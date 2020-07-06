Суддю Керченського міськсуду, яка перейшла на службу держави-окупанта, звинувачують у держзраді, - прокуратура
Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої судді Керченського міського суду АРК за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
Слідством встановлено, що громадянка України, будучи суддею Керченського міського суду Автономної Республіки Крим, після окупації півострова у 2014 році зрадила присязі на вірність народу України, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.
Зазначається, що суддя "брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України".
Також у складі "Керченського міського суду Республіки Крим" виносила "судові рішення" у справах за російським законодавством.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.
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А в Украину она и так не поедет, если не совсем дурная конечно.
Государство не выполнило своих функций по защите прав и свобод граждан оккупированных территорий.
Уважаемые редакторы,,, это туман