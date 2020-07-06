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Новини Судова реформа
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Готуємо пропозиції щодо судової реформи, які подамо на наступному засіданні Нацради, - Саакашвілі

Готуємо пропозиції щодо судової реформи, які подамо на наступному засіданні Нацради, - Саакашвілі

Виконавчий комітет Національної ради реформ вже почав підготовку пропозицій щодо судової реформи.

Про це повідомив глава виконкому Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"Я щиро вдячний президенту Зеленському за його глибоке розуміння проблематики та зокрема за доручення зайнятися саме цією фундаментальною для всіх інших починань реформою. Ми вже почали підготовку наших пропозицій та з нетерпінням чекаємо наступного засідання Нацради, щоб їх презентувати", - написав він у Facebook.

Саакашвілі підкреслив, що з моменту отримання від президента України Володимира Зеленського доручення підготувати реформу судової системи почалася хвиля суддівської критики і невдоволення.

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"Мовляв, суди — це незалежна гілка влади й нема чого до нас лізти зі своїми реформами, у нас все й так добре. От тільки річ у тім, що "добре" від цієї наскрізь гнилої системи тільки представникам цієї ж системи й аж ніяк не людям. Бо кого б ви не спитали на вулиці, українським судам не довіряє взагалі ніхто. Схожу ситуацію ми мали в Грузії, де рівень корумпованості судів і правоохоронців був захмарним. Тільки навівши лад у цих сферах, ми змогли залучити мільярди інвестицій, а головне — дати впевненість нашим громадянам, що їх бізнес завтра не рейдернуть і країна живе за законом, а не "по понятіям"", - заявив він.

Готуємо пропозиції щодо судової реформи, які подамо на наступному засіданні Нацради, - Саакашвілі 01

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) судова реформа (1459) Національна рада реформ (54)


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Топ коментарі
+9
Готовим предложения по судебной реформе, которые подадим на следующем заседании Нацсовета, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4235
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06.07.2020 15:52
+8
Тут одна "судья" назвала "колонизацией Украины" возможную замену наших "судей" на иностранных! Уважаемый Михеил Николозович, значит тут вы попали "в точку"! Наша КАСТА людей, по ошибке именующих себя судьями, испугалась одной мысли, что КАСТУ отодвинут от кормушки. Оии же не судьи. Они все - "кормельщики" из 16 века. Смотрят на должность, как на возможность дичайшего обогащения на фоне граждан со средней зарплатой в районе 10 тысяч грн. "грязными"! Я - "ЗА" судей из норвежцев, датчан, шведов... Эти МОГУТ выполнять свой долг при зарплате в 3-4 средних зарплаты по стране! И им не надо танцевать на Венских балах или покупать машины по цене "Боинга747"! Гните линию на ликвидацию КАСТЫ украинских "типа -судей"!
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06.07.2020 15:59
+6
Міхо, запропонуй щоб суддівська дисциплінарна комісія складалася з іноземців. Це нашим колядникам у мантіях точно не сподобається.
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06.07.2020 16:04
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Готовим предложения по судебной реформе, которые подадим на следующем заседании Нацсовета, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4235
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06.07.2020 15:52 Відповісти
шо, страшно..? не очкуй, дрібноту ніхто не чіпатиме..
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06.07.2020 15:54 Відповісти
фобос, всіх по собі не суди, це твоя фобія, як і у всіх зебілів
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06.07.2020 15:56 Відповісти
судячи з марення - зеля з зебілами усюди ввижаються..
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06.07.2020 16:02 Відповісти
менше вживай- не буде ввижатися
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06.07.2020 17:06 Відповісти
Так тебе глючіть, а не мене..
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06.07.2020 18:48 Відповісти
Я їм завжди пропоную з https://fakeoff.org/zashkvar/kirill-timoshenenko-kupil-botofermu цим матеріалом ознайомиться, а вони чомусь ображаються. ))
Напевно перевзуватися не комільфо.
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06.07.2020 18:57 Відповісти
дебіл чи просто зебіл?
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07.07.2020 11:06 Відповісти
Не вгадав, ні те, ні друге.
А ось вашій "братві" це дійсно, як серпом по яйцях.
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07.07.2020 12:34 Відповісти
смішний ти
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07.07.2020 12:38 Відповісти
зебанаты уже начали дрыстать он картинки, на которой написано "порох"
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06.07.2020 16:03 Відповісти
Потомучто другое мнение Бутусов тут же блокирует
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06.07.2020 17:45 Відповісти
мне нравится, что всех петиных неадыкватов, со всего инета, согнали на сайт "Цензор нет"... И теперь они здесь сруться, со всеми, в том числе с самими собою. И беда в том, что ни на какие процессы они вообще не влияют, но им дай где посрать.. Вот оно счастье, для петеных ************. С чем и поздравляю петеботов.. А сам цезорнет стал похож на общественную обгаженую уборную, где прикоснуться к чему-либо брезгливо. Все обосрано гавном петеных тролей...
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06.07.2020 16:14 Відповісти
Ты то здесь как оказалось чудовище аквафрешное ? Какие силы тебя оторвали от зеленой (или главстерховской?)дупы ?
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06.07.2020 16:35 Відповісти
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...

Это о них.
Готуємо пропозиції щодо судової реформи, які подамо на наступному засіданні Нацради, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1469
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06.07.2020 16:40 Відповісти
Головне що вони роблять це разом!
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06.07.2020 18:16 Відповісти
Колись вже подібне було - "Разом нас багато, нас не подолати". Нагадати, чим закінчилося?
До влади прийшов овоч.
А цього разу ще пощастило, що до влади не дірвався "зажоп".
Питання - навіщо дерти дупу за "сбитого лётчика", який пять років більш опікувався схематозами та догівірняками, ніж потрібними справами?
І по-друге - навіщо робити собі куміра, звісно якщо не за гроші?
Та й не важливо, роблять це разом, чи по одному.
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06.07.2020 18:40 Відповісти
На цей раз відповім.
1. Якби Порох вкладав гроші у інтернет-активності, то він би виграв вибори. Однак, Порох у це гроші не вкладає.
2. Фантазії про те ніби Порох опікувався схематозами та договорняками - це фейки створені командою Зєлі для перемоги на виборах. Насправді Порох опікувався бюджетом та країною, внаслідок чого проблем з бюджетом за 5 років його роботи не було. Це Зєля опікується схематозами та договорняками, що стало видо вже через 3 місяця його правління. Навіть Янукович так не крав як Зєля.
3. Порох не "сбітий льотчик" (не розумію про що ти) а очільник активної оппозиції, який має непогані шанси на наступні вибори.
4. Порох мені не кумир. Просто... Яка розумная цьому альтернатіва? Жоден з більш достойних не набирає навіть 3% бар'єр. І я ж не дебіл щоб голосувати за промосковського клоуна який прутнем на піаніно грає.
5. Разом чи по одному - це найважливіше. Якби вони гризли окремо кожен свій кактус, то їх сили були б розпорошені а президент був би проукраїнський. А зараз все навпаки. Дебіли кучкуються, а розумні люди сваряться.
Сподіваюся що патріотичні сили об'єднаються і висунуть на наступні вибори одну сильну кандидатуру. Якщо цього не буде, розчаровані у Зєлі дебіли оберуть Бойка... І ось тоді буде ж*п*.
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07.07.2020 08:58 Відповісти
Відповім і я.
1). Вважаю, що виборці голосували не згідно активноті в інтернеті, а за результами діяльності попередніх років. Тут хоч вкладайся в інет-агітацію, хоч ні - результатів не буде.
2). Зеля підключився до передвиборної гонки майже в останню мить, і ці "фейки" розгоняти ніяк не міг. До речі, як що пам'ятаете, Пєдро як раз топив своїх супротивників у і-неті, в який гроші не "вкладав". Щодо бюджету кажати важко, у будь якому разі єкономічних змін майже не було. А ось схематози та договірняки - це стара провласна традиція, починаючи ще за часів Чучми.
3). Ця "активна опозиція" займається лише критиканством без будь яких раціональних ідей. Ну ще і воляє при любій нагоді щодо "політичних репресій". Хоча уся річ у перерозподілі сфер впливу.
4). Тут погоджуюсь, альтернативи ніякоїнема, і не передбачається. Я взагалі більш прихильник помірної технократії, але в в нашіх реаліях - це утопия.
5). И тут згоден, але лише в одному - "Дебіли кучкуються, а розумні люди сваряться".
Все їнше на межі фантастики, бо жоден не хоче поступитися своіми амбіціями перед їншим, компромісів вони шукати не вміють.
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07.07.2020 13:24 Відповісти
1) Звісно і мені хотілося б щоб за 5 років Україна стала найміцнішою державою без корупції. Але я розумію що так швидко це неможливо. І що результати діяльності попередніх років були НАЙКРАЩИМИ за всю історію незалежної України. Навіть не зважаючи на війну було економічне зростання. Велика кількість перемог на міжнародному рівні. Відвойовано частину територій Донбасу і заморожено конфлікт лише після відкритого прямого втручання РФ. Незалежна судова реформа, яку не дав завершити Зєл шляхом блокування призначення членів ВККСУ. Якби не було зміни влади цілий рік би працювало 4000 нових суддів набраних за відкритим конкурсом що дало б змогу здихатися Вовків у мантіях. Томос. Операція у Керченській протоці. Демонтаж запчастин з російських активних бойових систем С-300 з подальшою контробандою в Україну для відновлення власної системи ППО. Багато чого доброго було. І все це добре свідчило що особисто Порох не був на чолі "схематозів" та "договорняків". Він лише закривав очі на певні "схематози" та "договорняки" у двох випадках. 1.1. Якщо це було рельно вигодно країні (контрабандна схема Гладковського без якої відновлення ППО було б неможливим); 1.2. Якщо на "схемі" харчувався висококласний спеціаліст замінити якого не було ким (У порівнянні з чинними некомпетентними крадіями-бовдурами команда Пороха і крала меньше, і працювала більше що на мою думку вже досягнення).
2) Зєл почав передвиборну гонку в 2015 році шляхом висміювання українства та моделювання себе як президента у кіноциклі "Слуга Народу". Його партія була зареєстрована в 2016 році, перейменована на ******* назву в 2017. Всі ці 4 роки центр Розумкова опитував населення і давав кварталу відомості про те що саме подобається населенню Навіть час оголошення про участь був обраний професійно вірно. Тому не будь наївним. Народ високопрофесійно розвели.
3) В мене таке відчуття що ви погано дивитеся за роботою опозиції. Одна система Нептун багато чого вартує. І такі вимоги як співпраця з МВФ та припинення друку гривні також конкретні. Щодо факту політичних репресій - тут нема чого оговорювати, бо його вже визнано всіма союзниками та Українською Гельсинською Спілкою. Політичний вплив власне Пороха мало цікавить. Це розумна та багата людина яка прагне увійти у Історію.
4) Нажаль нема. Але при Пороху хоча б мож було б бути впевненим що набуті досягнення не сплюндруються та проукраїнський вектор не зміниться доки не виплекається кращий лідер. А зараз радикальні прокремлівці набирають сили і відчувається загроза приходу до влади через чотири роки Бойка.
5) Мої сподівання з цього приводу без надії...
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07.07.2020 16:34 Відповісти
За першими двома пунктами можна сперечатися нескінченно, виходячи з різних вітчизняних джерел. З огляду на те, що добра половина з них точно працює в інтересах тієї чи іншої групи впливу.
По третьому треба теж дивитися неупереджено, хоча я особисто ставлюся скептично.

По четвертому пункту я свою позицію вже висвітлив, можу тільки додати, що хотів би бачити у керма проукраїнську помірну технократію.

По п'ятому - без коментарів.
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07.07.2020 18:48 Відповісти
Найкращий варіант - це відділяти факти від інтерпретацій, набирати велику їх кількість, та самостійно шукати закономірності. Бо власне це й сталося зі справою Гладковського. Ким був Гладковський? Він був контрабандистом на війні. Таким самим як Хан Соло у Зоряних Війнах, або Давос Сиворт у Післі льоду та полум,я. Чи заробляли всі вони на війні? - Звісно що так, бо добрий заробіток - це мета кожного контрабандиста.
Що отримав Хан Соло за співпрацю з Республікою? - Посаду генерала та титул героя.
Що отримав Давос Сиворт від Станіса Баратеона? - Військову посаду та титули графа і лицаря.
Що отримав контрабандист Гладковський за співпрацю з Україною? - переслідування черні та прізвисько "Свинарчук".
Як бачите, проблема не в тому що хтось "заробляє на війні" а в тому що гомососи вважають ніби заробляти на війні - це погано.
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08.07.2020 12:45 Відповісти
Це зрозуміле, що краще шукати істину десь посередині. Але певна кількість виборців сліпо вірять тільки в те, що звучить з вуст їхніх симпатиків. Самостійно їм це робити лінь, або немає бажання.
Гладковського можна порівняти і з Джоном Пірпонтом Морганом старшим. За перекупівлю несправноі зброї у південиків, та перепродаж його північникам під час громадянської війни, на якому він заробив 25% чистого прибутку.
Його судили, але виправдали, завдяки зв'язкам в уряді, і в колах близькими до нього. Теж саме стосувалося і його афер з золотом в той же час. І в різний час подібних конфліктів з владою у нього було принаймні три.
Нічого не нагадує? Той же набір корумпованості і хабарництва.
Він був типовим олігархом того часу. Що правда ближче до кінця життя він активно займався меценатством і філантропією. Чого від наших "бізнесменів" не дочекаєшся.
Мені здається, що Україна зараз нагадує США стоп'ятдесятирічний давнини, і в даний час в правовому плані відстає мінімум років на п'ятдесят, а в економічному - і того більше.
До речі - його називали "піратом", або "корсаром".
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09.07.2020 17:44 Відповісти
Так, ще кращий приклад. Я не знав про нього.
От тим мені і подобаються Штати, що там своїх контрабандистів судять лише після війни, лише для того щоб розібрати дійсний механізм схем, і виправдовують якщо їх діяльність була вигідною країні.
При цьому, 25% прибутку на перепродажу зброї під час війни - нормально. 25% прибутку від вартості деталі яка коштує гіпотетичні 100 долярів і без якої не відремонтуєш систему на 100 тисяч долярів... це нормально.
Не бачу в описаному тобою прикладі ані корумпованості, ані хабарництва.
Бачу що 12 присяжних розглянувши справу визнали Моргана невинним бо... він був корисним своїй країні і нічого поганого своїй країні не зробив. І навіть ось це прізвисько "корсар" для американця - позитивне. Корсар - особа на публічній службі чиї заслуги перед батьківщиною визнаються а дії підтримуються.
Розумієш... сама оця неприязнь до людей які здатні створювати вигідні для держави схеми у будь-яких умовах - це вже радянщина. Очікування того що хтось має робити щось замість тебе безкоштовно тому що його обрали - це радянщина.
Як бачиш, спільного між Україною та США мало. В Україні лише 20% населення думають як американці. Більше 50% думають як радянські раби.
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09.07.2020 18:08 Відповісти
Не думаю, що США того часу сильно відрізнялися від ******** України. ))
Звичайно, 25% при такому розкладі - не бозна який прибуток. Але Ви упустили один важливий момент - він перепродував несправну зброю. І я не схильний думати, що саме присяжні самостійно приймали рішення, беручи до уваги таку обставину. Вони або не знали про неї, або ж були куплені.
Нерозуміння, упереджений стереотип і заздрість до успішній людині - це спадщина совка на всьому пострадянському просторі, мабуть тільки крім країн Балтії.
Хоча і це має пояснення, бо майже всі наші бізнесмени та олігархи є по суті скоробогатенькі нувориші, які сколотили капітал на криміналі, або нащадки партійної номенклатури, які успішно освоювали приватизацію.
Головна їхня (США) відмінність від нас полягає в тому, що їхні майбутні олігархи переважно збивали капітал спекуляцією цінними паперами та грою на пониження акцій конкурентів, а також завдяки всілякої здорової кокуренції. Корпоративні змови з'явилися пізніше.
А призвисько "пірат" з'явилося через те, що йому приписували спорідненість з легендарним піратом Генрі Морганом. ))
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09.07.2020 20:48 Відповісти
Найкращий варіант для країни був би якщо б Зєл посрався з медведчуківцями, обрав би на посади молодих професіоналів які були за Пороха, і разом з Порохом знищив би медведчуківців. Після цього залишилися би більш проукраїнський блок Пороха, більш проросійський але українськодержавний блок Зєла.
І націоналісти, щоб стримувати обох та кошмарити якщо зазнаються.
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07.07.2020 16:38 Відповісти
))
Ви ж напевно і самі розумієте, що це, якщо не ідеальний, то добрий сценарій, але який на жаль апріорі нездійсненний.
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07.07.2020 18:50 Відповісти
Розумію. Просто, нажаль, Зєл є не новітньою силою яка представляє інтереси російськомовних українців, а новим обличчям для старої москвофільської братви. Навіть його виборці це розуміють, тому що половина з них після розчарування у Зєлі повертається до бойка. А так щоб подумати власними мізками і почати жити без москви - то вони цього не бажають.
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08.07.2020 12:32 Відповісти
Можна сказати і так. Тільки не варто плутати російськомовних українців з "російськомирними" адептами. Як раз останні і повенутся в сторону "зажопа", за ***** вони голосувати точно не будуть. Все залежить від того, хто буде балотуватися на наступних виборах.
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09.07.2020 17:46 Відповісти
Ідеал - це сам Зєл як кандидат російськомирних адептів, та особа яка могла б об'єднати довкола себе патріотів. Добре якби в політику повернувся особисто Кривавий Пастор. Хунтівець який врятував країну від Кремля та без спротиву віддав владу тому кого нарід обрав 100% країну не зіллє.
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09.07.2020 17:54 Відповісти
Може як кандидат Зеля був і непоганий, як президенту йому не вистачає досвіду, але завдяки його команді в ОП і бардаку у власній партії його популярність буде тільки падати, тому що не відображає сподівання виборців. Про кабмінівські перестановки і говорити нема чого ...
На Пастора сподіватися теж не варто, його асоціюють з Педро, тим більше зараз, коли він погодився очолити його передвиборчий штаб. Крім того у нього немає підтримки у вигляді власної партії.
Загалом ситуація ніяка ...
І це незважаючи на те, що я оптиміст.
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09.07.2020 20:53 Відповісти
я собі уявляю як би Зеля це все зробив
Готуємо пропозиції щодо судової реформи, які подамо на наступному засіданні Нацради, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1756
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06.07.2020 16:48 Відповісти
Карлссон будет пролетать рядом, бейте "дуплетом" в лет. Эта трындливая тварь достала.
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06.07.2020 15:56 Відповісти
Интересуюсь знать, какой штат у *********. "Мы" готовим!!! Кто эти "мы"????????????
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06.07.2020 15:58 Відповісти
Тут одна "судья" назвала "колонизацией Украины" возможную замену наших "судей" на иностранных! Уважаемый Михеил Николозович, значит тут вы попали "в точку"! Наша КАСТА людей, по ошибке именующих себя судьями, испугалась одной мысли, что КАСТУ отодвинут от кормушки. Оии же не судьи. Они все - "кормельщики" из 16 века. Смотрят на должность, как на возможность дичайшего обогащения на фоне граждан со средней зарплатой в районе 10 тысяч грн. "грязными"! Я - "ЗА" судей из норвежцев, датчан, шведов... Эти МОГУТ выполнять свой долг при зарплате в 3-4 средних зарплаты по стране! И им не надо танцевать на Венских балах или покупать машины по цене "Боинга747"! Гните линию на ликвидацию КАСТЫ украинских "типа -судей"!
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06.07.2020 15:59 Відповісти
если бы Петя депортировал Михо не в Польшу, а Грузию, то Миша уже бы отсидел треть срока...
Подумалось почему то...
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06.07.2020 16:01 Відповісти
Генрих 8-й, в свое время, даже казнил Томаса Мора. Но сер Томас от этого не стал по историческим меркам меньшим реформатором...
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06.07.2020 16:10 Відповісти
Міхо - фантаст (ненауковий)
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06.07.2020 16:03 Відповісти
Если Михо - фантаст, то наши "судьи", типа - "умеют жить", как говаривал Дима Семецветов! Тебя так понимать надо?
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06.07.2020 16:08 Відповісти
ні, розуміти треба так: систему еволюційним шляхом не зламати.. Тому що ця система не таких бачила, перетравлювала й надалі жила собі, не бідувала..
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06.07.2020 16:24 Відповісти
Міхо, запропонуй щоб суддівська дисциплінарна комісія складалася з іноземців. Це нашим колядникам у мантіях точно не сподобається.
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06.07.2020 16:04 Відповісти
да и так этнических украинцев в власти не осталось почти...
может для приличия хоть оставим парочку? - показывать иностранным делегациям как редких зверей...
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06.07.2020 16:07 Відповісти
пока всё в рамках ожиданий от мыхо - одно сплошное бла-бла-бла завтра, бла-бла-бла-рассмотрим, бла-бла-бла внедрим!
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06.07.2020 16:05 Відповісти
а уже 2 мес. сидит "на рехформах".
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06.07.2020 20:39 Відповісти
"Я искренне благодарен президенту Зеленскому за его глубокое понимание проблематики и в частности за поручение заняться именно этой фундаментальной для всех других начинаний реформой."

Источник: https://censor.net/n3206347

Да... глубина там большая, на самом дне, судя по многочисленным нонсенс-заявлениям гидранта по вопросам правосудия.
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06.07.2020 16:12 Відповісти
Суд Грузии признал виновным гражданина Голландии Михо Сракашвили за совершение уголовного преступления,причем свидетелем в Суде выступила подруга Михо Нино Бурджанадзе.Михо, бегом в реформированную тобой Грузию... срок 6 лет это семечки..отсиди ЧЕСТНО,..."реформатор" Блин
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06.07.2020 16:13 Відповісти
Готовим , - Саакашвили/ Саакашвили быстро приспособился и уже не отличается от остальных слуг народа Коломойского: должен внести, - Стефанчук/должна быть, - Степанов/ Шмыгаль: увидят результат/"Слуга народа" Верещук не исключает/ проголосует , - Арахамия/ поставит, - Минздрав/ хочет, - МВД/ может быть, - Зеленский.
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06.07.2020 16:20 Відповісти
Михо сейчас для замыливания глаз той жопы в которую мы летим.
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06.07.2020 16:25 Відповісти
По опыту и по человечески Михо просто недосягаем для ЗеСопли со всей его Слугой Урода во всех управленческих и политических вопросах. Я думаю, что если бы он был на выборах, ЗеСопля не прошла бы.
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06.07.2020 16:23 Відповісти
Что ни говори,а дважды не сидевший завгар города Енакиево Витьок Индюкович,круче Зели...Скомуниздил весь золотовалютный запас Украины и Казначество обчистил до НОЛЯ... Учил Зеля грабить Украину...
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06.07.2020 16:23 Відповісти
Одессу уже реформировал этот баран,дайте Украину ему Чуваки....
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06.07.2020 16:26 Відповісти
В Одессе президент Зеленский забыл, что у нас единственный государственный язык украинский

Владимир https://replyua.net/politika/213701-stadion-kotoryy-vchera-s-pafosom-otkryval-zelenskiy-na-samom-dele-okazalsya-basseynom-dlya-igry-v-vodnoe-polo.html Зеленский , находясь в Одесской области, во время выполнения своих конституционных обязанностей на посту президента на официальном мероприятии общался с чиновниками на иностранном языке. Глава Одесской ОГА Куцкий и мэр Одессы Труханов - аналогично говорили на официальном мероприятии на русском. Видимо для высших чиновников https://replyua.net/news/odessa/ Одесса уже не Украина и выполнять свои обязанности государственным языком там не нужно.
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06.07.2020 16:28 Відповісти
Так один из них с русским паспортом и такой же челюстью, а другой забывается, что не играет роль комика.
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06.07.2020 17:25 Відповісти
Реформа допоможе тільки одного виду - усіх звільнити і набрати інших.
Причому, як тут уже кимось писалося, не з числа членів сімей звільнених.
Бо немає у нас ні суду, ні суддів.
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06.07.2020 16:29 Відповісти
"усіх звільнити", а новых завезти из Космоса?

Может нам и народ поменять, чтоб не смешили весь мир избранием преза -клоуна?
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06.07.2020 18:05 Відповісти
Зеля стал Гитлером,а вы и не заметили.... лезет что Янукович во все дыры управления.... ДАУНетский хмырь проделжался 4 года,отгадайте сколько продержится Чарли Чаплин...
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06.07.2020 16:32 Відповісти
"Готовим предложения по судебной реформе, которые подадим на следующем заседании Нацсовета, - Саакашвили" - судебная реформа самая простая, достаточно к продажным судьям добавить присяжных. - Суд прися́жных - институт судебной системы, состоящий из коллегии присяжных заседателей, отобранных по методике случайной выборки только для данного дела и решающих вопросы факта, и одного профессионального судьи, решающего вопросы пра́ва. - Присяжным заседателем в США может стать практически любой гражданин. Сама система судов с участием народного жюри существует уже много столетий.
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06.07.2020 16:41 Відповісти
все это пустой звук. эти рехформы не пропустит Верховный суд и Рада.
Всё должна решать Рада. а не какой-то там Саак -Исаак.
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06.07.2020 20:36 Відповісти
Саакашвішлі пердоль їх так щоб аж дим пішов зі всіх дир!!! А ферма порохоотів ачу на сайті прописалась!!! Мабуть Бутусов дуже чиколяди рошенівські любить!!!
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06.07.2020 16:47 Відповісти
Так чего вы, зелепупы сюда лезете, если вам не подходит. Пойдите потокуйте в другом месте
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06.07.2020 18:00 Відповісти
такая реформа как ватадиктова?
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06.07.2020 16:55 Відповісти
Для начала законодательно ввести ПРАВО обращаться с кассационной жалобой в МЕЖДУНАРОДНЫЙ суд, а не гонять по кругу жертв украинского "правосудия"... судьи всех инстанций, объединяются как на охоте, - как на охоте на зверя...
Зеленський доручив Саакашвілі підготувати концепцію "революційної судової реформи" (1)
Судді ополчились на Саакашвілі: обурені радикальними заявами (2).
Украинские судьи - коррупционЭры, - все как один!, - будут против...
Зубами будут рвать тем кто ... посягнет...
И ...этому М. Саакашвили, - из понаехавших, - достанется, будет знать как трогать "святое"...
Они не для того покупали дипломы, а потом должности, что бы потом их выгнали не только за профнепригодность, а и из-за утраты/отсутствия доверия.
Почему так много вертЭпов и хороводов под судами, прокуратурой?
Из-за НЕДОВЕРИЯ!
Система порочна!
Круговая порука!
Для начала законодательно ввести ПРАВО обращаться с кассационной жалобой в МЕЖДУНАРОДНЫЙ суд, а не гонять по кругу жертв украинского "правосудия" - "Да здравствует советский суд - самый гуманный суд в мире!???
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06.07.2020 17:24 Відповісти
патужно исполняет рехворму!
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06.07.2020 17:43 Відповісти
Незедаром. Где ж харчеваться ему надо, таеому патужному дяденьке.
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06.07.2020 18:01 Відповісти
Оригинально получается- Саака у себя в Грузии пореформировал судебную систему и в результате получил судебные дела на себя.
Вот интересно, когда зеленые тут нанего дела откроют?
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06.07.2020 17:59 Відповісти
Долой украинских судей коррупционеров!! Даёшь европеский суд!!!
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06.07.2020 20:18 Відповісти
Наівний Саакашвілі!!! Клоун Дубілета вигав, бо цей хотів оцифрувати акциз на алкоголь і тютюн!
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07.07.2020 09:03 Відповісти
 
 