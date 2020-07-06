Первый украинский научно-прикладной проект ИОНОСАТ-Микро на спутнике Микросат готов на 90%, но сегодня он заморожен, - директор Института космических исследований Федоров

Замороженные космические проекты, даже те, которые готовы на 90%, не обсуждаются новым руководством Государственного космического агентства Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор Института космических исследований НАН Украины и ГКА Украины Олег Федоров.

"Сейчас работа аппарата (Государственного космического агентсва - Ред.) попросту парализована. Они не отвечают на письма, не организуют совещаний специалистов. Появилось огромное количество советников. Насколько я понимаю, это они писали тексты концепций, за которые отвечает лично господин Усов. Так организовывать работу неправильно, и директор создает для себя серьезные риски. В целом, разрушена работа того органа, который и ранее плохо работал, а новая структура не создана.

При создании ГКАУ совместным решением с НАНУ образованы два института двойного подчинения - Институт технической механики (ответственный за сопровождение создания ракетной техники) и Институт космических исследований (призванный быть связующим звеном между академической наукой и космическими предприятиями). Эти экспертные и научно-методические центры полностью исключены из сферы общения ГКАУ. Все наши обращения в ГКАУ игнорируют. У нас есть важнейшие совместные международные проекты, которые заморожены. Этот вопрос просто не обсуждается", - отметил он.

Комментируя проекты, которые заморожены, Федоров привел два примера:

"Могу назвать проекты, к которым мы имеем отношения. На 90% готов первый украинский научно-прикладной проект ИОНОСАТ-Микро на спутнике Микросат. Это проект по исследованию ионосферы, плюс технологические эксперименты, которое инициировало КБ "Южное". Это идея лучших украинских ученых, реализуется на украинских приборах в международной кооперации с поляками и болгарами. Космический аппарат разработан и изготовлен в Днепре. Были трудности в связи с отсутствием финансирования. Но сейчас бюджет снова не обсуждается. Мы полностью потеряли лицо перед международными партнерами, болгары уже вышли из проекта.

Не обсуждается и проект "Сич". Возможно, у него есть недостатки. Может быть это не самый конкурентоспособный аппарат, но это то, что можно реально сделать для национальных задач в ближайший год-два и продемонстрировать способность нашей индустрии и науки сделать конкретный проект. И это реальность, а не фантазии.

Есть и другие проекты. Если забыть о сделанном, не доведя до конца достойные проекты, и провозгласить приоритетом долгосрочные и непроработанные программы, то моральный и материальный ущерб неизбежен".

