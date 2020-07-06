Оголошуючи свою відставку, я не знав про оформлення угоди з розміщення євробондів, - Смолій

Колишній очільник Національного банку України Яків Смолій, оголошуючи свою відставку, не знав про оформлення угоди з розміщення України євробондів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Мені не було відомо, коли вони закривають книгу. Що це означає? Вони зібрали інвесторів, які готові були викупити євробонди на 1,75 млрд під 7 з копійками відсотків. Операція вже була оформлена. Датою розрахунків визначено 8 липня. Незалежно від того, в який момент вийшла б інформація про мою відставку 1-го, 2-го чи 3 липня - це все одно б стало відомо інвесторам.

Зрозуміло, що відставка очільника центрального банку - дуже сильне застереження для інвесторів. Думаю, угода мала б такий самий результат, який є сьогодні. І Міністерство фінансів відреагувало дуже правильно. Якби гроші зайшли до того, як інвестори дізналися про відставку глави НБУ, був би ще більший скандал. З боку інвесторів це було б сприйнято як обман, мовляв, Міністерство фінансів про відставку знало, а інвестори - ні", - зазначив Смолій.

Читайте також: Мінфін вирішив не випускати євробонди на тлі відставки Смолія, - пан'європейська фондова біржа

Нагадаємо, ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив Якова Смолія в тому, що його відставка в момент розміщення євробондів викликала скасування угоди. На думку Уманського, це було зроблено навмисно і вимагає вивчення правоохоронними органами. Уманського підтримав діючий міністр Сергій Марченко: скасоване розміщення євробондів він назвав "угодою десятиріччя", додавши, що востаннє таку можливість Україна мала в 2010 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко. ВIДЕО