Опубліковано доопрацьований законопроєкт про медіа: його дія не поширюватиметься на Netflix та інші стрімінг-платформи

Netflix, Amazon Prime Video вилучені з числа суб'єктів, на які поширюється регулювання закону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"З-поміж суб'єктів, на які поширюється регулювання Закону "Про ЗМІ", вилучено іноземні нелінійні медіа та іноземні платформи загального доступу до інформації (зокрема, Netflix, Amazon Prime Video). З переліку умов застосування проєкту вилучено положення про критерії доступності сервісу на території Україна і можливості оплати їх громадянами або юридичними особами України з території України", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначав, що держава буде готова заблокувати іноземні медіа і медіасервіс з платним доступом (такі як Netflix), якщо вони відмовляться виконувати норми обов'язкової реєстрації, яку передбачає законопроєкт "Про медіа" та інші вимоги щодо оподаткування, передбачені українським законодавством.

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