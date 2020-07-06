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У політику йти не збираюся і залишати країну не маю наміру, - Смолій

У політику йти не збираюся і залишати країну не маю наміру, - Смолій

Ексглава Національного банку України Яків Смолій не збирається йти в політику після своєї відставки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Ні. Я навіть президенту сказав, що в політиці себе не бачу", - сказав Смолій.

Крім того, він заявив, що не має наміру залишати країну.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського закликали не надавати політичного забарвлення діяльності НБУ та звільненню його глави Смолія

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Смолій Яків (299)


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Все так говорят, а потом прыг и уже в ВР или в Лондоне.
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06.07.2020 16:30 Відповісти
Мутный и брехливый тип этот смолий
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06.07.2020 16:33 Відповісти
Как и все окружение "пухлого".
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06.07.2020 16:35 Відповісти
Как и сам пухлый
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06.07.2020 16:36 Відповісти
Какая нах политика.Как они все в политику лезут...За банки еще не отсидели.
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06.07.2020 16:34 Відповісти
В политику идти не собираюсь и покидать страну не намерен, - Смолий - Цензор.НЕТ 8051
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06.07.2020 16:35 Відповісти
Зебилы то как возбудились...приятно глазу...😃
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06.07.2020 16:51 Відповісти
😀Щось у них новеньке.😀"За банки еще не отсидели."
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06.07.2020 16:56 Відповісти
Когда читаю подобные посты зебилов, сразу вспоминаю комент одного пользователя. ОН написал что нужно было пороху дать возможность бене положить ПриватБанк. Постояли бы тогда в ночных очередях за своими кровными...
И только тогда можно было бы вливать бабки в банк. Тогда бы порох реально въехал бы на белом коне. И врядли клоун победил бы на выборах.
А так получается, спас порох людей от реальной финансовой катастрофы, и они ему отплатили.
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06.07.2020 17:20 Відповісти
 
 