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Новини Коронавірус і карантин
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10 країн відкрили в'їзд для українців, але краще не їхати без необхідності, - МЗС

10 країн відкрили в'їзд для українців, але краще не їхати без необхідності, - МЗС

Свої кордони для громадян України відкрили Албанія, Велика Британія, Словенія, США, Сербія, Туреччина, Єгипет, Чорногорія, Хорватія і Мексика.

Про це сказано у відповіді Міністерства закордонних справ на запит "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві нагадали, що кожна країна періодично переглядає дозвіл на поїздки, зокрема, на основі постійного моніторингу рівня захворюваності COVID-19 в Україні, умов взаємності тощо. Також кожна держава запроваджує свої умови при в'їзді іноземців.

Українці можуть ознайомитися з правилами на інтерактивній карті або онлайн-сервісі від ЄС. Водночас в МЗС закликали громадян утриматися від поїздок за кордон без гострої потреби, а при ухваленні рішення орієнтуватися на актуальні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я про поширення COVID-19 у світі.

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Автор: 

карантин (18172) МЗС (4140) туризм (1563) українці (2540) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Бриты после новичка ничего не боятся.
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06.07.2020 18:15
+5
Вранье!
Не "открыли" а и не закрывали. Я 2 недели назад был в Сербии и Хорватии, свободно без визы въезжаешь. Для украинцев с биометрическим паспортом - безвиз, ограничения по Ковиду они сняли еще в мае.
Не пойму о чем новость.
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06.07.2020 18:44
+3
По суті безвіз призупинений.
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06.07.2020 17:56
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Доки не відкриється Румунія з Болгарією тільки літак.
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06.07.2020 17:48 Відповісти
Зх Буг, не?))
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06.07.2020 18:10 Відповісти
Буг далеко, Дністер під боком, але краще вже Черемош ну або Шешори. 10 країн відкрили в'їзд для українців, але краще не їхати без необхідності, - МЗС - Цензор.НЕТ 341
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06.07.2020 18:29 Відповісти
а тепер це фото - органам ЭС котрі "видавають" дозвіл

думаю що будуть "приємно" здивовані.

і так - смішно коли тут кричать шо Європа шось не те робить..... ну, я би на місці Європи взагали б закрив кордони, просто на основі того шо знаю, як і на цій фото.
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06.07.2020 19:18 Відповісти
Заманчиво конечно, но... в доступном сыре всегда скрыта какая нибудь мышеловка...
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06.07.2020 17:56 Відповісти
Чего в доступном то?
Мексика щас рассадник - бери, читай, взвесь, едь/лети
Какие "мышеловки" то?
Понятно если попереться в фавелы Бразилии через Мексику, то можно заразиться, но тут не "мышеловка" а просто - Вася.
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06.07.2020 18:12 Відповісти
По суті безвіз призупинений.
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06.07.2020 17:56 Відповісти
Не только у Вас (((
Живем как в тюрьме теперь
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06.07.2020 18:27 Відповісти
Бриты после новичка ничего не боятся.
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06.07.2020 18:15 Відповісти
Вранье!
Не "открыли" а и не закрывали. Я 2 недели назад был в Сербии и Хорватии, свободно без визы въезжаешь. Для украинцев с биометрическим паспортом - безвиз, ограничения по Ковиду они сняли еще в мае.
Не пойму о чем новость.
показати весь коментар
06.07.2020 18:44 Відповісти
 
 