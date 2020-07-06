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Новини Убивство Шеремета
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Розгляд апеляції на запобіжний захід фігуранту "справи Шеремета" Антоненку перенесли на 9 липня

Розгляд апеляції на запобіжний захід фігуранту

Київський апеляційний суд відклав на 9 липня розгляд апеляційної скарги захисту Андрія Антоненка на обрання йому запобіжного заходу у вигляді решту.

Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд, порадившись на місці, ухвалив: відкласти розгляд справи на 16:00 9 липня", - оголосив суддя.

Відповідне рішення було прийняте у зв’язку з необхідністю вивчення адвокатами Антоненка клопотання обвинувачення.

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Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. "Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами", - повідомили в Нацполіції.

Автор: 

запобіжний захід (491) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+7
Ніяк не можуть у Антоненка 10см зросту відсікти? А най спробують білими нитками обматать, якими вони справу "шили" - мо вийде
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06.07.2020 18:33
+6
Тіхо! В зелених дебілів є ще два дні, шоб якусь кхерню зкрєатівіти. Тамбовський волк взбодріл свій фсб-шний мозок! Судді чекають на мєтодічкі! А беня з запальничкою чекає, коли вже , нарешті, підпалити той дебільний квартал!) Бо всі втомилися, нічого не відбуваєцця, крім ковіда та зєлькіних зашкварів...(
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06.07.2020 18:37
+6
Ну, те що помилилися спочатку, то це я зрозуміти можу. Я от одного зрозуміти не можу. Більше ніж 200 днів пройшло, всім уже давно зрозуміло що ці троє непричетні, а прокурори із завзятістю, гідною кращого застосування, ******** одне і теж, забираючи у людей дорогоцінні дні життя.
Для слідчих-прокурорів то робота, яку вони самі собі придумали, а ми їм за неї платимо, і не мало. А те що це відбуваєтся іще і ціною здоров"я невинуватих їх не хвилює.
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06.07.2020 18:39
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от кишкомоты !!!
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06.07.2020 18:14 Відповісти
Можливо зустріч послів з Венедиктовою була обумовлена справою Шеремета?
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06.07.2020 18:18 Відповісти
Скоріш за все, після "прелюдії" про реформу прокуратори, вони поцікавились про політичні переслідування. Навряд чи вони знають про Ріфа, Дугарь та Кузьменко, а от про Пороха знають і попереджали. Мо приїхали подивитись: дійшло чи ні?
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06.07.2020 18:36 Відповісти
Повірте, що у послів є помічники і радники, які не знають про "дрібниці", тому посли про резонансну справу Шеремета знають.
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06.07.2020 18:44 Відповісти
Тянут-потянут, вьітянуть не могут.(С)
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06.07.2020 18:25 Відповісти
Ніяк не можуть у Антоненка 10см зросту відсікти? А най спробують білими нитками обматать, якими вони справу "шили" - мо вийде
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06.07.2020 18:33 Відповісти
Тіхо! В зелених дебілів є ще два дні, шоб якусь кхерню зкрєатівіти. Тамбовський волк взбодріл свій фсб-шний мозок! Судді чекають на мєтодічкі! А беня з запальничкою чекає, коли вже , нарешті, підпалити той дебільний квартал!) Бо всі втомилися, нічого не відбуваєцця, крім ковіда та зєлькіних зашкварів...(
показати весь коментар
06.07.2020 18:37 Відповісти
Ну, те що помилилися спочатку, то це я зрозуміти можу. Я от одного зрозуміти не можу. Більше ніж 200 днів пройшло, всім уже давно зрозуміло що ці троє непричетні, а прокурори із завзятістю, гідною кращого застосування, ******** одне і теж, забираючи у людей дорогоцінні дні життя.
Для слідчих-прокурорів то робота, яку вони самі собі придумали, а ми їм за неї платимо, і не мало. А те що це відбуваєтся іще і ціною здоров"я невинуватих їх не хвилює.
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06.07.2020 18:39 Відповісти
Гандоны.
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06.07.2020 18:46 Відповісти
Ну што вы тут за Антоненка и других тераристав па справе Шеремета? Не да них сичас. Сичас нада решить вапрос отдыха на море нармальных пацанов по делу "Сармата".
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06.07.2020 18:54 Відповісти
Судді, Аваков, Зєля і вся владна шобла виторгували собі декілька днів перед тим, як їх почнуть за загривок макати у їх лайно. Вже у жодного в Україні не залишилось сумнівів, що мусора зліпили горбатого і зшили на чиєсь замовлення справу на добровольця і волонтерок. Залишилось дізнатись - хто замовник? ПаРаша замовила? Визнавайсь, чмирьок зелений
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06.07.2020 19:05 Відповісти
І що цікаво. Зеленому чмирьку відступати не можна. Бо відступати йому тепер тільки в політичний смітник. Скільки у чмирька сьогодні? Меньше 30%? А після обісраних штанів у справі Шеремета у нього не залишиться і 10% упоротих дебілов, яким можна ще довго ссяти в очі, вони все проковтнуть. Але ці 10% вже і не вивозять. Бо на вулицю виходять тільки зєлєфоби. Ось так, чмирьок. Поліз ти у владу, але не подумав. Ненавидять тебе, чмирка, українці. А ще рік тому ти був супер-зірка.
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06.07.2020 19:14 Відповісти
Не вмокнуть його у лайно, Ваньок, бо шарій викрав лайно. А з тим, що ти написав погоджуюся. Безпідставно тримають під вартою невинних людей і не простих людей, а медиків і героів АТО. Так, як вони працюють, то по прикметам підходять 10-12 млн. мужчин з таким ростом. Вони вказівку отримали на брифінгу і я так розумію, ліпують докази, підганяють їм під обвинувачених. А з продажними суддями і експертами у справі зробити можна, що завгодно. Матеріал постійно в камері, я маю на увазі для ДНК, який можна перемістити на їх предмети, які ніби проходять по справі, вилучати і проводити експертизи. Справа в одному ж відомстві? А буде експертиза і чорт повірить. А як там матеріал з*явиться на вилученних предметах, то вже знають специ фальсифікації, бо на Заході навіть так питання стояти не буде у любого слідчого в голові, щоб "підкинути".
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07.07.2020 12:09 Відповісти
 
 