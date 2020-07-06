У політику йти не збираюся і залишати країну не маю наміру, - Смолій

Ексглава Національного банку України Яків Смолій не збирається йти в політику після своєї відставки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Ні. Я навіть президенту сказав, що в політиці себе не бачу", - сказав Смолій.

Крім того, він заявив, що не має наміру залишати країну.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

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2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.