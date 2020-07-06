Велика Британія надасть £100 тис. для ліквідації наслідків повені на Західній Україні, - посольство

Велика Британія надасть £100 тис. допомоги постраждалим від руйнівних паводків у західних областях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення посольства Великої Британії в Україні.

"Допомога надається у відповідь на звернення української влади до міжнародного співтовариства. Крім забезпечення невідкладних потреб, пов'язаних із паводками, Велика Британія також надасть підтримку в боротьбі з підвищеним ризиком поширення коронавірусу (COVID-19) серед місцевих жителів", - сказано в повідомленні.

Так, допомога включатиме надання гігієнічних наборів і предметів першої необхідності, забезпечення питною водою і задоволення санітарних потреб.

"Ця підтримка також розрахована на середньострокову перспективу з метою відновлення регіону відповідно до пріоритетних потреб", - додали в посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина передала гуманітарну допомогу постраждалим від паводка районам Івано-Франківщини, - МВС. ФОТО