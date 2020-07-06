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Зеленський не просив мене писати заяву, але на питання про залишення поста відповів ствердно, - Смолій

Зеленський не просив мене писати заяву, але на питання про залишення поста відповів ствердно, - Смолій

Президент Володимир Зеленський не говорив прямо ексглаві НБУ Якову Смолію йти у відставку з посади, однак дав це зрозуміти відповіддю на питання.

Про це Смолій розповів в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я у нього сам запитав, кого будуть подавати (на посаду голови НБУ. - Ред.) ... Ще порадив, щоб він подивився на когось із моїх заступників. Президент пообіцяв, що поспілкується, і обіцянку виконав ... Все правління було запрошено ввечері в Офіс Президента, де з ними спілкувалися", - сказав Смолій.

Він додав, що Зеленський не просив його писати заяву про складання повноважень, але ствердно відповів на запитання Смолія, чи має він покинути пост глави НБУ.

"Після засідання Національної ради реформ, 30-го червня, у мене була зустріч з президентом. Під час цієї розмови я зрозумів, що маю запитати у президента, чи варто мені звільнитися. Він відповів "так", - розповів Смолій.

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За його словами, обговорюючи питання про терміни складання повноважень, Зеленський назвав поточний тиждень, оскільки необхідно встигнути призначити нового главу до того, як Верховна Рада піде на канікули (17 липня), щоб не було великого розриву між звільненням і призначенням нового глави НБУ.

Крім того, ексглава Нацбанку прокоментував сфабриковані корупційні скандали, коли двох співробітників НБУ заарештували за спробу отримати хабар. Зокрема, він зазначив, що такі скандали створювалися з метою дискредитувати правління НБУ.

"Мета, я думаю, дискредитувати керівництво Національного банку. Зняти його, змінити на керованих. Якщо простежити лінію подій навколо "ПриватБанку", є припущення, що до цього, мабуть, може бути причетний Коломойський, щоб послабити вплив Нацбанку в судах всередині країни і за кордоном. Але це припущення", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) НБУ (10404) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+22
Зеленский не просил меня писать заявление, но на вопрос об уходе с поста ответил утвердительно, - Смолий - Цензор.НЕТ 1086
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06.07.2020 17:06
+22
Не знаю как кто , а я за год от них всех очень устал . Я не отношусь к человеку , который поверил год назад в "прикольное" будущее . Каждый должен заниматься своим делом . Одним "по-роялю" , другим ещё чего-то . За что боролись в 2014-м ? Всё забыто . Наш народ быстро забывает хорошее , получает граблями по лбу и начинает всё сначала .
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06.07.2020 17:10
+20
Зеленский не просил меня писать заявление, но на вопрос об уходе с поста ответил утвердительно, - Смолий - Цензор.НЕТ 3296

...
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06.07.2020 17:09
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Наш девиз четыре слова: "Тонешь сам - топи зебила"!!!
Смолий теперь как справжний джентльмен должен расказать в СМИ как именно зебил на него давил. Рубит правду матку, Яков!!!! Шарий с какахами уже на подходе
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06.07.2020 17:05 Відповісти
Зеленский не просил меня писать заявление, но на вопрос об уходе с поста ответил утвердительно, - Смолий - Цензор.НЕТ 1086
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06.07.2020 17:06 Відповісти
Зевиборці.
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06.07.2020 17:08 Відповісти
зє експерди
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06.07.2020 17:11 Відповісти
ПэЫлита
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06.07.2020 17:12 Відповісти
а гарний буде в тебе новий нік- зєбіли пєрдє.
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06.07.2020 17:21 Відповісти
Тебе сколько годков?
Я чего спрашиваю, ты ещё не умный, или уже в маразме?
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06.07.2020 17:24 Відповісти
не твоя справа зєбільчику впєрдє
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06.07.2020 17:27 Відповісти
Мунтная история, но правда вскроется.
И да, порохня, посмотрите его ответ в ВР, как обоссаный детсадовец мямлил бред
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06.07.2020 17:08 Відповісти
Ну це ж не такий видатний як ваш засцика зелена

Голова НБУ Яків Смолій отримав нагороду "Центробанкір року у Центральній та Східній Європі" від GlobalMarkets Awards
21 жовт. 2019 10:22

Голова Національного банку України Яків Смолій отримав нагороду "Центробанкір року у Центральній та Східній Європі" у 2019 році від міжнародної газети GlobalMarkets.
Комітет GlobalMarkets Awards відзначив успіхи Якова Смолія як Голови центрального банку з дотримання послідовної монетарної політики в рік значних політичних змін у країні.
"Виборчий цикл, як в Україні цього року, у країнах з менш дисциплінованими центральними банками спричинив би підрив монетарної політики. Президентські та парламентські вибори були одним із найзначніших політичних потрясінь в Україні за останній час. Незважаючи на наявність окремих ініціатив забезпечити прискорення економічного зростання за рахунок пом'якшення політики НБУ, Голова Яків Смолій залишилися непохитними і дотримувалися політики високої облікової ставки, адже першочергове завдання центробанку - забезпечення низької інфляції", - https://www.globalcapital.com/article/b1hm4rxb5v3fjc/central-bank-governor-of-the-year-cee пояснили у GlobalMarkets вибір на користь українського центробанкіра під час оголошення результатів оцінювання досягнень світових полісімейкерів у сфері фінансів.
"Головне завдання Національного банку України - забезпечувати макроекономічну та фінансову стабільність у країні, незважаючи на кризи у світі, війну, яка досі триває в Україні, чи подвійні вибори, через які ми пройшли цього року. Нам вдалося забезпечити стабільність у рік значних політичних змін. Цьому сприяло зокрема те, що банківська система в Україні реформована, центральний банк є незалежною інституцією, а його політика є прозорою та зрозумілою для стейкхолдерів, і у нас є чітко окреслене бачення куди ми прямуємо", - наголосив Голова НБУ Яків Смолій.
Церемонія нагородження Якова Смолія відбулася у Вашингтоні під час спеціальної події Щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, 19 жовтня.
Нагадаємо, на початку 2019 року Національний банк https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank--peremojets-kategoriyi-prozorist-central-banking-awards отримав нагороду Central Banking Awards від однойменного спеціалізованого міжнародного журналу за значні досягнення у прозорості та розбудові діалогу зі стейкхолдерами. Central Banking відзначив, що попри складну ситуацію в країні, починаючи з 2014 року, Національний банк України дотримувався політики прозорості, збільшив обсяг публічної інформації і наполегливо працював, щоб ця інформація була доступною та своєчасною для тих, хто її потребує. Ця нагорода свідчить, що у своїй комунікаційній стратегії Національний банк рухається у правильному напрямі. Адже міжнародна спільнота поставила Національний банк України пліч-о-пліч із центробанками Швеції, Канади, Чехії, Ірландії та Ізраїля.
Довідка
GlobalMarkets
Це офіційна газета, яка висвітлює щорічні збори таких організацій як МВФ та Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Азіатський банк розвитку, Азіатський банк інфраструктурних інвестицій та Міжамериканський банк розвитку. Газета раніше була відомою як Emerging Markets. Газета GlobalMarkets є частиною інформаційного ресурсу GlobalCapital.
GlobalMarkets Awards
Щороку газета GlobalMarkets оцінює досягнення світових полісімейкерів у сфері фінансів нагородою GlobalMarkets awards.
Нагороду отримують керівники центральних банків та міністри фінансів, які продемонстрували найбільші досягнення у своєму регіоні: Центральній та Східній Європі, Карибському басейні, Близькому Сході та Північній Африці, Африці південніше Сахари, Східній Азії, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Латинській Америці. Нагороджують полісімейкерів країн, що розвиваються, а тому стикаються з найбільшими викликами.
Під час визначення найкращого з центральних банків у першу чергу враховуються досягнення із забезпечення фінансової стабільності в умовах економічної та політичної турбулентності в країні.
Нагорода вручається щороку під час щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку. У 2018 році найкращим Головою центробанку у регіоні Центральної та Східної Європи став Голова Центрального банку Хорватії Борис Вучич.
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06.07.2020 17:17 Відповісти
Кацапська підлота московії вже тут-хоче хаосу-
вже рік,як поїзди підпільно під насип пускають-так реваншу хочуть.
Чому в гарячу фазу війни такого не було?Так при владі й так були їхні гниди-збройні склади відкрито злітали у повітря(ніхто не покараний),докази на терориста-окупанта до міжнародних судів не доходили(спонсором терористів не визнали), мінські підписали(як і розроблений проект у 2005-му "Вільне Придністровя")і т.д.5-у владу 5-х на 5-му за 5-ть копійок утворили-думали Богами стали-замість 5-го Заповіту Божого "Не вбий!" вбили путлераси 13-ть тисяч(чортову дюжину)жертв і ще їм мало-зараз козацтво ряжене хочуть скрізь-знову Майдани по любій причині і сухопутній коридор в Крим.Народ,починайте вже думати-вас вже 29-ть років мають за непотріб такі сусаніни.
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06.07.2020 21:49 Відповісти
Зеленский не просил меня писать заявление, но на вопрос об уходе с поста ответил утвердительно, - Смолий - Цензор.НЕТ 3296

...
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06.07.2020 17:09 Відповісти
Не знаю как кто , а я за год от них всех очень устал . Я не отношусь к человеку , который поверил год назад в "прикольное" будущее . Каждый должен заниматься своим делом . Одним "по-роялю" , другим ещё чего-то . За что боролись в 2014-м ? Всё забыто . Наш народ быстро забывает хорошее , получает граблями по лбу и начинает всё сначала .
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06.07.2020 17:10 Відповісти
Цікаво, якщо новий голова НБУ ліквідує декілька десятків банків і назве це "очищенням банківської системи", а потім обвалить гривню в 3.5 рази і назве це "приведенням курсу до економічно-обгрунтованого рівня" - порохоботи будуть вважати це перемогою і реформою?
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06.07.2020 17:13 Відповісти
Фейковые банки были ликвидированы Гонтаревой.
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06.07.2020 17:15 Відповісти
Какие Путлер сказал, те и ликвидировала. Она была смотрящей от Путлера. Она хоть один российский банк закрыла ?
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06.07.2020 17:20 Відповісти
Ты брешеш як путинска собака.
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06.07.2020 17:22 Відповісти
Тебе ж, дебіла, тут тільки ліниві не банять! Чого ці кацапи добиваються сручи на українських ресурсах не знаю?
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06.07.2020 17:29 Відповісти
Не путлер, а пепе - шоколапка....
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06.07.2020 17:45 Відповісти
Вова! откуда эта дебильная инфа?! Из кремлёвской методички?
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06.07.2020 17:54 Відповісти
Она им помогла закрыться без шуму и пыли, в то время как одни банки закрывала другим, таким-же полудохлым, выдавала кредиты
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06.07.2020 21:29 Відповісти
Уже 20 банков через суд доказали, что они были закрыты незаконно.
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06.07.2020 17:50 Відповісти
Зачем спрашивать у Кловуна об серьезных вещах? Оно же типилл.
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06.07.2020 17:13 Відповісти
Мини-диктатор добился своего. Страна полностью на ручном управлении. Ни одной личности в управлении страной. Только что представляет собой сам диктатор ? Дорогие папы и мамы учите детей в детстве читать книжки, потому что вырастут беспардонными неучами, которые только кривляться умеют.
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06.07.2020 17:15 Відповісти
Тим не менше українці обрали його президентом і його слугам забезпечили монобільшість. Так хто дурніший - зеленський чи його виборці?
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06.07.2020 19:08 Відповісти
Найдурніші з 73%-ів ті 56%-ів,що голосували https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html за цього зрадника.
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06.07.2020 22:30 Відповісти
Ви якраз і розмовляєте з зе-виборцем.
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06.07.2020 23:05 Відповісти
Масштабная авария на Одесской железной дороге: грузовой состав слетел с рельсов
Грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области.Инцидент произошел 6 июля.
https://dumskaya.net/pics/b2/picturepicture_159404391227369616303851_16541.jpg Зеленський не просив мене писати заяву, але на питання про залишення поста відповів ствердно, - Смолій - Цензор.НЕТ 9698

https://dumskaya.net/news/masshtabnaya-avariya-na-odesskoy-zheleznoy-dorog-119459/
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06.07.2020 17:18 Відповісти
"Цель, я думаю, дискредитировать руководство Национального банка. Снять его, изменить на управляемых. Если проследить линию событий вокруг "ПриватБанка", есть догадки, что к этому, пожалуй, может быть причастен Коломойский, чтобы ослабить влияние Нацбанка в судах внутри страны и за рубежом. Но это догадки", - добавил он.Источник: https://censor.net/n3206377
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06.07.2020 17:22 Відповісти
Цель всем понятна. даже зетипиллам. Нужен доступ к деньгам. Иначе Осел крупно проиграет осенью. Он и так проиграет. Но надежда у него еще теплится пол ослячими ушами.
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06.07.2020 17:25 Відповісти
«Дай дай дай, або Источник вечной молодости.

01.07.2020 19:37

Горький Лук.

Вынес из ФБ для понимания.
***
Мне никто рабочие места не создавал, я сам себе создал работу и только с продажи бумажных книг занёс в казну более полумиллиона гривен налогов. Это примерно раз в пять больше, чем получил сам.
На содержание обременительных дебилов, голосовавших за Зеленского.
А я ведь не добывал природный ресурс из недр. Я создавал его из вакуума. Плюс стоимость бумаги.

Плюс бескорыстная помощь людей, финансировавших донатом Кафедру. И все. Наш уголь не достался нам в подарок из окаменевших папоротников, мы создали его сами.
Теперь, при Зеленском, издательскому бизнесу настал, простите, пи$дец. Или близко к тому. Издать книгу власть активно мешает, но налоги с нее требует. На карантин закрывают типографии и буксторы, но налоговая вируса не боится.
А дебилы, оставшись без пайки, начали колотить по асфальту касками.
Хотя логичнее было бы колотиться головой.
Простите, дебилы, но мне больше нечем вас кормить. Вы сами лишили меня возможности четыре пятых своего дохода перечислять на ваше содержание.
Такшо колотите по асфальту, мне по&уй, у меня блютус наушники, я вас не слышу. Налоги я буду платить в другой стране.
Как ваш Зеленский, кстати, платит на Кипре.
Чем я хуже? Мы теперь все президенты.
Пи$дуйте за зарплатой на Кипр. И колотите там.
***......»
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06.07.2020 17:27 Відповісти
Во всём этом вина лежит, лишь на одном еврее - коломойском, всё из-за него. И покуда он будет в Украине, счастье не ждите, а также хорошей счастливой жизни. Потому, что он грабил, грабит и будет грабить нашу Украину, а после всего этого дрыснет в Израиль и поминай, как звали.
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06.07.2020 17:33 Відповісти
Я б до коломойського додала зеленського.
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06.07.2020 19:10 Відповісти
обое рябое
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06.07.2020 21:19 Відповісти
Зеленський не просив мене писати заяву, але на питання про залишення поста відповів ствердно, - Смолій - Цензор.НЕТ 6484
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06.07.2020 17:35 Відповісти
Тобто, ініціатором розгляду питання про звільнення був сам Смолій.
Якби на ці відносини поширювався КЗпП, то було б звільнення за угодою сторін.
Так звільняються люди, які не мають бажання працювати із новим начальником та/або в нових умовах. Заступник міністра освіти так звільнився після впихування у МОН дятла-ригоанала.
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06.07.2020 17:38 Відповісти
это что - детский сад? политическое давление - было. и вообще, главная задача нацбанка -"обеспечение стабильности национальной валюты". если приходят какие-то хрены и говорят "нам нужно доллар по 30" - это вообще что? в штатах за такое вся компания уже бы была под следствием, и кто-то даже бы сидел.
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06.07.2020 18:18 Відповісти
А зебилы тявкали, что это из-за Смолия пришлось отмотать назад продажу облигаций. А получается - его само Чмо зеленое торопило
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06.07.2020 17:56 Відповісти
Походу Смолій вирішив зіграти в слабо, але щось пішло не за планом.....
І найбільше зацікавленими в його звільнені були ті хто кричав про тиск і репресії.
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06.07.2020 17:56 Відповісти
Нас чекає світле зелене майбутньє. Єпоха бідності зміниться єпохою виживання,час бариг переросте в період міняйл. Долар буде тільки в Коломойші а у нас дефолт.Кравець або лисий стане головою НБУ і надрукують багато зелених фантиків, всі будуть щасливі бо МВФ пошле засранців в сраку.
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06.07.2020 17:56 Відповісти
Дуже nросив його відставки довбоб Коломиойського, це не nрізвище це -ну зрозуміло хто.
Він на телефоні хизувався як є..е в рот Смолія.
Тоб то Зебеня знав усі розклади травлі, знав результат..........і навіщо ще говорити
Такі "Да" сказав Зебеня!!!!!!!!!!
Кіс май тухіс Евробонди.....
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06.07.2020 17:59 Відповісти
ну тогда всьо путьом. бубочка не зміг відмовити знатному банкіру.
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06.07.2020 18:18 Відповісти
Взагалі не цікаво,адже після заяви Верещучки https://ua.interfax.com.ua/news/general/672803.html У "Слузі народу" мають намір ініціювати аудит діяльності екс-глави Національного банку України (НБУ) Якова Смолія, заявляє народний депутат Ірина Верещук. За її словами, Смолій працював заступником глави НБУ і в період т. зв. банкопаду. "А як відбувалася приватизація, а що далі відбувалося?... Так не можна, це не покарання - звільнення. Аудит має бути, а потім - юридично - правова оцінка діяльності. Ось те, що має бути в правовій державі", - сказала Верещук.
Ясно,що він здасть назад,відбілюючи хлопчиків з ОПи.
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06.07.2020 18:39 Відповісти
Причиною відставки Смолія після кредиту МВФ є його ментал:"украв-би і втік".Втікати,окрім ширми "політичне переслідування" правда більше нікуди-навіть Лондон не такий вже безпечний,як при попередникові.
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06.07.2020 22:42 Відповісти
Нагадує стосунки червоних більшовиків з буржуазними спецами. Зеленський безсоромно командує визнаним спеціалістом в справі, де він повний нуль. Якесь жахіття.
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06.07.2020 19:14 Відповісти
У него харя колхозная, какой он специалист, пусть идёт быкам хвосты накручивать.
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06.07.2020 21:16 Відповісти
В Європі помилились, визнавши його кращим в 2018 р? Не звернули увагу на ''харю''?
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06.07.2020 22:57 Відповісти
Вот так выглядит "политическое давление".
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07.07.2020 08:18 Відповісти
 
 