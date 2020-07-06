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Новини Українські заручники в РФ
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Колишнього українського футболіста Василенка затримали в Москві, його звинувачують у шпигунстві, - РосЗМІ

Колишнього українського футболіста Василенка затримали в Москві, його звинувачують у шпигунстві, - РосЗМІ

Василя Василенка затримали в жовтні 2019 року нібито за незаконне переміщення через кордон отрути, вибухівки або боєприпасів, пізніше справу перекваліфікували в шпигунство. Українця утримують у СІЗО.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє російське державне інформагентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники ФСБ Росії за участю російських правоохоронних органів встановили причетність громадянина України Василенко Василя Івановича до скоєння злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ ("Шпигунство"). Йому висунуто обвинувачення, він перебуває в одному зі столичних СІЗО", - розповів співрозмовник ТАСС.

За даними агентства, Василенко був заарештований у Москві в жовтні 2019 року за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 226.1 КК РФ ("Незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів"). Навесні цього року звинувачення було перекваліфіковано на шпигунство.

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Про його арешт стало відомо тільки зараз, оскільки Василенко не оскаржував жодну з постанов про продовження арешту, як і сам факт арешту, стверджує ТАСС.

У Міщанському суді Москви ТАСС уточнили, що 19 червня термін арешту постановою районного суду Василенко був продовжений до 24 вересня. Деталі кримінальної справи щодо підслідного містять гриф "секретно".

Василенку 53 роки. З 1992 по 2001-й він грав на позиції захисника в командах "Таврія" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь) та "Дружба" (Бердянськ).

Автор: 

затримання (4343) росія (65379) українці (2540)


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Топ коментарі
+27
Добро пожаловать в обнуленную рашку! Рудьковский уже насладился!
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06.07.2020 16:36
+21
и поделом ему.. нехер ездить к оккупантам и убийцам, мне таких вообще не жаль, и даже не надо пытаться его освобождать пусть делают с ним что хотят
сознательные украинцы туда не ездят
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06.07.2020 16:40
+19
ось вам і подяка від вашого "братнього народу", і казки про те, що не всі там такі, то політики війну почали.... почали можливо і політики.... але голосували і вибирали їх - ватоголові кацапи, яких тіпає при звучанні української мови......є ще бажаючі заробити у рашці?
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06.07.2020 16:35
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ось вам і подяка від вашого "братнього народу", і казки про те, що не всі там такі, то політики війну почали.... почали можливо і політики.... але голосували і вибирали їх - ватоголові кацапи, яких тіпає при звучанні української мови......є ще бажаючі заробити у рашці?
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06.07.2020 16:35 Відповісти
Добро пожаловать в обнуленную рашку! Рудьковский уже насладился!
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06.07.2020 16:36 Відповісти
По данным агентства, Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 года Источник: https://censor.net/n3206364\\\\\\\\\\\\\\\

Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж. Источник: https://censor.net/n3206364
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06.07.2020 16:47 Відповісти
От вам обличие рузького мира.бесмысленного и безпощадного.думал получил аусвайс и всё..... вход копейка - выход рубль
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06.07.2020 16:37 Відповісти
Це матеріалдля майбутньої піар-кампанії Зєлєнского - обміняємо Василенка на кадрових аґентів ФСБ/ГРУ разом. Цікаво, що як обмінний фонд, він був взятий давно. Напевне, під якийсь конкретний випадок. Але не придався. Напевно наші того, на кого його планували обміняти, або відпустили, або обміняли. І тому його тримали в запаснику. І тут найцікавіше - що ж такого сталося саме тепер, кого притиснули, чи затримали з обойми ФСБ, що з зарасриків в тягнули Василенка?
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06.07.2020 18:14 Відповісти
Хто тебе змушує вигадувати таку муйню? Нічим більше зайнятись?
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07.07.2020 12:33 Відповісти
Те саме, що й тебе змушувало свого часу та й зараз змушує.😊 І тобі теж нічим зайнятися, бачу. Щодо Василенка, то знаючи тягу Зєлі до піару, я впевнений у своїх словах на 80 відсотків. Хіба що Василенка ніхто не збирається витягувати.
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07.07.2020 14:56 Відповісти
Ти мене постійно з кимось плутаєш - я іноді місцевих активістів спускаю з небес їх дебільності, а сам нічого не вигадую. Ось і тобі на небесах подобається...
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07.07.2020 18:59 Відповісти
Та ты що, Господи? Не бери мене на Небеса! 😁
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07.07.2020 19:49 Відповісти
Погнался за длиннім рубл'м - получт длинній срок.
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06.07.2020 16:38 Відповісти
Угу, всі гравці Торпедо (Мелітополь) цінуються на світовому ринку.
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06.07.2020 17:08 Відповісти
Ну не знаю, не знаю, какой там у в Бердянске и мелитополе мировой уровень, но у парашных "Волгаря" и "Махачкалой" с "Тамбовом" этот старый пердун был на вес паренной репы.
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06.07.2020 19:26 Відповісти
никакого длинного рубля на обосРахе давно уже нет.

******** давно живут хуже среднего поляка или китайца.
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06.07.2020 17:22 Відповісти
Вже гірше Українця навіть.
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06.07.2020 17:37 Відповісти
Та и хер с ним. Я думаю его туда не силой везли
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06.07.2020 16:39 Відповісти
зеленских обменяет его на убийц наших вонов, век воли не видать...
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06.07.2020 16:59 Відповісти
То ти з буцигарні тут пишеш?
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07.07.2020 12:35 Відповісти
Совершенно верно. Адекватным украинцам там делать нечего.
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06.07.2020 17:00 Відповісти
и поделом ему.. нехер ездить к оккупантам и убийцам, мне таких вообще не жаль, и даже не надо пытаться его освобождать пусть делают с ним что хотят
сознательные украинцы туда не ездят
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06.07.2020 16:40 Відповісти
Рашиськая Фєдєрастія готує "матеріал" на обмін, буде чим вбивць своїх витягувати рашистам.
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06.07.2020 17:38 Відповісти
А вдруг он герой и ехал с целью ********* травонуть?
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06.07.2020 18:19 Відповісти
Я кабы дико извиняюсь.
Человек за всю свою жизнь сыграл пару матчей за аматоров на первенство района.
Я в таком случае - звезда мировой величины.
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06.07.2020 16:41 Відповісти
дык, арестуйте весь ньюс ван со 112 и пришейте шпионские статьи!)
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06.07.2020 16:43 Відповісти
Класс!
Это как бы Чикатило "пришить хвост статью за убийство" . кстати, еще и х.з., был ли он реально виновен, так шо тут я нарицательное использовал то.
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06.07.2020 16:49 Відповісти
"Хай сщастить "
Ну или
"не.…..й шастать"
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06.07.2020 16:43 Відповісти
Нехай Щастить.
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06.07.2020 16:43 Відповісти
Об его аресте стало известно только сейчас, так как Василенко не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт ареста Источник: https://censor.net/n3206364\\\\\\\\\\\\\\


такое вопиющее.... ну, как всегда на Рашке и стало известно так быстро? привет этому.... короче какому-то Фельбергу или Калману, ну, тот шо Гадю "защищал", адвокат типо(нет, он против власти, ага)
кстати за Гадю - а мож*д именно поэтому его так долго маринуют и всего полгода переквалифицировали в "шпионаж"?
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06.07.2020 16:45 Відповісти
Фейгін має автоматично захищати кожного бовдура, що поперся в Кремлерейх?
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06.07.2020 17:10 Відповісти
Фейгина давно лишили адвокатской лицензии.
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06.07.2020 17:25 Відповісти
Читал Шевченко и ел сало - ВИНОВЕН!
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06.07.2020 16:48 Відповісти
болел за динамо)
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06.07.2020 16:56 Відповісти
Нас рать. Что он там забыл, может кто-то объяснить? Что движет этими тупнями? Неужели недостаточно информации о войне и о том, что творится запоребриком?
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06.07.2020 16:48 Відповісти
Думаю что ездил нелегально "доставать" клистроны на С-300, как Волошенко(которого на этом поймали гебнявые)
Или авионику на МиГ-и.
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06.07.2020 16:51 Відповісти
Футболист и авионика с клистронами - это в разных измерениях пространственно-временного континиума
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06.07.2020 17:03 Відповісти
а ведь хочется верить шо он не бухать поехал туда и не кореша его сдали, мол - эээ, тов. майор, вот вяжите нашего друга, скажете шо шпион(считает бабки), спасибо, тов. майор)
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06.07.2020 17:16 Відповісти
Кто это?
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06.07.2020 16:48 Відповісти
Ракицкий - сто пудов - шпиён!!
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06.07.2020 16:50 Відповісти
ФБС не спит...у нас тоже.
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06.07.2020 16:52 Відповісти
Я как бы не против что бы вся вата сьездила в Мацкву и ее там бы на цугундер . Но не спешат руцкомирцы .
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06.07.2020 16:52 Відповісти
Він Ракицькому віз шпигунське обладнання.
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06.07.2020 17:09 Відповісти
Некий чувак арестован в Расии. Про ЧТО новость?
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06.07.2020 17:19 Відповісти
Ты сразу сверкнул логикой советского ракетчика! А ну-ка скажи что нибудь про судаков и мамалыгу,-только слюной не захлебнись!
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06.07.2020 18:20 Відповісти
Друг мой, по такой жаре мамалыга прокиснет быстрее судаков! Как там твои национальные штаны "meini" из овечьих шкур, сшитых мехом внутрь? Не промокают?
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06.07.2020 18:40 Відповісти
Знаешь,что я сейчас сделал с тобой? Я тебя поскреб! И сразу увидел ТАРТАРИНА!
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06.07.2020 19:00 Відповісти
Поскрести, мой друг, ты можешь только себя между ног. Но я тебя не виню!
Такая жара, а штаны мехом внутрь....
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07.07.2020 10:25 Відповісти
Террористы готовят обменный фонд для очередного фарса с "обменом пленных".
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06.07.2020 17:26 Відповісти
Догрався...
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06.07.2020 17:26 Відповісти
Новинга про те, що не можна їхати зовсім до диких, бо там тобі положать в кашеню чи сумку що завгодно і зроблять терористом. Як показала практика і вести бізнес з ними не можна і краще їх до нас не пускати, бо будь хто з них, чи священник, чи жінка легкої поведінки, чи дипломат-привезуть підлянку. Вони є недолюди.
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06.07.2020 17:27 Відповісти
защитника в командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск).

А это точно ФУТБОЛИСТ ??
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06.07.2020 17:42 Відповісти
ну и поделом, нехрен ездить к окупанту в гости. Пожизненное, чтобы другим неповадно было
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06.07.2020 17:57 Відповісти
Я думал Ракицкий уже отксерил все архивы КГБ, ан нет!
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06.07.2020 18:14 Відповісти
А тепер цього мудака в обмін на вбивць українського народу.
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06.07.2020 19:05 Відповісти
Нужно поскорее заглянуть на Трансфермаркт. Новость об аресте 53-летнего защитника "Торпедо" Мелитополь может привести к взрывному росту мировых футбольных цен на защитников "Таврии" Новотроицкое и "Дружба" Бердянск.
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07.07.2020 00:56 Відповісти
Не гаваришь паруски - ВИНОВЕН !
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07.07.2020 10:23 Відповісти
 
 