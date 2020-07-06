Середня кількість позитивних тестів на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - представник ВООЗ Хабіхт
В Україні середня кількість позитивних результатів тестування на коронавірус на 100 тис. населення значно вища ніж в Європі
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Ярно Хабіхт.
"Якщо ми подивимося статистику по Україні, то побачимо, що середня кількість позитивних випадків на 100 тисяч населення значно вища, ніж у європейському регіоні. Але у кожній країні є регіони, які називаються червоною зоною, зокрема ми спостерігали таке в Іспанії", - зазначив Хабіхт.
За його словами, найважливішим є збільшення обсягів тестувань, діагностика, відстежування контактів та лікування захворілих. "Крім того, це залежить від кожного з нас - як ми дотримуємося гігієни рук, чи носимо маски. Адже лише таким чином ми зможемо подолати коронавірус" , - зазначив представник ВООЗ.
Також він додав, що ситуація у світі не дозволяє говорити про спад захворюваності на COVID-19.
"У світі щодня зростає кількість хворих на COVID-19 і ми не можемо сказати, що пандемія іде на спад. У Західній Європі ситуація трошки поліпшується - у Східній - стає гіршою і є сильні спалахи у Північній та Південній Америці, тобто вірус продовжує мандрувати світом", - заявив представник ВООЗ.
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ставали трамповцы перед местными своими там, тупо шоб потом улицы от говна не мыть, после справедливого применения по быдлу оружия
- то не надо обольщаться, там совсем иначе смотрят - там не знают шо можно делать половину от всех тестов - здоровым быыкам: попам, дупутатам, куче прочего говна ака - любовники, дворники, обслуга и прочие рабы воров и бандитов.
Единственный объективный критерий ситуации - число смертей на миллион населения.
Сравнивать ситуацию по числу тестов - практика безграмотных дебилов.
В одной стране в день проводят миллион тестов всем подряд, в другой пару тысяч людям с явным подозрением на заболевание, в третьей выборочно тестируют случайных людей плюс с признаками заболевания.
На основе разных условий проведения измерений нельзя построить абсолютно никаких закономерностей.
Таковы основные законы науки под названием статистика.
если по числу - бред, если по выживаемости - хи-хи-хи, пусть приедет.
\\\\\\\\\\"Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе Источник: https://censor.net/n3206371\\\\\\\
да, я особоокрыленный - поясни что этот чел высрал. тут не абсолют ведь, ибо в той же Италии - ну скажем 300к. зараженных, при чуть большем населении.
что это он несет, либо ошибка перевода?
и кстати - число смертей =(зависит) от того шо выгодно. так что Китай, уступивший место Катару и Бельгии..... вызывает смех
А мистер знает как рассмешить. Он поди еще верит шо в Китае меньше заражений чем в Катаре.... Или в то что Путин всегда когда открывает хавальник - не лжет, либо не зевает.
Или в статистику нашу, ибо как пишут - имеешь бабло, иди сделай тест, ага - хрена. Только когда уже одной конечностью в гробу, может сделают, но результат доставят аккурат как "7 дней" будут праздновать, ой, ну, скорбить
це означає геніальність системи тестування нашого МОЗ,котра точніше визначає кому потрібні тести, а кому ні