Готуємо пропозиції щодо судової реформи, які подамо на наступному засіданні Нацради, - Саакашвілі

Виконавчий комітет Національної ради реформ вже почав підготовку пропозицій щодо судової реформи.

Про це повідомив глава виконкому Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"Я щиро вдячний президенту Зеленському за його глибоке розуміння проблематики та зокрема за доручення зайнятися саме цією фундаментальною для всіх інших починань реформою. Ми вже почали підготовку наших пропозицій та з нетерпінням чекаємо наступного засідання Нацради, щоб їх презентувати", - написав він у Facebook.

Саакашвілі підкреслив, що з моменту отримання від президента України Володимира Зеленського доручення підготувати реформу судової системи почалася хвиля суддівської критики і невдоволення.

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"Мовляв, суди — це незалежна гілка влади й нема чого до нас лізти зі своїми реформами, у нас все й так добре. От тільки річ у тім, що "добре" від цієї наскрізь гнилої системи тільки представникам цієї ж системи й аж ніяк не людям. Бо кого б ви не спитали на вулиці, українським судам не довіряє взагалі ніхто. Схожу ситуацію ми мали в Грузії, де рівень корумпованості судів і правоохоронців був захмарним. Тільки навівши лад у цих сферах, ми змогли залучити мільярди інвестицій, а головне — дати впевненість нашим громадянам, що їх бізнес завтра не рейдернуть і країна живе за законом, а не "по понятіям"", - заявив він.