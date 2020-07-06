До конца года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции, - "слуга народа" Гетманцев

Глава финансового комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что до конца года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности. Создание этого органа предполагает полную ликвидацию налоговой милиции.

Об этом Гетманцев сказал в интервью агентству "Лига", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, новосозданный орган не будет иметь силовой блок, но будет осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, а также самостоятельно вести следственные действия.

"Силовой блок есть в "Альфе". Бюро сможет его привлекать, если будут нужны определенные спецоперации", - отметил нардеп.

Гетманцев добавил, что автоматического перевода работников налоговой милиции в Бюро экономической безопасности не будет, но запрещать самостоятельный переход также не планируют.

