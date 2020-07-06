Колишнього українського футболіста Василенка затримали в Москві, його звинувачують у шпигунстві, - РосЗМІ

Василя Василенка затримали в жовтні 2019 року нібито за незаконне переміщення через кордон отрути, вибухівки або боєприпасів, пізніше справу перекваліфікували в шпигунство. Українця утримують у СІЗО.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє російське державне інформагентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники ФСБ Росії за участю російських правоохоронних органів встановили причетність громадянина України Василенко Василя Івановича до скоєння злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ ("Шпигунство"). Йому висунуто обвинувачення, він перебуває в одному зі столичних СІЗО", - розповів співрозмовник ТАСС.

За даними агентства, Василенко був заарештований у Москві в жовтні 2019 року за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 226.1 КК РФ ("Незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів"). Навесні цього року звинувачення було перекваліфіковано на шпигунство.

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Про його арешт стало відомо тільки зараз, оскільки Василенко не оскаржував жодну з постанов про продовження арешту, як і сам факт арешту, стверджує ТАСС.

У Міщанському суді Москви ТАСС уточнили, що 19 червня термін арешту постановою районного суду Василенко був продовжений до 24 вересня. Деталі кримінальної справи щодо підслідного містять гриф "секретно".

Василенку 53 роки. З 1992 по 2001-й він грав на позиції захисника в командах "Таврія" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь) та "Дружба" (Бердянськ).