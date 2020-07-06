Без вступления в Европейское космическое агентство развитие украинского космоса невозможно, - директор Института космических исследований Федоров

Необходимость вступления Украины в Европейское космическое агентство следует из цивилизационного выбора и необходимости иметь стратегического партнера.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор Института космических исследований НАН Украины и ГКА Украины Олег Федоров.

"Вступление Украины в ЕКА обсуждается более 10 лет. Есть разные уровни решения этого вопроса. По моим оценкам, мы абсолютно не готовы даже обсуждать этот вопрос. Я не знаю людей в Государственном космическом агентстве, которые были бы в курсе всех требований для вступления в ЕКА. Ведь вступление в Европейское космическое агентство – это не просто подписание юридических документов. На бумаге лишь оформляется существо будущих совместных усилий. При этом должны быть выработаны собственные цели и те компетенции, которые будут служить основой сотрудничества. Глобальная цель – это участие в европейских проектах, за которые наши предприятия будут получать финансирование. В каких проектах могут участвовать украинские предприятия, - этого никто не обсуждал. Я являюсь представителем Украины по космической программе в Европейской комиссии "Горизонт 2020", и поэтому могу это заявлять со всей ответственностью. То есть, этот серьезный вопрос по существу никем не поднимался. Хотя на уровне лозунгов вступление в ЕКА даже записано в программе правительства.

Приведу в качестве примера реакцию главы Европейского космического агентства на вопрос журналиста: как вы видите перспективы вступления Украины? Он сказал, что идут предварительные разговоры, но никаких конкретных шагов не предпринималось. Это было полгода назад". - отметил Федоров.

По его словам, необходимость вступления в ЕКА объясняется "краеугольным камнем развития отечественной космонавтики, что вытекает из нашего цивилизационного выбора и необходимости иметь стратегического партнера:

"Повторю еще раз – Украина не является самодостаточной космической страной. Она не может осуществлять полный цикл космической деятельности, но может выступать партнером. Мы не Советский Союз, как многие до сих пор считают. Поэтому партнерство важно и для уровня наших разработок, и для уровня нашей науки, и для загрузки промышленности. Другого пути нет.

Сперва Украина должна стать ассоциированным членом ЕКА. Речь идет о том, что все, что мы делаем в космосе для нашей экономики, науки и инноваций должно быть в интересах национального развития, обеспечение необходимого научно-технического уровня. Этот уровень может быть достигнут только в международном сотрудничестве. ЕКА – это ключевой момент для вхождения в европейскую кооперацию. Иной путь – это деградация".

Он подчеркнул, что в Украине до сих пор все ориентировано на российский рынок.

"Многие из наших руководителей никак идеологически не могут перестроиться. Может быть, ждут чего-то. Это принципиальный вопрос, который не должен быть предметом дискуссий. Мое мнение, что без вступления в ЕКА развитие украинского космоса невозможно", - подытожил Федоров.

Полное интервью с Олегом Федровым читайте здесь.