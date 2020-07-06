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Новини
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Опубліковано доопрацьований законопроєкт про медіа: його дія не поширюватиметься на Netflix та інші стрімінг-платформи

Опубліковано доопрацьований законопроєкт про медіа: його дія не поширюватиметься на Netflix та інші стрімінг-платформи

Netflix, Amazon Prime Video вилучені з числа суб'єктів, на які поширюється регулювання закону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"З-поміж суб'єктів, на які поширюється регулювання Закону "Про ЗМІ", вилучено іноземні нелінійні медіа та іноземні платформи загального доступу до інформації (зокрема, Netflix, Amazon Prime Video). З переліку умов застосування проєкту вилучено положення про критерії доступності сервісу на території Україна і можливості оплати їх громадянами або юридичними особами України з території України", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначав, що держава буде готова заблокувати іноземні медіа і медіасервіс з платним доступом (такі як Netflix), якщо вони відмовляться виконувати норми обов'язкової реєстрації, яку передбачає законопроєкт "Про медіа" та інші вимоги щодо оподаткування, передбачені українським законодавством.

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Автор: 

законопроєкт (3599) ЗМІ (1363) медіа (233) Netflix (75)


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Топ коментарі
+2
Цензура януковича вернулась.
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06.07.2020 16:04
+2
Оставили лазейку для рашка-тв.
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06.07.2020 16:08
+2
это устаревшая информация. Сейчас много людей переходят на легальный контент. смотрят даже не вменяемо дорогой по нашим меркам нетфликс. Далеко не всегда у пиратов можно найти новинку в 4к или на оригинальном языке с украинскими субтитрами.

Что касается власти. Если вы это читаете, заблокируйте, дебилы, и ютуб, там тоже есть премиум подписка. Да и вообще, надо заблокировать гугл, фейсбук, и все остальные иностранные сервисы, потому что они все зарабатывают деньги на рекламе, а налоги платят в США.
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06.07.2020 16:40
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Цензура януковича вернулась.
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06.07.2020 16:04 Відповісти
Оставили лазейку для рашка-тв.
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06.07.2020 16:08 Відповісти
Мне кажется, что на постсоветском пространстве легально пользуются этими сервисами единицы. Сейчас один сериал озвучивает 4-6 групп с очень неплохим качеством, девяностые отдыхают.
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06.07.2020 16:13 Відповісти
Якою мовою?
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06.07.2020 16:16 Відповісти
это устаревшая информация. Сейчас много людей переходят на легальный контент. смотрят даже не вменяемо дорогой по нашим меркам нетфликс. Далеко не всегда у пиратов можно найти новинку в 4к или на оригинальном языке с украинскими субтитрами.

Что касается власти. Если вы это читаете, заблокируйте, дебилы, и ютуб, там тоже есть премиум подписка. Да и вообще, надо заблокировать гугл, фейсбук, и все остальные иностранные сервисы, потому что они все зарабатывают деньги на рекламе, а налоги платят в США.
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06.07.2020 16:40 Відповісти
Хрень полная! Закон должен быть для ВСЕХ (без исключений)!
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06.07.2020 16:45 Відповісти
Например, если у нас один президентский срок - 5 лет, то и в Америке Трамп должен быть президентом 5 лет. Придется Штатам отложить выборы на год.
Закон и возможность его исполнения должны быть реалистичны и, кроме того, не создавать никаких неоправданных проблем и неудобств своим гражданам.
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06.07.2020 17:08 Відповісти
А причем здесь Трамп и Зе? Это совершенно разные страны с различным (собственным) законодательством! Я пишу о том, что нормы закона одни для всех (без исключений) в той или иной стране (в каждой конкретно свои)!
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06.07.2020 17:17 Відповісти
Там ещё вторая часть фразы. Воевать (а именно - воевать, то есть запрещать и блокировать) иностранные ресурсы в Интернете - глупость, если только эти ресурсы отвечают международному законодательству (не террористические, не детская порнография и т.п.)
Мало что получится и, главное, создаст массу неудобств законопослушным гражданам собственной страны.
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06.07.2020 17:55 Відповісти
я не про текст конкретно этого закона, я о ПРИНЦИПАХ любого закона!
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06.07.2020 18:03 Відповісти
И я о принципах Да и далеко не любой закон распространяется на всех поголовно.
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06.07.2020 18:21 Відповісти
да не поголовно, но равная ответственность равных субъектов исключает привелегии
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06.07.2020 18:38 Відповісти
И где здесь равные субеъкты? Они в разных юрисдикциях, вообще-то. Всего лишь.
Если, например, вы гражданин Украины, то по закону обязаны платить налоги в Украине, но если поехали работать в Канаду, то никто в Украине от вас налогов требовать не будет. Канада - будет. Как и другая страна, где, возможно, налоги даже меньше. Не гоняться же за вами по всему свету, требуя налогов в казну Украины.
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06.07.2020 18:45 Відповісти
 
 