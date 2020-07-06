Госпсуд Києва 7 липня розгляне скаргу "Філіп Морріс Україна" на штраф АМКУ

Господарський суд Києва на 7 липня призначив слухання за позовом ПрАТ "Філіп Морріс Україна" і ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн" до Антимонопольного комітету України (АМКУ) про скасування великих штрафів, накладених на компанію разом з іншими учасниками ринку в 2019 році.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ПрАТ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не згодні з обвинуваченнями АМКУ. Вважаємо їх необґрунтованими і такими, що завдають шкоди інвестиційному іміджу України, підривають віру іноземних інвесторів у справедливість системи. Ми надали до Господарського суду Києва аргументацію, яка підтверджує нашу позицію, і ми віримо, що суд належним чином врахує наші аргументи" , - прокоментувала майбутнє засідання директор департаменту із зовнішніх зв'язків "Філіп Морріс Україна" Наталя Бондаренко.

Вона зазначила, що консолідація бізнесу дистрибуції сигарет в руках одного дистриб'ютора - "Тедіс Україна" - є безпосереднім результатом дій АМКУ, який в 2010-2011 роках погодив серію угод про злиття і поглинання. Відомство також затвердило угоди про уникнення конкуренції, які унеможливили конкуренцію на ринку дистрибуції сигарет і встановили постійні і тривалі (до 23 листопада 2021 роки) бар'єри виходу на монополізований ринок для потенційних конкурентів.

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Бондаренко зазначила, що структура ринку дистрибуції сформувалася в результаті, власне, дій самого АМКУ, який надав усі відповідні дозволи без консультацій із виробниками сигарет і не залишив виробникам іншого виходу, крім як працювати з одним дистриб'ютором. За її словами, комітет також не надав компаніям "Філіп Морріс" можливості ознайомитися і надати коментарі та заперечення щодо доказів, на яких ґрунтуються звинувачення АМКУ.

Згідно з інформацією на порталі "Судова влада України", 8 липня Госпсуд Києва також розгляне позов ТОВ "Тедіс Україна" до АМКУ про визнання недійсним його рішення, а 9 липня - подібний позов до антимонопольного відомства, поданий ПІІ "Імперіал Тобако Юкрейн" і ПрАТ " Імперіал Тобакко Продакшн Україна ".

Водночас інформація про слухання 7 липня за позовом компаній "Філіп Морріс" на цьому порталі відсутня.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України (АМКУ) в жовтні 2019 року наклав штраф у розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії на виробників і дистриб'юторів сигарет: "ТЕДІС Україна" - 3,4 млрд грн, "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн" - 370 млн грн, "Філіп Морріс Україна" - 810 млн грн, ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" - 430 млн грн, ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" - 490 млн грн, "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" - 170 млн грн , "Імперіал Тобакко Юкрейн" - 290 млн грн, ТОВ "Брітіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна" - 80 млн грн, ПрАТ "а/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки"- 450 млн грн, а також зобов'язав ці компанії припинити порушення.

Верховна Рада 3 липня відправила у відставку главу АМКУ Юрія Терентьєва. Главред "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов стверджує, що президент України Володимир Зеленський перед цим на нараді в Офісі президента змусив Терентьєва написати заяву про відставку через штраф, накладений на тютюнового монополіста компанію "Тедіс". Офіційна інформація з цього приводу відсутня.