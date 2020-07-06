Зеленський не просив мене писати заяву, але на питання про залишення поста відповів ствердно, - Смолій

Президент Володимир Зеленський не говорив прямо ексглаві НБУ Якову Смолію йти у відставку з посади, однак дав це зрозуміти відповіддю на питання.

Про це Смолій розповів в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я у нього сам запитав, кого будуть подавати (на посаду голови НБУ. - Ред.) ... Ще порадив, щоб він подивився на когось із моїх заступників. Президент пообіцяв, що поспілкується, і обіцянку виконав ... Все правління було запрошено ввечері в Офіс Президента, де з ними спілкувалися", - сказав Смолій.

Він додав, що Зеленський не просив його писати заяву про складання повноважень, але ствердно відповів на запитання Смолія, чи має він покинути пост глави НБУ.

"Після засідання Національної ради реформ, 30-го червня, у мене була зустріч з президентом. Під час цієї розмови я зрозумів, що маю запитати у президента, чи варто мені звільнитися. Він відповів "так", - розповів Смолій.

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За його словами, обговорюючи питання про терміни складання повноважень, Зеленський назвав поточний тиждень, оскільки необхідно встигнути призначити нового главу до того, як Верховна Рада піде на канікули (17 липня), щоб не було великого розриву між звільненням і призначенням нового глави НБУ.

Крім того, ексглава Нацбанку прокоментував сфабриковані корупційні скандали, коли двох співробітників НБУ заарештували за спробу отримати хабар. Зокрема, він зазначив, що такі скандали створювалися з метою дискредитувати правління НБУ.

"Мета, я думаю, дискредитувати керівництво Національного банку. Зняти його, змінити на керованих. Якщо простежити лінію подій навколо "ПриватБанку", є припущення, що до цього, мабуть, може бути причетний Коломойський, щоб послабити вплив Нацбанку в судах всередині країни і за кордоном. Але це припущення", - додав він.