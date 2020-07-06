По нічних клубах Києва проводитимуться рейди для виявлення порушень карантину, - Держпродспоживслужба

Мобільні групи Держспоживслужби та поліції перевірятимуть роботу розважальних закладів під час карантину у Києві. Перевірки відбуватимуться як вдень, так і вночі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він нагадав, що сьогоднішнє послаблення карантину стосується закладів громадського харчування. Розважальним закладам, зокрема, караоке та нічним клубам, після 22:00 працювати заборонено.

Водночас, у соціальних мережах з’являються відео та фото нічних гулянь у столичних розважальних закладах. Більше того, такі заклади на своїх сторінках публікують анонси різноманітних нічних активностей.

"Заборона на роботу клубів після 22:00 діє. Дозволили (працювати після 22:00 - ред.) тільки закладам громадського харчування. Ми моніторимо ці анонси, буде відповідне реагування. Рейди та перевірки відбуваються і будуть відбуватися. В тому числі нічні рейди", - повідомив Рубан.

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