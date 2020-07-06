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Новини Паводки на Західній Україні
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Велика Британія надасть £100 тис. для ліквідації наслідків повені на Західній Україні, - посольство

Велика Британія надасть £100 тис. для ліквідації наслідків повені на Західній Україні, - посольство

Велика Британія надасть £100 тис. допомоги постраждалим від руйнівних паводків у західних областях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення посольства Великої Британії в Україні.

"Допомога надається у відповідь на звернення української влади до міжнародного співтовариства. Крім забезпечення невідкладних потреб, пов'язаних із паводками, Велика Британія також надасть підтримку в боротьбі з підвищеним ризиком поширення коронавірусу (COVID-19) серед місцевих жителів", - сказано в повідомленні.

Так, допомога включатиме надання гігієнічних наборів і предметів першої необхідності, забезпечення питною водою і задоволення санітарних потреб.

"Ця підтримка також розрахована на середньострокову перспективу з метою відновлення регіону відповідно до пріоритетних потреб", - додали в посольстві.

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Велика Британія (5610) паводок (233) посольство (946)


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Слуги народа растащат на свои потребности
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06.07.2020 17:48 Відповісти
Тільки конкретно під проект
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06.07.2020 19:41 Відповісти
От жлобы британские!
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06.07.2020 22:24 Відповісти
 
 