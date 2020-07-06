По нічних клубах Києва проводитимуться рейди для виявлення порушень карантину, - Держпродспоживслужба
Мобільні групи Держспоживслужби та поліції перевірятимуть роботу розважальних закладів під час карантину у Києві. Перевірки відбуватимуться як вдень, так і вночі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
Він нагадав, що сьогоднішнє послаблення карантину стосується закладів громадського харчування. Розважальним закладам, зокрема, караоке та нічним клубам, після 22:00 працювати заборонено.
Водночас, у соціальних мережах з’являються відео та фото нічних гулянь у столичних розважальних закладах. Більше того, такі заклади на своїх сторінках публікують анонси різноманітних нічних активностей.
"Заборона на роботу клубів після 22:00 діє. Дозволили (працювати після 22:00 - ред.) тільки закладам громадського харчування. Ми моніторимо ці анонси, буде відповідне реагування. Рейди та перевірки відбуваються і будуть відбуватися. В тому числі нічні рейди", - повідомив Рубан.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он даже не полуночной
Эта маленькая пьеса, состоящая из одной сценыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D1%8B#cite_note-1 [1] , является переводом фрагмента из пьесы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F шотландского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82 поэта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD Джона Вильсона «Чумной город» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. The city of the plague),