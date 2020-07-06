У політику йти не збираюся і залишати країну не маю наміру, - Смолій
Ексглава Національного банку України Яків Смолій не збирається йти в політику після своєї відставки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".
"Ні. Я навіть президенту сказав, що в політиці себе не бачу", - сказав Смолій.
Крім того, він заявив, що не має наміру залишати країну.
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського закликали не надавати політичного забарвлення діяльності НБУ та звільненню його глави Смолія
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И только тогда можно было бы вливать бабки в банк. Тогда бы порох реально въехал бы на белом коне. И врядли клоун победил бы на выборах.
А так получается, спас порох людей от реальной финансовой катастрофы, и они ему отплатили.