Громадян України без нав'язаних російських паспортів штрафують і видворяють з окупованого Криму частіше за інших, - правозахисники. ІНФОГРАФІКА

Російська Федерація систематично дискримінує і переслідує громадян України, які перебувають на окупованій території без документів РФ, незаконно виданих у Криму.

До такого висновку прийшли аналітики "Кримської правозахисної групи" (КПГ), передає Цензор.НЕТ.

Так, за 2019 рік задокументовано не менше 1249 судових постанов про притягнення до відповідальності за ст. 18.8 КоАП РФ (Порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду в Російську Федерацію або режиму перебування (проживання) в Російській Федерації).

"Саме ця стаття найчастіше застосовується владою РФ в Криму для переслідування громадян України, які не отримали т.зв. "автоматичного" паспорта РФ", - зазначають правозахисники.

З 1080 опублікованих постанов у 361 з них призначено не тільки стягнення у вигляді штрафу, а й додаткове покарання у вигляді видворення з Криму. "Суди" апеляційної інстанції скасували тільки 7 таких рішень, інші залишилися в силі.

"З 1080 постанов за ст. 18.8 КоАП РФ 677 - винесено стосовно громадян України, 313 - щодо іноземних громадян, ще 90 - щодо громадян, громадянство яких не вдалося встановити. Слід зазначити, що влада РФ притягувала до відповідальності й іноземних громадян , які на момент початку окупації мали дозволи на перебування на території України, видані українськими органами влади. Всіма рішеннями, винесеними за ст. 18.8 КоАП, були призначені адміністративні покарання у вигляді штрафів. Загальна сума штрафів за цією статтею в Криму в 2019 році, згідно з постановами, становила не менше 2 632 500 рублів", - повідомляють правозахисники.







У 2019 році 171 рішення про видворення було винесено стосовно громадян України, які проживають на півострові.

"Однією з імовірних причин такої "диспропорції" може бути цілеспрямована політика влади РФ щодо "вичавлювання" небажаного для них населення з Південного берега Криму, Сімферополя та Севастополя. Підтверджують це і раніше зафіксовані факти використання співробітниками МВС РФ в Ялті ст. 18.8 КоАП РФ для видворення нелояльних до РФ активістів, наприклад, Олександра Ковальчука в 2017-му і Євгена Гайворонського в 2019 році", - вказують у КПГ.







Правозахисники зазначають, що "суди" при винесенні рішень про видворення ігнорували наявність близьких родичів.

"Депортація жителів України з окупованої території України є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, це ще один військовий злочин РФ, що здійснюється в Криму. Розлучання українців з їхніми сім'ями, які проживають у Криму, порушує право на повагу до приватного і сімейного життя. Переслідування кримчан на окупованій території за відсутність російських документів порушує низку міжнародних норм, а відсутність таких документів, по суті, стала ознакою, за якою громадяни України регулярно зазнають дискримінації в Криму", - підкреслюють у КПГ.