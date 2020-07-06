Шарій "пригрозив" Зеленському аналізом біоматеріалів: Після того, як ви сходили в туалет, туди зайшов непримітний чоловік з колбочкою
Проросійський пропагандист Анатолій Шарій заявив, що якийсь "непримітний чоловік" може мати у своєму розпорядженні зразки випорожнень президента Володимира Зеленського.
Про це повідомив сам Шарій. Відповідний скриншот поста Шарія оприлюднила журналістка Лариса Волошина, передає Цензор.НЕТ.
"Володимире Олександровичу, після прекрасних ігрищ Вашого Офісу з "Шарій наркоман" і "Шарій тр##ав дітей" Ви не будете сильно засмучені, якщо я повідомлю Вам про те, що в одеському ресторані "Риба" Ви сходили в туалет, а за Вами туди зайшов непримітний чоловік? Ви ж не засмутитесь, якщо я скажу Вам, що людина зайшла туди з маленькою колбочкою і ваткою на паличці, звичайнісінькою ваткою, якої вуха чистять? І вже я впевнений, що Ви не засмутитесь від того, що станеться далі", - написав Шарій, додавши "або мене навмисно такими жорсткими методами нацьковують на Вас Смирнов і Тимошенко за порадами мудрих мудреців, або Ви реально зовсім збожеволіли. Приймається, я завжди підлаштовуюся під умови гри".
"Я думаю, що це прорив. Нові технології в політиці. Незабаром можемо отримати розкриття найбільшої таємниці людства. Щірліц, колбочка, вбиральня. Прямо таки революційна поема "Дванадцять друзів Шарія". Ніч, вулиця, ліхтар, аптека. У білому віночку з троянд, спереду ... або ззаду ... Ну ось нащо я це побачила? Що тепер з цим робити? Цікаво, а "потерпіла" буде? Заволодіння шахрайським шляхом і все таке. Або відразу з "розголошення державної таємниці" зайдуть?" - прокоментувала Волошина пост Шарія.
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Ну так мы это и без Шарикова давно знаем!
за бюджетные средства, естественно
похоже шмарий зебарана переплюнул. до такого сценаристы 95 не доперли,
слабаки однако )))
ну а шмарий - петушарий , как ведущий спец по говну от обрезаного )(йла, явно впереди планеты всей))))
неудивительно,ведь все давно знают, что петуШарий и его адепты говноеды.
Беня мог и шарика вместо голобородька раскручивать. "Все на шару!"
Лоботомированные дебилы были бы круглыми/шаровыми идиотами или шадаунами.
завтра ГБР придёт с обысками в охвис партии педиков...ото будет "шоу"...
https://www.obozrevatel.com/politics/sivoho-zayavil-gotov-nadavit-na-zelenskogo-dlya-mira-na-donbasse.htm
Блооо ... истерика. "Мудрый нарид" прется от Вовы Зеленского и "говномета" Шария.
Вы серьезнА????????
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Спасибі Анатолію за нове невідоме раніше слово. Тепер буде не так🎈🎈🎈 а так 💩💩💩 Партия говнокрадів.
Самое время Зебилу съехать с темы и продолжать потешать людей в банях.
Только там могут по настоящему издеваться?
поздновато кинулись и не понятно зачем спустя год когда тема была актуальна, видимо всё
уже выветрилось после года воздержания- можно и поспекулировать и выставить свое гавно
на всеобщее обозрение.... и нужно отдельно отметить мужество адепта руцкага мира учредив
орден шария - двуглавый шарёл с пробиркой и колбой в лапах........
Если кто-то, к примеру Шапошников, разоблачает высеры этого говноеда, то подписан должен быть, шоб сразу видеть все высеры петушка и своевременно опускать его.
это ты на диване сидишь и осуждаешь - а тот кто борется - без подписки тупо просрет выход высера и запозднится отреагировать
слова возьми взад, не?
"удачного "трипа""
жесть, вы где живешь то, у нас утро 12 часов, полдень. а вы уже невменяха.... Канзас что-ли?
Суть происходящего
Согласно переписке, показанной в Telegram-канале, жестокое нападение на координатора партии Шария Никиту Роженко организовал сам Анатолий Шарий.
Авторы канала утверждают, что правоохранители установили: Анатолий Шарий оплатил посреднику организацию избиения своего партийца 5 тысяч долларов. Парня избили до полусмерти "в тёмную" для хорошей пиар-картинки в пользу партии Шария. Обвинить должны были "нациков" и "украинских радикалов".
Но что-то пошло не по сценарию. Кстати, «отмазывать» нападавших бросилась Наталья Ивановна, она же Кацуба, являющаяся женой экс-регионала и неформальным куратором партии Шария в Харькове.
МВД якобы уже установило, что националисты не имеют к нападению на Никиту Роженко никакого отношения, а за кровавой акцией стоит Анатолий Шарий и его жена Ольга Бондаренко.
Как уже многократно говорилось и писалось в украинской прессе, Шарий и его спонсоры из ФСБ РФ используют своих сторонников в Украине как необходимые жертвоприношения для картинки российских СМИ.
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Реакция Шария по опровержению этой записи была невероятно скорой. Он подозрительно быстро нашел все отрывки "звуковых сообщений" из своих старых диалогов. Возможно, сам Шарий и состряпал это видео с его "изобличением", чтобы потом "разоблачить" и утвердиться в глазах своих симпатиков как правдивый, гонимый "вождь краснокожих-шариковых"? После истории "прослушки" его разговора с Андреем Портновым от Шария можно ждать любой подлости или мерзопакости для собственного пиара и скандального хайпа.