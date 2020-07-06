Ніч на 5 липня в Києві була найтеплішою за 140 років, - обсерваторія
Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського повідомила, що ніч на 5 липня 2020 року в Києві була найтеплішою за 140 років.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення обсерваторії.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на неділю у Києві виявилася найтеплішою, адже її температура не опустилася нижче +20,6°С. Попереднє рекордне значення +20,5°С 1988 року перевищено на 0,1°С", - зазначено в повідомленні.
Загалом з початку року в Києві встановлено 24 температурні рекорди.
Топ коментарі
+3 Gennadiy #466698
показати весь коментар06.07.2020 16:29
+1 Виктор Паплинский
показати весь коментар06.07.2020 16:43
+1 Павел Добрыня
показати весь коментар06.07.2020 19:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у нас в 9 вечера 30
в обед нельзя сказать сколько,термометр расчитан на +50,столбик поднялся до заглушки пятница - воскресенье
Здоровья тебе.