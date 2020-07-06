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Новини
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По нічних клубах Києва проводитимуться рейди для виявлення порушень карантину, - Держпродспоживслужба

По нічних клубах Києва проводитимуться рейди для виявлення порушень карантину, - Держпродспоживслужба

Мобільні групи Держспоживслужби та поліції перевірятимуть роботу розважальних закладів під час карантину у Києві. Перевірки відбуватимуться як вдень, так і вночі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він нагадав, що сьогоднішнє послаблення карантину стосується закладів громадського харчування. Розважальним закладам, зокрема, караоке та нічним клубам, після 22:00 працювати заборонено.

Водночас, у соціальних мережах з’являються відео та фото нічних гулянь у столичних розважальних закладах. Більше того, такі заклади на своїх сторінках публікують анонси різноманітних нічних активностей.

"Заборона на роботу клубів після 22:00 діє. Дозволили (працювати після 22:00 - ред.) тільки закладам громадського харчування. Ми моніторимо ці анонси, буде відповідне реагування. Рейди та перевірки відбуваються і будуть відбуватися. В тому числі нічні рейди", - повідомив Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботу нічних клубів заборонили у Львові, - міськрада

Автор: 

клуб (40) Держпродспоживслужба1 (575)


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Топ коментарі
+3
Готуйте гроші. Національна поліція перейменована у нічних рейдерів.
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06.07.2020 19:37
+2
Не для выявления нарушений, а пополнения бюджета.
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06.07.2020 19:39
+1
Лозунг "дайош маладьош!" Обретает ещьо один смисл😁
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06.07.2020 19:42
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Готуйте гроші. Національна поліція перейменована у нічних рейдерів.
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06.07.2020 19:37 Відповісти
Не для выявления нарушений, а пополнения бюджета.
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06.07.2020 19:39 Відповісти
Держи карман шире.
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06.07.2020 20:20 Відповісти
Лозунг "дайош маладьош!" Обретает ещьо один смисл😁
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06.07.2020 19:42 Відповісти
Хорошо работать рейдовым взяточником,сколько интересно стоит туда устроиться?
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06.07.2020 19:42 Відповісти
рейдовики потирают руки
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06.07.2020 19:45 Відповісти
Какой он нафиг ночной клуб, если работает только до 22:00
Он даже не полуночной
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06.07.2020 19:46 Відповісти
Зачем??? Все ночные клубы так или иначе принадлежат ментам, или от них зависят. Опять цирк...
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06.07.2020 19:48 Відповісти
Будут ловить проституток, работающих без маски? Нынешняя власть действительно считает, что порядок в стране можно организовать только тотальным приставлением к каждому надзирателя или патрульного? Смешно... Даже на заводах охрана могла контролировать только периметр и от неё никак не зависел порядок на территории...
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06.07.2020 20:41 Відповісти
Все уже поделено и уплочено до них. Ехали бы лучше в Черкасы,там где мер своих защищает а не педалик ,чего изволите'
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06.07.2020 20:44 Відповісти
«Пир во вре́мя чумы́» - четвёртая из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8 маленьких трагедий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. С. Пушкина , созданных в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C болдинскую осень .
Эта маленькая пьеса, состоящая из одной сценыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D1%8B#cite_note-1 [1] , является переводом фрагмента из пьесы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F шотландского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82 поэта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD Джона Вильсона «Чумной город» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. The city of the plague),
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07.07.2020 02:13 Відповісти
 
 