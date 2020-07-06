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Новини Окупація Криму
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Суддю Керченського міськсуду, яка перейшла на службу держави-окупанта, звинувачують у держзраді, - прокуратура

Суддю Керченського міськсуду, яка перейшла на службу держави-окупанта, звинувачують у держзраді, - прокуратура

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої судді Керченського міського суду АРК за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Слідством встановлено, що громадянка України, будучи суддею Керченського міського суду Автономної Республіки Крим, після окупації півострова у 2014 році зрадила присязі на вірність народу України, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Зазначається, що суддя "брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України".

Також у складі "Керченського міського суду Республіки Крим" виносила "судові рішення" у справах за російським законодавством.

Також дивіться: Крим стане прикладом успішної деокупації в XXI столітті, - Кулеба. ВIДЕО


Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Автор: 

Крим (14175) прокуратура (3685) суддя (1584) державна зрада (1691)


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Топ коментарі
+6
С 2014-го думали . И , наконец , решились ! Браво !
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06.07.2020 17:19
+3
Она об этом знает?)))
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06.07.2020 17:30
+2
В Орде нет спасателей украинцев .
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06.07.2020 17:23
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С 2014-го думали . И , наконец , решились ! Браво !
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06.07.2020 17:19 Відповісти
А может она спасала украинцев, прислали бы кого то из мацквы , кто нас ненавидит.
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06.07.2020 17:19 Відповісти
В Орде нет спасателей украинцев .
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06.07.2020 17:23 Відповісти
Она об этом знает?)))
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06.07.2020 17:30 Відповісти
Це буде сюрпрайз, може захоче кудись виїхати з Мокшандії в ЄС на курорт.
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06.07.2020 17:31 Відповісти
ну и шо будет ? В ЕС её арестуют и выдадут украинским властям ? Очень сомневаюсь.
А в Украину она и так не поедет, если не совсем дурная конечно.
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06.07.2020 18:06 Відповісти
"Когда меня нет,то можете меня даже бить!" (еврейский анекдот)
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06.07.2020 17:34 Відповісти
Почему только одну?
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06.07.2020 17:49 Відповісти
По моему этой судье государство должно компенсировать за то что не выполнило своих функций по защите её гражданских прав и свобод...

Государство не выполнило своих функций по защите прав и свобод граждан оккупированных территорий.
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06.07.2020 18:28 Відповісти
ну что это за сообщение..... что за судья ..когда арестовали ....а может заочно судили. С таким успехом можно написать что угодно.
Уважаемые редакторы,,, это туман
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06.07.2020 19:16 Відповісти
Там судей было на момент оккупации примерно 440. А что с остальными?
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06.07.2020 22:22 Відповісти
 
 