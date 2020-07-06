Ніч на 5 липня в Києві була найтеплішою за 140 років, - обсерваторія

Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського повідомила, що ніч на 5 липня 2020 року в Києві була найтеплішою за 140 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення обсерваторії.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на неділю у Києві виявилася найтеплішою, адже її температура не опустилася нижче +20,6°С. Попереднє рекордне значення +20,5°С 1988 року перевищено на 0,1°С", - зазначено в повідомленні.

Загалом з початку року в Києві встановлено 24 температурні рекорди.

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