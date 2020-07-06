Оголошуючи свою відставку, я не знав про оформлення угоди з розміщення євробондів, - Смолій
Колишній очільник Національного банку України Яків Смолій, оголошуючи свою відставку, не знав про оформлення угоди з розміщення України євробондів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.
"Мені не було відомо, коли вони закривають книгу. Що це означає? Вони зібрали інвесторів, які готові були викупити євробонди на 1,75 млрд під 7 з копійками відсотків. Операція вже була оформлена. Датою розрахунків визначено 8 липня. Незалежно від того, в який момент вийшла б інформація про мою відставку 1-го, 2-го чи 3 липня - це все одно б стало відомо інвесторам.
Зрозуміло, що відставка очільника центрального банку - дуже сильне застереження для інвесторів. Думаю, угода мала б такий самий результат, який є сьогодні. І Міністерство фінансів відреагувало дуже правильно. Якби гроші зайшли до того, як інвестори дізналися про відставку глави НБУ, був би ще більший скандал. З боку інвесторів це було б сприйнято як обман, мовляв, Міністерство фінансів про відставку знало, а інвестори - ні", - зазначив Смолій.
Нагадаємо, ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив Якова Смолія в тому, що його відставка в момент розміщення євробондів викликала скасування угоди. На думку Уманського, це було зроблено навмисно і вимагає вивчення правоохоронними органами. Уманського підтримав діючий міністр Сергій Марченко: скасоване розміщення євробондів він назвав "угодою десятиріччя", додавши, що востаннє таку можливість Україна мала в 2010 році.
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Однако, происходящее уже попахивает нехорошим для Смолия. Очень нехорошим. Он это уже понял?
Пора билет в Лондон брать?
- я хочу тебя уволить больше чем ты уволится, но сейчас не то вре...
- вот заявление
- Бандит! Преступник!
Да ты шо! Глава НБУ не был в курсе о готовившейся сделке такого масштаба?
На кого такой вброс рассчитан?
Але його промова більш нагадує виправдання, ніж агументацію.
Или уподобляешься козлообразным?
Я не хуже тебя знаю, что этим занимается минфин, но глава НБУ просто не может не знать о подобного рода сделках.
А чому ти сьогодні сереш сірим кольором? Наснаги нема? Спробуй заспівати вірменську пісню "Ов Серун Серун"...
Знали і всеж таки голосувади "за". Знав і Зебобік і сказав "Так".
Вони це зробили навмисно.
Ось чому Уманський дурку строїть.
Чим для України гірше тим для них ліnше..........Це хто для України робить?????????
і під який же відсоток? ніде ніфіга... і от Смолій розсекретив. під 7 з лишком! фієрічне досягнення!
звичайно, це ж не проклятий МВФ, який "наживається" на Україні даючи в борг під 2-3%...