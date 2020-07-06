Дві українки постраждали у Польщі в ДТП за участю двох автобусів і мікроавтобуса, - МЗС

Дві громадянки України зазнали травм різного ступеня тяжкості в ДТП за участю двох автобусів і мікроавтобуса, яка сталася 5 липня в Польщі.

Про це "Укрінформу" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ.

Аварія сталася 5 липня близько 8 вечора на автодорозі між населеними пунктами Рогова та Дзвіжина в Західнопоморському воєводстві.

"За попередньою інформацією Консульства України в Гданську, внаслідок зазначеної ДТП дві громадянки України зазнали травм різного ступеня тяжкості. Одній громадянці надано першу меддопомогу та виписано з лікарні. Друга наша співвітчизниця перебуває у лікарні м.Колобжег, загрози її життю немає", - зазначив дипломат.

Заначається, що до надання допомоги українкам залучено Почесного Консула України в місті Щецин, і справа перебуває на контролі Консульства України в Гданську та Департаменту консульської служби МЗС.

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