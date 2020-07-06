Опубліковано доопрацьований законопроєкт про медіа: його дія не поширюватиметься на Netflix та інші стрімінг-платформи
Netflix, Amazon Prime Video вилучені з числа суб'єктів, на які поширюється регулювання закону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
"З-поміж суб'єктів, на які поширюється регулювання Закону "Про ЗМІ", вилучено іноземні нелінійні медіа та іноземні платформи загального доступу до інформації (зокрема, Netflix, Amazon Prime Video). З переліку умов застосування проєкту вилучено положення про критерії доступності сервісу на території Україна і можливості оплати їх громадянами або юридичними особами України з території України", - йдеться в пояснювальній записці.
Нагадаємо, раніше заступник голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначав, що держава буде готова заблокувати іноземні медіа і медіасервіс з платним доступом (такі як Netflix), якщо вони відмовляться виконувати норми обов'язкової реєстрації, яку передбачає законопроєкт "Про медіа" та інші вимоги щодо оподаткування, передбачені українським законодавством.
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Что касается власти. Если вы это читаете, заблокируйте, дебилы, и ютуб, там тоже есть премиум подписка. Да и вообще, надо заблокировать гугл, фейсбук, и все остальные иностранные сервисы, потому что они все зарабатывают деньги на рекламе, а налоги платят в США.
Закон и возможность его исполнения должны быть реалистичны и, кроме того, не создавать никаких неоправданных проблем и неудобств своим гражданам.
Мало что получится и, главное, создаст массу неудобств законопослушным гражданам собственной страны.
Если, например, вы гражданин Украины, то по закону обязаны платить налоги в Украине, но если поехали работать в Канаду, то никто в Украине от вас налогов требовать не будет. Канада - будет. Как и другая страна, где, возможно, налоги даже меньше. Не гоняться же за вами по всему свету, требуя налогов в казну Украины.