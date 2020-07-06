Розгляд апеляції на запобіжний захід фігуранту "справи Шеремета" Антоненку перенесли на 9 липня

Київський апеляційний суд відклав на 9 липня розгляд апеляційної скарги захисту Андрія Антоненка на обрання йому запобіжного заходу у вигляді решту.

Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд, порадившись на місці, ухвалив: відкласти розгляд справи на 16:00 9 липня", - оголосив суддя.

Відповідне рішення було прийняте у зв’язку з необхідністю вивчення адвокатами Антоненка клопотання обвинувачення.

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Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. "Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами", - повідомили в Нацполіції.