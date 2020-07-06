ВООЗ і ЄС передають обладнання та витратні матеріали для проведення тестів на COVID-19 в 27 українських лабораторій

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) при фінансуванні Європейського Союзу до серпня 2020 року надасть у 27 українських лабораторій необхідні матеріали для проведення тестів на COVID-19.

Про це повідомила пресслужба представництва ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, закуплені матеріали та обладнання розподілятимуться серед лабораторій відповідно до потреб, визначених Міністерством охорони здоров'я.

Загальна вартість поставок становить 3,5 млн євро і включає видаткові матеріали, реагенти і критично важливе лабораторне обладнання для прискорення, збільшення й автоматизації ПЛР-тестування. Ці закупівлі є частиною програми допомоги Європейського Союзу Україні в межах ініціативи "Солідарність заради здоров'я", яка реалізується в партнерстві з Європейським регіональним бюро ВООЗ та спрямована на запобігання поширенню COVID-19 в Україні.

Все обладнання, матеріали та реагенти відповідають стандартам якості ВООЗ. Один ПЛР-ампліфікатор дає змогу проводити 400-600 додаткових тестувань за день, а автоматична станція екстракції РНК вдвічі прискорює процес визначення того, чи є РНК вірусу, зазначено в пресрелізі.

Уточнюється також, що ВООЗ у понеділок передала частину обладнання, витратних матеріалів та реагентів до Київського обласного лабцентру МОЗ.