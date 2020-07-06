УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11692 відвідувача онлайн
Новини
1 803 15

До конца года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции, - "слуга народа" Гетманцев

До конца года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции, -

Глава финансового комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что до конца года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности. Создание этого органа предполагает полную ликвидацию налоговой милиции.

Об этом Гетманцев сказал в интервью агентству "Лига", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, новосозданный орган не будет иметь силовой блок, но будет осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, а также самостоятельно вести следственные действия.

"Силовой блок есть в "Альфе". Бюро сможет его привлекать, если будут нужны определенные спецоперации", - отметил нардеп.

Гетманцев добавил, что автоматического перевода работников налоговой милиции в Бюро экономической безопасности не будет, но запрещать самостоятельный переход также не планируют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев внес поправки в законопроект №1210 с нарушением Регламента Рады, - экономист Монин

Автор: 

безопасность (953) налоговая милиция (1495) Гетманцев Даниил (943)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Столову перейменували в їдальню.
показати весь коментар
06.07.2020 17:50 Відповісти
+4
Да. Просто переименовать! И просто перестать стрелять. И просто напечатать денег. А-ха-ха!!
показати весь коментар
06.07.2020 17:57 Відповісти
+2
налоговая міліція-нх нікому непотрібне корумповане утворення.
показати весь коментар
06.07.2020 17:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Столову перейменували в їдальню.
показати весь коментар
06.07.2020 17:50 Відповісти
налоговая міліція-нх нікому непотрібне корумповане утворення.
показати весь коментар
06.07.2020 17:53 Відповісти
Да. Просто переименовать! И просто перестать стрелять. И просто напечатать денег. А-ха-ха!!
показати весь коментар
06.07.2020 17:57 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8.html Ради Ахметова электроэнергия в Украине стоит в разы дороже, чем в Европе - нардеп Июль 6, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8.html До конца года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1430 В Украине резко подорожала электроэнергия. 6 июля 2020 года средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины увеличилась на 54,12% (на 513,11 гривен/МВт-ч), и достигла 1 461,11 гривны/МВт-ч (по сравнению с 29 июня).https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8.html#more-107651 Читать далее
показати весь коментар
06.07.2020 17:55 Відповісти
16:21https://censor.net/news/3206359/sluga_naroda_getmantsev_vnes_popravki_v_zakonoproekt_1210_s_narusheniem_reglamenta_rady_ekonomist_monin
показати весь коментар
06.07.2020 17:56 Відповісти
БЕБ-е-бе-бе-бе
показати весь коментар
06.07.2020 17:59 Відповісти
Самая страшная федеральная контора в США, которую боятся абсолютно все - не FBI, не ATF,а IRS (Internal Revenue Service) - Налоговая. Именно IRS , а не другие весьма могущественные федеральные конторы в свое время таки закрыли Эла Капона на 8 лет, и не за убийства,не за контрабанду, а за уклонение от уплаты налогов.
показати весь коментар
06.07.2020 18:02 Відповісти
ну таки не за уклонение от уплаты налогов - откуда вообще этот бред взялся и зачем его тупо повторять.- а за несоответствие суммы дохода и имеющегося имущества то есть добыто заведомо преступным путём. и в США налоговая если неправильно насчитает не говоря про наше просто достебаться то получит проблем не меньше чем тот кто уклоняется
показати весь коментар
06.07.2020 18:31 Відповісти
Какт ГОВНО не назови......
показати весь коментар
06.07.2020 18:11 Відповісти
Ещё одно НАБУ-ГПУ-СБУ-ГБР.....
показати весь коментар
06.07.2020 18:22 Відповісти
"Альфа" теперь будет очень хорошо жить, как и новообразованное БЭБ. Любопытно, а в СБУ экономический блок уберут или Зеленский ребён друга не обидит?
показати весь коментар
06.07.2020 18:28 Відповісти
смена названий не меняет сути, особенно когда "кадры" те же самые!
показати весь коментар
06.07.2020 18:43 Відповісти
І назвемо це реХформою... 😊
показати весь коментар
06.07.2020 19:17 Відповісти
"Силовой блок есть в "Альфе". Бюро сможет его привлекать, если будут нужны определенные спецоперации Источник: https://censor.net/n3206393"
То есть теперь предпринимателей будет щемить "альфа" Ну что же, так еще страшнее.
показати весь коментар
06.07.2020 20:21 Відповісти
Ахахааа... Похоже, что вся "рехворма" будет заключаться в смене вывески. Налоговые "милицианЭры" даже из своих кабинетов не выйдут. И, только через неделю, обратят внимание, что на здании вывеска другая... Неубиваемое ведомство... сколько было решений о ликвидации этой "милиции" - всё до лампочки. Таких стойких да на фронты бы...
показати весь коментар
06.07.2020 20:55 Відповісти
 
 