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Новини
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"Слуга народу" Гетманцев вніс поправки до законопроєкту №1210 з порушенням Регламенту Ради, - економіст Монін

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев подав поправки до законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", які повністю ігнорують думку бізнесу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив експерт економічних програм в Українському інституті майбутнього Данило Монін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще давно Ярослав Железняк (нардеп "Голосу". - Ред.) подав позитивний Законопроєкт про ліквідацію анахронізму Книга покупок і продажів для ФОПів 1-2-3 групи в законопроєкті 2524, який ВР ухвалила в першому читанні ще 20 грудня 2020 року. І ось 2524 ... розглядався до 2-го читання на комітеті і там до 2-го читання, крім поправок по суті до цієї теми, Гетманцев вставив величезну кількість поправок до законопроєкту 1210, які до того ж ще збільшують базу і повністю ігнорують думку бізнесу щодо цього законопроєкту", - йдеться в повідомленні.

Економіст зазначає, що "слуга народу" Гетманцев додав ще купу поправок до закону щодо РРО.

"Таким чином тотально порушено Регламент Верховної Ради, стаття 116. До того ж саме ця Рада ухвалила закон, який набув чинності 19.10.2019, що не можна в законопроєкт вносити поправки не по суті законопроєкту. І тим більше термін подачі поправок встановлено 14 днів ... а минуло вже пів року. При цьому комітет рекомендував це свавілля на винос у зал, і 2524 тепер повністю спотворений по суті буде винесе в зал для його ухвалення в цілому", - пояснив Монін.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року парламент схвалив у другому читанні і в цілому скандальний Законопроєкт № 1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

У Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України назвали законопроєкт №1210 "податковим терором".

Категорично проти цього законопроєкту виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України - в т. ч. Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгова палата, Українська спілка промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.

Законопроєкт №2524 розроблено з метою вдосконалення роботи електронного кабінету платника податків, спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження паперового документообігу.

Зокрема, законопроєктом передбачено, що копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику податків, будуть відображатися в електронному кабінеті.

Також пропонується визначити, що контролюючий орган листується з платниками податків в електронній формі, якщо вони подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет.

Також читайте: "Слуга народу" Гетманцев про зміну глав податкової та митниці: Результати негативні, такі рішення викликають дуже багато запитань

Автор: 

ВР (14997) законопроєкт (3599) Податковий кодекс (426) поправки (82) Гетманцев Данило (890) Железняк Ярослав (558)


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https://www.youtube.com/watch?v=0Cu2E47YmcU

вот такие "слуги" у власти )))
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06.07.2020 16:27 Відповісти
такое впечатление что всех "слуг"набрали по помойкам )))
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06.07.2020 16:31 Відповісти
Слуги служат за деньги тому, кто больше платит. Понятие "народ" каждый понимает по-своему. Спросите у Коломойского. Он скажет, что он народ.
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06.07.2020 16:44 Відповісти
Ему можно - он прАффесор.....
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06.07.2020 16:28 Відповісти
Подумаєш? Дуракам, "слугам", закон не писаний.
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06.07.2020 16:30 Відповісти
Какой регламент - это уголовное преступление,гетьма просто наглый лоббист банковской мафии в парламенте возомнивший себя единственным способным писать и принимать законы касающиеся бизнеса и налогообложения,туманоголовый должен уже разобраться с этим преступником злоупотребляющим своим служебным положением.
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06.07.2020 16:43 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев внес поправки в законопроект №1210, что является нарушением Регламента Рады, - экономист Монин - Цензор.НЕТ 8040
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06.07.2020 16:48 Відповісти
 
 