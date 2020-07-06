УКР
Двое осужденных подростков избили конвоира и пытались бежать из СИЗО в Чернигове

Двое несовершеннолетних пытались бежать из Черниговского СИЗО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генпрокурора.

Двое несовершеннолетних пытались убежать во время конвоирования территории СИЗО. Они напали на сотрудника СИЗО, нанесли ему телесные повреждения, забрали у него ключ и пытались убежать из учреждения. Однако их остановили.

Отмечается, что несовершеннолетние находятся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В прокуратуре считают, что попытка побега стала возможной из-за отсутствия надлежащего контроля за режимом и условиями содержания. Также сообщается, что служащие СИЗО знали, что один из несовершеннолетних склонен к побегам, но игнорировали эту информацию.

"Вне поля зрения оставлено социально-воспитательную, индивидуально-профилактическую и психологическую работу с подростками. Никаких мер к предупреждению указанного события не приняты ", - говорится в сообщении.

Ювенальные прокуроры обратились в Департамент по вопросам исполнения наказаний Минюста и инициировали служебное расследование. Также они призвали устранить нарушение режима и условий содержания под стражей несовершеннолетних.

Кроме того, из-за факта побега открыли уголовные дела по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое осужденных сбежали из колонии в Житомирской области

Автор: 

побег (223) подростки (434) СИЗО (736) Черниговщина (1585)
в Лугандон бежали,

чтобы на следующий год без ЗНО в юридическую академию на бюджет на прокурора поступить
06.07.2020 19:51 Відповісти
В Ярослава мудрого!
06.07.2020 19:59 Відповісти
перспективные ребятишки...
малюська должен им ремонт в келье сделать - чтоб не захотелось сбегать
06.07.2020 20:12 Відповісти
В платную хату прорывались.
06.07.2020 20:18 Відповісти
От тюрьмы и от сумы не сбежишь...
06.07.2020 20:58 Відповісти
Писюрва слишком много боевиков смотрела, похоже - вот и решили дернуть! Мало было того, что им уже "светило"!? Так теперь им "наплюсуют".
