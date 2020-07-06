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Оголошуючи свою відставку, я не знав про оформлення угоди з розміщення євробондів, - Смолій

Оголошуючи свою відставку, я не знав про оформлення угоди з розміщення євробондів, - Смолій

Колишній очільник Національного банку України Яків Смолій, оголошуючи свою відставку, не знав про оформлення угоди з розміщення України євробондів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Мені не було відомо, коли вони закривають книгу. Що це означає? Вони зібрали інвесторів, які готові були викупити євробонди на 1,75 млрд під 7 з копійками відсотків. Операція вже була оформлена. Датою розрахунків визначено 8 липня. Незалежно від того, в який момент вийшла б інформація про мою відставку 1-го, 2-го чи 3 липня - це все одно б стало відомо інвесторам.

Зрозуміло, що відставка очільника центрального банку - дуже сильне застереження для інвесторів. Думаю, угода мала б такий самий результат, який є сьогодні. І Міністерство фінансів відреагувало дуже правильно. Якби гроші зайшли до того, як інвестори дізналися про відставку глави НБУ, був би ще більший скандал. З боку інвесторів це було б сприйнято як обман, мовляв, Міністерство фінансів про відставку знало, а інвестори - ні", - зазначив Смолій.

Читайте також: Мінфін вирішив не випускати євробонди на тлі відставки Смолія, - пан'європейська фондова біржа

Нагадаємо, ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив Якова Смолія в тому, що його відставка в момент розміщення євробондів викликала скасування угоди. На думку Уманського, це було зроблено навмисно і вимагає вивчення правоохоронними органами. Уманського підтримав діючий міністр Сергій Марченко: скасоване розміщення євробондів він назвав "угодою десятиріччя", додавши, що востаннє таку можливість Україна мала в 2010 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко. ВIДЕО

Автор: 

Смолій Яків (299) євробонди (648)


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Топ коментарі
+24
Точно! Уманський включив дурня!
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06.07.2020 18:53
+17
Пиши прямо, ботяра, верните моему хозяину Бене Приватбанк, он хочет еще раз с лошья содрать 150 лярдов.
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06.07.2020 18:53
+13
Он реально дурака включил
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06.07.2020 18:46
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Он реально дурака включил
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06.07.2020 18:46 Відповісти
Точно! Уманський включив дурня!
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06.07.2020 18:53 Відповісти
Ти мене з Уманським порівняв! Приємно, але ти без розуму🐸
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06.07.2020 19:13 Відповісти
Ніколи в житті я не бачив хасидів.
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06.07.2020 19:16 Відповісти
Просто в спам тебе за образу по всій гілці.
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06.07.2020 19:20 Відповісти
для твоего бубочки этого достаточно
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06.07.2020 18:54 Відповісти
а ти реально його і не виключав.
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06.07.2020 18:56 Відповісти
"Блазенята" хотіли "кидонуть" зарубіжних інвесторів і народ України, а вийшло, що Смолій "кидонув" "блазенят"...
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06.07.2020 19:05 Відповісти
Тому Смолій тим паче мав би подати увідставку, знаючи про розміщення євробондів, бо тоді його ім'я осв'ятило б цей кидальницький фінт. А для банкіра ім'я - то і є робочий інструмент. Це, як монтировка - можна використати з користь, а можна для злочину.
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06.07.2020 19:33 Відповісти
На мою думку, це саме і була "многоходовочка"... Шахраї вирішили скористаться Смолієм, а він їм "обісрав усю малину", провів "контрхід", і розламав їм "схему"... Тепер їм буде не до "псевдосудів" над Порошенком і над Турчиновим (гарантію даю - як тільки стало відомо про його згоду стать керівником штабу "ЄС", була дана команда "готувать папки" на нього...). НУ, а далі буде "хапання за краї ополонки"... Поки не "втопляться"...
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06.07.2020 19:51 Відповісти
Невже він щось винен тим зеленим довбня? Здійснилася мрія бубачки. КеруйТе. Ось тільки бажаючих особливо немає. 😂
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06.07.2020 18:57 Відповісти
Шлангом можно прикидываться до известных пределов.
Однако, происходящее уже попахивает нехорошим для Смолия. Очень нехорошим. Он это уже понял?
Пора билет в Лондон брать?
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06.07.2020 19:14 Відповісти
Все Смолій добре знав, бо як би не знав то це його мінус, але все було по сценарію, ві просто розмазав твоїх улюблених зеленоуйобків і витер ноги об них. На що вони і заслуговували
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07.07.2020 08:08 Відповісти
Сіндром патріархів(((
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06.07.2020 18:47 Відповісти
Пи...т шо дышит .
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06.07.2020 18:47 Відповісти
Дай пруф, що твоє зебільйо повідомляло йому про угоду, що готується.
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06.07.2020 18:59 Відповісти
Як свыня , я не я i хата не моя .
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06.07.2020 18:48 Відповісти
Фсе знал и луччую банкіршу Свина2.0 покривав..))
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06.07.2020 18:48 Відповісти
Пиши прямо, ботяра, верните моему хозяину Бене Приватбанк, он хочет еще раз с лошья содрать 150 лярдов.
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06.07.2020 18:53 Відповісти
Если постоянно все дела решать через жопу, то скандалы и бедность не закончиться никогда. И зеля в этом спец.
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06.07.2020 18:49 Відповісти
Ясно, почему от него так избавиться хотели, зеленая банда мародеров даже не сообщала главе Нацбанка, когда бежит "принимать со всех сторон", как последняя шлюха.
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06.07.2020 18:52 Відповісти
Взагалі то без Голови НБУ такі речі не можуть робити, заголовок не відповідає дійсності. Він знав про угоду, просто не знав технічну дату закриття.
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06.07.2020 18:56 Відповісти
все правильно сказал, если бы он подал в отставку после того как деньги зашли, то это был бы скандал и обман, а так зешваль виновата.
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06.07.2020 18:55 Відповісти
Интересно, ио главы нацбанка не в курсе о сделке, тогда нагуя такой глава? правильно турнули, а то как свои делишки делать так он в курсе.
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06.07.2020 18:55 Відповісти
Не видумуйте, без його підпису угода не дійсна.
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06.07.2020 18:57 Відповісти
Тем более, что он о сделке знал и включил старого дурака
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06.07.2020 19:22 Відповісти
Так зелені у таємниі тримали Не хотіли ні з ким славу ділити. Та і відставка була з Нелохом узгоджена.
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06.07.2020 19:03 Відповісти
Дядьку, по перше нац банк незалежний, та ніяких "зелених" там нема,а якщо хтось є так і той по вуха в шоколаді.
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10.07.2020 19:10 Відповісти
- я хочу уволиться
- я хочу тебя уволить больше чем ты уволится, но сейчас не то вре...
- вот заявление
- Бандит! Преступник!
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06.07.2020 18:56 Відповісти
Планувалося не "соглашение десятилетия", а "кидалово десятилетия", і Смолій, своєю відставкою "обламав весь кайф" "Блазню" з "блазенятами"...
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06.07.2020 18:58 Відповісти
Трохи не так Яр, нові євробонди мали перекрити ті, по яким виплата в 2020-2021 рр, тобто просто відтермінувати погашення.
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06.07.2020 19:00 Відповісти
А так для зевлади нема грошей, якими треба заплатити відсотки по кредитах?
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06.07.2020 19:02 Відповісти
Так в тому то і справа, це звичайна пролонгація мала бути, але вона зірвалась. Де тепер гроші брати видатним діячам?
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06.07.2020 19:06 Відповісти
Тепер надрукують гроші і розкрутять інфляцію (тобто знизять реальну зарплату) та випустять ОВЗГ під високі відсотки.
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06.07.2020 19:09 Відповісти
Ті ж самі яйця, тільки вид збоку... Їм , як алкашам, потрібні були гроші на "опохмьол", а тепер їх немає і "похмілля" прийде швидше... Я так розумію, вже потроху формується "тичасовий уряд"... Щоб не повторився сценарій зими-весни 2014, коли в Україні настало "безвладдя"...
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06.07.2020 19:10 Відповісти
Объявляя о своей отставке, я не знал про оформление сделки по размещению евробондов, - Смолий - Цензор.НЕТ 6881
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06.07.2020 19:02 Відповісти
Правильніше - по-путінські , і стосується обох чортів . Моя особиста думка , що всі ці йулі , бєні , ... , фінансувалися і фінансуються з москви , аби виконувати забаганки кремля . І кагебісти , які повтікали з росії розповідали про ці схеми легалізації . От в тому , що вони завербовані фсб-кгб , я впевнений .
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06.07.2020 19:31 Відповісти
"Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий, объявляя о своей отставке, не знал об оформлении сделки по размещению Украины евробондов".

Да ты шо! Глава НБУ не был в курсе о готовившейся сделке такого масштаба?
На кого такой вброс рассчитан?
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06.07.2020 19:05 Відповісти
На тих хто коментує заголовок, в статті інше написано.
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06.07.2020 19:08 Відповісти
Дякую пане Буков, читати я вмію. ))
Але його промова більш нагадує виправдання, ніж агументацію.
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06.07.2020 19:12 Відповісти
Тоді про що ми говоримо? Мне не было известно, когда они закрывают книгу. Что это значит? Они собрали инвесторов, которые готовы были выкупить евробонды на 1,75 млрд под 7 с копейками процентов. Сделка уже была оформлена. Датой расчетов определено 8 июля. Источник: https://censor.net/n3206410
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06.07.2020 19:18 Відповісти
В мене є підозра, що він заздалегіть знав про угоду, точніше про час ії здіснення, тому я і важаю, що це лише виправдання з його боку.
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06.07.2020 19:31 Відповісти
Це можливо, ми ж не знаєм подробиць.
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06.07.2020 19:36 Відповісти
Отож, я про це і кажу.
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06.07.2020 19:48 Відповісти
Але підозру до справи не підшиєш, бо це невстановлений факт.
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06.07.2020 19:48 Відповісти
Так, але і довести протилежне теж неможливо, тобто те, що він про угоду нічого не знав.
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06.07.2020 19:53 Відповісти
Баран винторогий,размещением евробондов занимается министерство финансов,а не НБУ
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06.07.2020 19:20 Відповісти
Харик, не хами. ))
Или уподобляешься козлообразным?
Я не хуже тебя знаю, что этим занимается минфин, но глава НБУ просто не может не знать о подобного рода сделках.
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06.07.2020 19:35 Відповісти
Может не знать всех подробностей
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06.07.2020 19:37 Відповісти
Я чуть выше свою точку зрения уже изложил.
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06.07.2020 19:50 Відповісти
Хай свыня Гонтареву с Лондона выпишет , лучшего банкира мира . За одно и луцика с красавицей .
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06.07.2020 19:09 Відповісти
Не свыня, а Владимир Алексеевич Пороленский.
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06.07.2020 19:12 Відповісти
Ти образився на свій вибір?
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06.07.2020 19:14 Відповісти
А что Гонтарева делала не так, зелебоба, гавкать из-за забора все умеют, а конкретно пояснить не могут, стадо тупорылое.
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06.07.2020 19:17 Відповісти
Во первых , к сопле как и к поросе отношусь одинаково . Во вторых пошло на х... тупорылое . продажное дерьмо .
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06.07.2020 19:20 Відповісти
Тебе на выход с вещами,идиотина рашистская...
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06.07.2020 19:22 Відповісти
С тобой все понятно . Скажи паляниця . Гарик Козломордый .
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06.07.2020 19:46 Відповісти
Ясно, чучело по хорошему не понимает, поясняю для питекантропа, Гонтарева прикрыла банковские схемы, которые она очень хорошо знала, так как раньше сама в них участвовала, поэтому выбрали именно ее, поэтому все, кто выкачивал миллиарды из карманов таких дегенератов как ты, были очень обижены на нее и спустили всех медийных собак, а дальше стадный инстинкт сделал свое дело, тупое быдло, вроде тебя, разбираться ни в чем не желает, но блеет по инерции.
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06.07.2020 19:34 Відповісти
Я тебе чучело обьясню , шо Гонтарева вместе со свыней вывела отсюда лярды , при участиии некоторых европейских лидеров , типа Шредера . А разбираться я буду как привык , кого достану .
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06.07.2020 19:49 Відповісти
Господи, какое же ты тупое, амеба, какой в жопу Шредер? Ты хоть сам думаешь, что ты мелешь, придурок?! Лярды из Украины выводил Коломойский, кстати и через фирмы твоего зеленого кумира тоже, выводил твои деньги, тупоголовое ты животное.
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06.07.2020 21:43 Відповісти
https://censor.net/user/364386

А чому ти сьогодні сереш сірим кольором? Наснаги нема? Спробуй заспівати вірменську пісню "Ов Серун Серун"...
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06.07.2020 19:58 Відповісти
Яка різниця хто включив дурня, якщо то врятувало, мабуть не надовго, від чергових боргів? Зелений жмот і скнара, та ще й дурний ледар.
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06.07.2020 19:33 Відповісти
А голосуючи за відставку зебобіки не знали !!!!!!!!!
Знали і всеж таки голосувади "за". Знав і Зебобік і сказав "Так".
Вони це зробили навмисно.
Ось чому Уманський дурку строїть.

Чим для України гірше тим для них ліnше..........Це хто для України робить?????????
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06.07.2020 21:23 Відповісти
зеленодупі постійно скиглять: "сдєлка вєка..." "акуітельний працент..."
і під який же відсоток? ніде ніфіга... і от Смолій розсекретив. під 7 з лишком! фієрічне досягнення!
звичайно, це ж не проклятий МВФ, який "наживається" на Україні даючи в борг під 2-3%...
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06.07.2020 21:33 Відповісти
Всі претензії до Зеленського, бо в нього була така ********** що він не міг чекати.А Смолій вирішив що краще піти у відставку чим маг згоріти хата. Лисому відкрилася вакансія, він не буде жаліти для Вовки надрукувати фантиків на 300 мілярдів,бо йому по....й.
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07.07.2020 10:39 Відповісти
 
 