УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10596 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
954 3

ВООЗ і ЄС передають обладнання та витратні матеріали для проведення тестів на COVID-19 в 27 українських лабораторій

ВООЗ і ЄС передають обладнання та витратні матеріали для проведення тестів на COVID-19 в 27 українських лабораторій

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) при фінансуванні Європейського Союзу до серпня 2020 року надасть у 27 українських лабораторій необхідні матеріали для проведення тестів на COVID-19.

Про це повідомила пресслужба представництва ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, закуплені матеріали та обладнання розподілятимуться серед лабораторій відповідно до потреб, визначених Міністерством охорони здоров'я.

Загальна вартість поставок становить 3,5 млн євро і включає видаткові матеріали, реагенти і критично важливе лабораторне обладнання для прискорення, збільшення й автоматизації ПЛР-тестування. Ці закупівлі є частиною програми допомоги Європейського Союзу Україні в межах ініціативи "Солідарність заради здоров'я", яка реалізується в партнерстві з Європейським регіональним бюро ВООЗ та спрямована на запобігання поширенню COVID-19 в Україні.

Все обладнання, матеріали та реагенти відповідають стандартам якості ВООЗ. Один ПЛР-ампліфікатор дає змогу проводити 400-600 додаткових тестувань за день, а автоматична станція екстракції РНК вдвічі прискорює процес визначення того, чи є РНК вірусу, зазначено в пресрелізі.

Уточнюється також, що ВООЗ у понеділок передала частину обладнання, витратних матеріалів та реагентів до Київського обласного лабцентру МОЗ.

Автор: 

карантин (18172) допомога (8375) Євросоюз (13453) гуманітарна допомога (995) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вы, придурки, задолбали всех с лжепандемией.. голобородько проверяйте и всех шариковых депутанов.. под этот хаос, продолжается грабеж ресурсов Украины и народа..
показати весь коментар
06.07.2020 16:34 Відповісти
дурантинофіли,менше емоцій..
!! )
показати весь коментар
07.07.2020 09:58 Відповісти
Один ПЛР-ампліфікатор дає змогу проводити 400-600 додаткових тестувань за день, а автоматична станція екстракції РНК вдвічі прискорює процес визначення того, чи є РНК вірусу, зазначено в пресреліз

ЩО,лише один?
мало.
показати весь коментар
07.07.2020 09:59 Відповісти
 
 