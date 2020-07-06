У лікарнях "першої хвилі" для пацієнтів з COVID-19 з 25 тисяч ліжок зайнято 4 тисячі, - Ляшко

Передбачено 25 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19 у лікарнях "першої хвилі". Установи "другої хвилі" підготували 10 тисяч ліжок.

Як передає УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є медзаклади "першої хвилі", які готові прийняти 25 тисяч хворих. Сьогодні зайнято лише 4 тисячі ліжок. Заклади "другої хвилі" підготували 10 тисяч ліжок, з них у західних регіонах України - близько тисячі", - сказав він.

Також Ляшко нагадав, що до 31 липня діють обмеження, визначені урядовою постановою про адаптивний карантин.

"Він передбачає 4 індикатори, і якщо хоч якась область перевищить хоч один із чотирьох індикаторів впродовж трьох днів, то головний державний санітарний лікар області ініціює розгляд на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки питання про жорсткіші карантинні заходи. Уряд може долучитися до ситуації, якщо буде різке зростання захворюваності і загроза, що система охорони здоров’я не впорається з великим надходженням хворих", - сказав Ляшко.

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Крім того, головний санлікар нагадав, що у разі, якщо в тій чи іншій області заповненість ліжок у медзакладах "першої хвилі" сягне 50%, то керівництво повинно буде готувати заклади "другої хвилі". В таких закладах буде заборонено робити планові операції, будуть звільняти ліжка в терапевтичних відділеннях та у реанімаціях.

У разі досягнення 75% заповненості ліжок, лікарні "другої хвилі" мають звертатися до МОЗ і Національної служби здоров’я щодо укладення контрактів на фінансування медичної допомоги пацієнтам з коронавірусом. Також він додав, що за такою схемою вже підготовлено 11 тисяч ліжок в усіх регіонах України.

Нагадаємо, станом на 6 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19. За добу - 543 нові випадки.