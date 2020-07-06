Шарій "пригрозив" Зеленському аналізом біоматеріалів: Після того, як ви сходили в туалет, туди зайшов непримітний чоловік з колбочкою

Проросійський пропагандист Анатолій Шарій заявив, що якийсь "непримітний чоловік" може мати у своєму розпорядженні зразки випорожнень президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив сам Шарій. Відповідний скриншот поста Шарія оприлюднила журналістка Лариса Волошина, передає Цензор.НЕТ.

"Володимире Олександровичу, після прекрасних ігрищ Вашого Офісу з "Шарій наркоман" і "Шарій тр##ав дітей" Ви не будете сильно засмучені, якщо я повідомлю Вам про те, що в одеському ресторані "Риба" Ви сходили в туалет, а за Вами туди зайшов непримітний чоловік? Ви ж не засмутитесь, якщо я скажу Вам, що людина зайшла туди з маленькою колбочкою і ваткою на паличці, звичайнісінькою ваткою, якої вуха чистять? І вже я впевнений, що Ви не засмутитесь від того, що станеться далі", - написав Шарій, додавши "або мене навмисно такими жорсткими методами нацьковують на Вас Смирнов і Тимошенко за порадами мудрих мудреців, або Ви реально зовсім збожеволіли. Приймається, я завжди підлаштовуюся під умови гри".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов. Скриншот

"Я думаю, що це прорив. Нові технології в політиці. Незабаром можемо отримати розкриття найбільшої таємниці людства. Щірліц, колбочка, вбиральня. Прямо таки революційна поема "Дванадцять друзів Шарія". Ніч, вулиця, ліхтар, аптека. У білому віночку з троянд, спереду ... або ззаду ... Ну ось нащо я це побачила? Що тепер з цим робити? Цікаво, а "потерпіла" буде? Заволодіння шахрайським шляхом і все таке. Або відразу з "розголошення державної таємниці" зайдуть?" - прокоментувала Волошина пост Шарія.



