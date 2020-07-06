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Новини
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ОПЗЖ витратила 60 млн грн з бюджету на рекламу на телеканалах з обойми Медведчука

ОПЗЖ витратила 60 млн грн з бюджету на рекламу на телеканалах з обойми Медведчука

Партія "Опозиційна платформа - за життя!" за три місяці 2020 року витратила 60 млн грн, отриманих з державного бюджету на розвиток партії, на рекламу на каналах "112 Україна", "Zik" і "NewsOne".

Інформація про це міститься в звіті партії про майно, доходи та витрати за I квартал 2020 року (січень-березень), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Комітет виборців України.

Загалом у першому кварталі ОПЗЖ витратила 63 млн грн. 60 з них пішли на рекламу на телебаченні. Витрати розподілилися між телеканалами "112 Україна", "Zik" і "NewsOne". Всі три канали належать Тарасу Козаку - депутату ОПЗЖ і соратнику кума Путіна Віктора Медведчука.

Йдеться про кошти, які партія отримала з державного бюджету України в рамках відшкодування витрат на передвиборну агітацію і як кошти на фінансування статутної діяльності партії.

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"Українські платники податків фактично оплатили рекламу партії на низці телеканалів. На практиці це означає витрачання бюджетних коштів на вітер. Адже замість того, щоб витрачати кошти на розвиток партії, ОПЗЖ витрачає бюджетні кошти на самопіар", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Такі дії, на його думку, не порушують законодавство, але суперечать самій ідеї державного фінансування партій.

Автор: 

держбюджет (2397) реклама (406) 112 Україна (182) Newsone (183) ZIK (123) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+13
из бюджета?
назовите еще такую страну, которая финансирует своих злейших врагов...
Маразм и дикость - дикость и маразм..

ОПЗЖ потратила 60 млн грн. из бюджета на рекламу на телеканалах из обоймы Медведчука - Цензор.НЕТ 6837
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06.07.2020 16:04
+5
5-й канал отказался крутить рекламу ОПЖЗ.
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06.07.2020 16:03
+5
Не забывай, что "мудрый нарид" за этих врагов голосует. Это не дикость?
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06.07.2020 16:22
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5-й канал отказался крутить рекламу ОПЖЗ.
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06.07.2020 16:03 Відповісти
Не может быть
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06.07.2020 17:03 Відповісти
Эти благодетели действительно спасут Украину от произвола бандеровцев!!! Вот сколько народных денег тратят на благо народа!!! И что самое интересное, народ реально так считает, и рейтинг у этого упыря растет.
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06.07.2020 16:04 Відповісти
из бюджета?
назовите еще такую страну, которая финансирует своих злейших врагов...
Маразм и дикость - дикость и маразм..

ОПЗЖ потратила 60 млн грн. из бюджета на рекламу на телеканалах из обоймы Медведчука - Цензор.НЕТ 6837
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06.07.2020 16:04 Відповісти
Не забывай, что "мудрый нарид" за этих врагов голосует. Это не дикость?
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06.07.2020 16:22 Відповісти
дикость
но большая дикость то, что Украина их допускает к выборам, а не содержит в местах заключения...
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06.07.2020 16:38 Відповісти
Гребаный стыд
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06.07.2020 16:34 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!
ОПЗЖ витратила 60 млн грн з бюджету на рекламу на телеканалах з обойми Медведчука - Цензор.НЕТ 7876
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06.07.2020 16:45 Відповісти
антиукраїнську наволоч на кашлт зажопів та пєтушаріїв треба знищувати
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06.07.2020 16:05 Відповісти
всё обьясняется просто - партия опзжопников не нуждается в развитии, развитие этой партии остановилось уже миллион лет назад достигнув своего потолка в 2 айкью
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06.07.2020 16:08 Відповісти
Расстрелять говнюка или повесить вместе с Рабиновицем. К повешению привлечь палестинцев и эфиопов. Они-молодцы в борьбе с предателями и иудами
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06.07.2020 16:09 Відповісти
..Не те що мальдівський .... та оманський ?
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06.07.2020 16:12 Відповісти
кто-то нам обещал очистить партии от коррупции)))
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06.07.2020 16:13 Відповісти
Серел каналів . які ще можливо дивитись то 4-й та 24-й ..
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06.07.2020 16:13 Відповісти
зачем??????
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06.07.2020 16:15 Відповісти
неплохая схема
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06.07.2020 16:15 Відповісти
Деньги Налогоплательщиков пошли на ухудшения Жизни , самих налогоплательщиков , - На любовь к Агрессору и питание Ненависти к Украине.Где такое может Быть???.
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06.07.2020 16:18 Відповісти
ОПЗЖ потратила 60 млн грн. из бюджета на рекламу на телеканалах из обоймы Медведчука - Цензор.НЕТ 1935
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06.07.2020 16:19 Відповісти
Нарід дає мервечуку- бойко власгі гроші, щоб він гвалтував кацапською пропагандою його мізки. Феєричко
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06.07.2020 16:23 Відповісти
Партии , которые фактически финансируются олигархами , не должны получать деньги из казны государства. Партии , которые финансируются московией , вообще должны быть запрещены .....
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06.07.2020 16:33 Відповісти
Міський голова Львова Андрій Садовий продає куму Путіна медіахолдинг, в який входить інформаційний сайт Zaxid.net, телеканал «24» та ТРК «Люкс» (с)

ОПЗЖ витратила 60 млн грн з бюджету на рекламу на телеканалах з обойми Медведчука - Цензор.НЕТ 8350
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06.07.2020 16:38 Відповісти
Пятую колонну беса путлера крышевал шоколад, вместе дерибанили бюджет, шоколад даже успел подарить мертвечуку два телеканала, теперь эстафету подхватил скоморох, условия остались те же, уже проверенные жизнью; сработались, зачем хорошее ломать.
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06.07.2020 16:45 Відповісти
ОПЗЖ витратила 60 млн грн з бюджету на рекламу на телеканалах з обойми Медведчука - Цензор.НЕТ 8529
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06.07.2020 16:50 Відповісти
 
 