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Новини
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Ніч на 5 липня в Києві була найтеплішою за 140 років, - обсерваторія

Ніч на 5 липня в Києві була найтеплішою за 140 років, - обсерваторія

Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського повідомила, що ніч на 5 липня 2020 року в Києві була найтеплішою за 140 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення обсерваторії.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на неділю у Києві виявилася найтеплішою, адже її температура не опустилася нижче +20,6°С. Попереднє рекордне значення +20,5°С 1988 року перевищено на 0,1°С", - зазначено в повідомленні.

Загалом з початку року в Києві встановлено 24 температурні рекорди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лютому побито шостий температурний рекорд. Синоптики оголосили про початок метеорологічної весни в Києві

Автор: 

спека (107) Київ (19534) погода (789) рекорд (184) синоптики (28)


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Топ коментарі
+3
Температуру всегда меряют в тени, Солнце даёт прибавку на +15°С. У вас было +35°С.
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06.07.2020 16:29
+1
Мы в это время прохлаждались в Термезе, перед отправкой в Афганистан. После Афганистана, Ташкент запомнился, как город холодный...
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06.07.2020 16:43
+1
А в Днепре этой ночью, в час ночи было 27 градусов, так что ваш Киев до сраки.
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06.07.2020 19:43
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незнаю,что там в Киеве
у нас в 9 вечера 30
в обед нельзя сказать сколько,термометр расчитан на +50,столбик поднялся до заглушки пятница - воскресенье
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06.07.2020 16:26 Відповісти
Температуру всегда меряют в тени, Солнце даёт прибавку на +15°С. У вас было +35°С.
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06.07.2020 16:29 Відповісти
Всем очень повезло, что не испытали на себе +40°С ночью, было это в далёком 1983 г. в г.Катта-Кургане Узбекистан.
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06.07.2020 16:26 Відповісти
Мы в это время прохлаждались в Термезе, перед отправкой в Афганистан. После Афганистана, Ташкент запомнился, как город холодный...
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06.07.2020 16:43 Відповісти
Там воздух сухой... Жара легче переносится... Я в тех местах восемь лет прожил...
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06.07.2020 16:44 Відповісти
Кушка, погранвойска 1985-1986, температура июль + 43-47
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06.07.2020 17:06 Відповісти
Ночью? Был в Марах днём +60°С, Геок-Тэпэ днём +58°С.
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06.07.2020 19:01 Відповісти
Кушкинская комендатура, Акрабат днем +57.
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06.07.2020 21:00 Відповісти
Мы выжили несмотря ни на что.
Здоровья тебе.
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06.07.2020 23:00 Відповісти
Удачи.
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07.07.2020 10:53 Відповісти
Вчера Северодонецк: В тени +39, в 21:00 уже +29, утром в 5 утра +22,4, в 9 утра в тени +30
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06.07.2020 16:49 Відповісти
Вчера Кривой Рог в тени 38, в 5 утра 23
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06.07.2020 17:01 Відповісти
Запорожье сегодня 14.00 в тени +43.
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06.07.2020 18:29 Відповісти
Официальная температура от метеостанции была +37°С. Температуру не меряют, когда вокруг асфальт.
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06.07.2020 19:07 Відповісти
да но у меня термометр во дворе в постоянной тени на летней кухне прицеплен.
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06.07.2020 20:24 Відповісти
А в Днепре этой ночью, в час ночи было 27 градусов, так что ваш Киев до сраки.
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06.07.2020 19:43 Відповісти
они там вообще далеки от реальности.
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06.07.2020 20:25 Відповісти
 
 