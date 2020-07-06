ОПЗЖ витратила 60 млн грн з бюджету на рекламу на телеканалах з обойми Медведчука

Партія "Опозиційна платформа - за життя!" за три місяці 2020 року витратила 60 млн грн, отриманих з державного бюджету на розвиток партії, на рекламу на каналах "112 Україна", "Zik" і "NewsOne".

Інформація про це міститься в звіті партії про майно, доходи та витрати за I квартал 2020 року (січень-березень), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Комітет виборців України.

Загалом у першому кварталі ОПЗЖ витратила 63 млн грн. 60 з них пішли на рекламу на телебаченні. Витрати розподілилися між телеканалами "112 Україна", "Zik" і "NewsOne". Всі три канали належать Тарасу Козаку - депутату ОПЗЖ і соратнику кума Путіна Віктора Медведчука.

Йдеться про кошти, які партія отримала з державного бюджету України в рамках відшкодування витрат на передвиборну агітацію і як кошти на фінансування статутної діяльності партії.

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"Українські платники податків фактично оплатили рекламу партії на низці телеканалів. На практиці це означає витрачання бюджетних коштів на вітер. Адже замість того, щоб витрачати кошти на розвиток партії, ОПЗЖ витрачає бюджетні кошти на самопіар", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Такі дії, на його думку, не порушують законодавство, але суперечать самій ідеї державного фінансування партій.