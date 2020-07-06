10 країн відкрили в'їзд для українців, але краще не їхати без необхідності, - МЗС

Свої кордони для громадян України відкрили Албанія, Велика Британія, Словенія, США, Сербія, Туреччина, Єгипет, Чорногорія, Хорватія і Мексика.

Про це сказано у відповіді Міністерства закордонних справ на запит "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві нагадали, що кожна країна періодично переглядає дозвіл на поїздки, зокрема, на основі постійного моніторингу рівня захворюваності COVID-19 в Україні, умов взаємності тощо. Також кожна держава запроваджує свої умови при в'їзді іноземців.

Українці можуть ознайомитися з правилами на інтерактивній карті або онлайн-сервісі від ЄС. Водночас в МЗС закликали громадян утриматися від поїздок за кордон без гострої потреби, а при ухваленні рішення орієнтуватися на актуальні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я про поширення COVID-19 у світі.

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