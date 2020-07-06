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Новини Коронавірус і карантин
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У лікарнях "першої хвилі" для пацієнтів з COVID-19 з 25 тисяч ліжок зайнято 4 тисячі, - Ляшко

У лікарнях

Передбачено 25 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19 у лікарнях "першої хвилі". Установи "другої хвилі" підготували 10 тисяч ліжок.

Як передає УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є медзаклади "першої хвилі", які готові прийняти 25 тисяч хворих. Сьогодні зайнято лише 4 тисячі ліжок. Заклади "другої хвилі" підготували 10 тисяч ліжок, з них у західних регіонах України - близько тисячі", - сказав він.

Також Ляшко нагадав, що до 31 липня діють обмеження, визначені урядовою постановою про адаптивний карантин.

"Він передбачає 4 індикатори, і якщо хоч якась область перевищить хоч один із чотирьох індикаторів впродовж трьох днів, то головний державний санітарний лікар області ініціює розгляд на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки питання про жорсткіші карантинні заходи. Уряд може долучитися до ситуації, якщо буде різке зростання захворюваності і загроза, що система охорони здоров’я не впорається з великим надходженням хворих", - сказав Ляшко.

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Крім того, головний санлікар нагадав, що у разі, якщо в тій чи іншій області заповненість ліжок у медзакладах "першої хвилі" сягне 50%, то керівництво повинно буде готувати заклади "другої хвилі". В таких закладах буде заборонено робити планові операції, будуть звільняти ліжка в терапевтичних відділеннях та у реанімаціях.

У разі досягнення 75% заповненості ліжок, лікарні "другої хвилі" мають звертатися до МОЗ і Національної служби здоров’я щодо укладення контрактів на фінансування медичної допомоги пацієнтам з коронавірусом. Також він додав, що за такою схемою вже підготовлено 11 тисяч ліжок в усіх регіонах України.

Нагадаємо, станом на 6 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19. За добу - 543 нові випадки.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Из 25000 занято 4 000 коек. Это пандемия?
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06.07.2020 18:02 Відповісти
По закону эпидемию оглашают,если бы в Украине заболело 200+ тысяч человек.
Стоило только заболеть тысяче и умереть одному,всю страну заглушили в карантин.
преступный лохотрон от власти в чистом виде.
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06.07.2020 18:07 Відповісти
І що він хотів цим сказати?
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06.07.2020 18:04 Відповісти
Сколько захотят в больницы упечь, столько и упекут.
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06.07.2020 18:13 Відповісти
Ляшко, тут тебя слушают некоторые и даже верят тебе... Хоть бы объяснил им, шо плановые операции - это не только силикон - в сиськи, это в принципе любая не экстренная операция, даже если ты лег в больницу за день до нее. И ее отмена может стоить человеку здоровья и даже жизни. У тебя же и у всех главзебилов таких проблем нет...
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06.07.2020 18:10 Відповісти
мечется, как голый по акации. "это играем, это не играем, здесь черкать не надо, это жирное пятно - селёдку заворачивали......" (С)
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06.07.2020 18:14 Відповісти
То сколько ж на Закарпатье из этих 25 тыс, если уже кричат, что койкоместа заканчиваются???
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06.07.2020 18:32 Відповісти
а сколько у нас аппаратов ИВЛ? 4000 есть? Сомнительно...
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06.07.2020 21:22 Відповісти
 
 