Середня кількість позитивних тестів на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - представник ВООЗ Хабіхт

В Україні середня кількість позитивних результатів тестування на коронавірус на 100 тис. населення значно вища ніж в Європі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Ярно Хабіхт.

"Якщо ми подивимося статистику по Україні, то побачимо, що середня кількість позитивних випадків на 100 тисяч населення значно вища, ніж у європейському регіоні. Але у кожній країні є регіони, які називаються червоною зоною, зокрема ми спостерігали таке в Іспанії", - зазначив Хабіхт.

За його словами, найважливішим є збільшення обсягів тестувань, діагностика, відстежування контактів та лікування захворілих. "Крім того, це залежить від кожного з нас - як ми дотримуємося гігієни рук, чи носимо маски. Адже лише таким чином ми зможемо подолати коронавірус" , - зазначив представник ВООЗ.

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Також він додав, що ситуація у світі не дозволяє говорити про спад захворюваності на COVID-19.

"У світі щодня зростає кількість хворих на COVID-19 і ми не можемо сказати, що пандемія іде на спад. У Західній Європі ситуація трошки поліпшується - у Східній - стає гіршою і є сильні спалахи у Північній та Південній Америці, тобто вірус продовжує мандрувати світом", - заявив представник ВООЗ.