10 країн відкрили в'їзд для українців, але краще не їхати без необхідності, - МЗС
Свої кордони для громадян України відкрили Албанія, Велика Британія, Словенія, США, Сербія, Туреччина, Єгипет, Чорногорія, Хорватія і Мексика.
Про це сказано у відповіді Міністерства закордонних справ на запит "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.
У відомстві нагадали, що кожна країна періодично переглядає дозвіл на поїздки, зокрема, на основі постійного моніторингу рівня захворюваності COVID-19 в Україні, умов взаємності тощо. Також кожна держава запроваджує свої умови при в'їзді іноземців.
Українці можуть ознайомитися з правилами на інтерактивній карті або онлайн-сервісі від ЄС. Водночас в МЗС закликали громадян утриматися від поїздок за кордон без гострої потреби, а при ухваленні рішення орієнтуватися на актуальні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я про поширення COVID-19 у світі.
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думаю що будуть "приємно" здивовані.
і так - смішно коли тут кричать шо Європа шось не те робить..... ну, я би на місці Європи взагали б закрив кордони, просто на основі того шо знаю, як і на цій фото.
Мексика щас рассадник - бери, читай, взвесь, едь/лети
Какие "мышеловки" то?
Понятно если попереться в фавелы Бразилии через Мексику, то можно заразиться, но тут не "мышеловка" а просто - Вася.
Живем как в тюрьме теперь
Не "открыли" а и не закрывали. Я 2 недели назад был в Сербии и Хорватии, свободно без визы въезжаешь. Для украинцев с биометрическим паспортом - безвиз, ограничения по Ковиду они сняли еще в мае.
Не пойму о чем новость.