шарій "пригрозив" Зеленському аналізом біоматеріалів: Після того, як ви сходили в туалет, туди зайшов непримітний чоловік з колбочкою - Цензор.НЕТ 1457
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07.07.2020 09:09 Відповісти
После Зеленского в кабинку зашел неприметный поц и набрал полный рот образцов. Фамилия его Шарий, остерегайтесь! Животное агрессивно, может плеваться!
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07.07.2020 09:11 Відповісти
А что если Вова уходя дёрнул за верёвочку (или нажал на кнопочку) и всё за собой слил? Какой облом!
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07.07.2020 09:18 Відповісти
А Зеленсьий патріотів переслідує! Я ще перед виборами писав, що коли треба буде край боронити, то відразу згадаєте націоналістів!
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07.07.2020 09:26 Відповісти
Жуки скарабеи лепят шариев круглосуточно.
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07.07.2020 09:50 Відповісти
Господин президент объявите его в международный розыск и затем в Волынский изолятор. Там ему наконец объяснят что подглядывать в туалете это не журналистика.
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07.07.2020 10:00 Відповісти
А у Вас на Волыни это, что самое "крутое" СИЗО в стране?
Только там могут по настоящему издеваться?
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07.07.2020 15:46 Відповісти
Вся суть шмария, нашёл какашку и кинул её на вентилятор.
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07.07.2020 11:09 Відповісти
Шарий и порохоботы скоро сольются в борьбе с ненавистным и всемогущим Зе....победа будет за ними....Бойко станет президентом..Порошенко - премьером, Медвечук - головою ВР..................А ПАТРИЁТЫ ОСТАНУТСЯ ПАТРИЁТАМИ)))))))
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07.07.2020 11:11 Відповісти
зедегенераты с петушарием разобрались?
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07.07.2020 12:13 Відповісти
Лише рік минув, як зебіли, нацкорпус, та петушарії, зливались в екстазі, а тепер крадуть лайно як компромат одне на одного...
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07.07.2020 14:56 Відповісти
гавномесы
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07.07.2020 11:50 Відповісти
Куда мы катимся...
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07.07.2020 12:10 Відповісти
проще сказать бубочке шо сватов выкупил голливуд и сразу подставить баночку... ну то такэ...
поздновато кинулись и не понятно зачем спустя год когда тема была актуальна, видимо всё
уже выветрилось после года воздержания- можно и поспекулировать и выставить свое гавно
на всеобщее обозрение.... и нужно отдельно отметить мужество адепта руцкага мира учредив
орден шария - двуглавый шарёл с пробиркой и колбой в лапах........
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07.07.2020 12:24 Відповісти
шарийоб потом ту палочку отсосал?!
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07.07.2020 12:38 Відповісти
Шваль, которая подписана не петушария, надо выявить и утелизировать на корм собакам! Перед принятием корма, собакам, дать антидот!
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07.07.2020 12:44 Відповісти
Ты еврей?
Если кто-то, к примеру Шапошников, разоблачает высеры этого говноеда, то подписан должен быть, шоб сразу видеть все высеры петушка и своевременно опускать его.
это ты на диване сидишь и осуждаешь - а тот кто борется - без подписки тупо просрет выход высера и запозднится отреагировать
слова возьми взад, не?
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08.07.2020 09:36 Відповісти
Ты чо, богя обзываешся! Я тибя не оскарблял, морда твоя сама жи..вская! А на Шапочникова я подписался, когда ты на говно говарил-кахветка!
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08.07.2020 12:05 Відповісти
ого!
"удачного "трипа""
жесть, вы где живешь то, у нас утро 12 часов, полдень. а вы уже невменяха.... Канзас что-ли?
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08.07.2020 12:15 Відповісти
Почти...
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08.07.2020 12:18 Відповісти
Так что шариков решил Америку через форточку открыть,что ********** нарик?Тоже мне сенсация.
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07.07.2020 13:09 Відповісти
Это даже не пауки в банке(зе+шмарий), это навозные мухи в унитазе
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07.07.2020 13:16 Відповісти
Шарій - збочинець-копрофаг, гнойовик звичайний (Geotrupes stercorarius) - вид жуків-гнойовиків родини https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Geotrupidae&action=edit&redlink=1 Geotrupidae , поширений у помірній зоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Палеарктики .
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07.07.2020 14:53 Відповісти
Яке їхало, таке здибало. Шарий-Шариков опустился на самое дно самого глубокого унитаза, твердо зная о том, что говно не тонет. А если серьезно, то какой все же это ужас! Что же будет с нашей страной дальше?!
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07.07.2020 14:56 Відповісти
https://newsua.one/news/sharii-sam-zakazal-izbienie-svoego-partiica-obnarodovany-video-i-podrobnosti.html Шарий сам заказал избиение своего партийца - обнародованы видео и подробности . В Telegram-канале «ОпустиВату» опубликовано видео, в котором, по утверждению авторов, показана переписка с телефона сторонника Анатолия Шария. Переписка ведётся с аккаунтом "Кактус-Диего" - этим ником пользуется лично беглый прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий при переговорах с журналистами и своими партийцами. Всё это легко доказать, потому что помимо текста Шарий отправляет и голосовые сообщения (ну, понты такие, мол, в облом пальцем по "клаве" тыкать).

Суть происходящего
Согласно переписке, показанной в Telegram-канале, жестокое нападение на координатора партии Шария Никиту Роженко организовал сам Анатолий Шарий.
Авторы канала утверждают, что правоохранители установили: Анатолий Шарий оплатил посреднику организацию избиения своего партийца 5 тысяч долларов. Парня избили до полусмерти "в тёмную" для хорошей пиар-картинки в пользу партии Шария. Обвинить должны были "нациков" и "украинских радикалов".
Но что-то пошло не по сценарию. Кстати, «отмазывать» нападавших бросилась Наталья Ивановна, она же Кацуба, являющаяся женой экс-регионала и неформальным куратором партии Шария в Харькове.
МВД якобы уже установило, что националисты не имеют к нападению на Никиту Роженко никакого отношения, а за кровавой акцией стоит Анатолий Шарий и его жена Ольга Бондаренко.
Как уже многократно говорилось и писалось в украинской прессе, Шарий и его спонсоры из ФСБ РФ используют своих сторонников в Украине как необходимые жертвоприношения для картинки российских СМИ.
.....
Реакция Шария по опровержению этой записи была невероятно скорой. Он подозрительно быстро нашел все отрывки "звуковых сообщений" из своих старых диалогов. Возможно, сам Шарий и состряпал это видео с его "изобличением", чтобы потом "разоблачить" и утвердиться в глазах своих симпатиков как правдивый, гонимый "вождь краснокожих-шариковых"? После истории "прослушки" его разговора с Андреем Портновым от Шария можно ждать любой подлости или мерзопакости для собственного пиара и скандального хайпа.
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07.07.2020 15:22 Відповісти
Хочете замять зашквар с фекалиями.
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07.07.2020 20:35 Відповісти
і що це було? невже лайно вкрало лайно у лайна?
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07.07.2020 21:11 Відповісти
Педофил ПетуШария
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26.08.2020 20:29 Відповісти
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