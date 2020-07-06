Під час переговорів у Берліні росіяни не висували жодних ультиматумів щодо зміни Конституції України, - Резніков
Під час зустрічі політичних радників "нормандського формату" в Берліні йшлося про особливий статус Донбасу, але ультиматумів Україні не висували.
"Це надумана історія, і слово" ультиматум "не може бути застосоване до переговорів, які відбувалися", - сказав в ефірі Громадського радіо віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що завдання тристоронньої контактної групи - обговорення правових аспектів "мінських угод", зокрема закон "Про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", що скорочено називається "особливим статусом".
"Такий закон парламент України минулої каденції прийняв, його дія продовжена до 31 грудня цього року вже парламентом цієї каденції. Це і є елемент "мінських угод". Раніше з російської сторони звучало, що особливий статус має бути включений до Конституції України. Але жодного особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей і будь-яких інших районів також в Конституції України бути не може", - підкреслив Олексій Резніков.
Нагадаємо, 3 липня в Берліні відбулася зустріч політичних радників "нормандського формату". До Німеччини вирушила українська делегація, до якої увійшли, зокрема, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що зустріч політичних радників лідерів держав Нормандського формату 3 липня в Берліні наблизила проведення наступного саміту лідерів України, Франції, Німеччини та Росії в Берліні.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зрушень на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні не вдалося досягти не з вини російської сторони, РФ нібито не ставила жодних ультиматумів, а Україна нібито повинна була давно виконати раніше взяті на себе зобов'язання щодо врегулювання на Донбасі.
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен нагадав, що передумовою проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні є виконання в повному обсязі домовленостей, досягнутих лідерами України, Франції, Німеччини та Росії в Парижі 9 грудня 2019 року.
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Автор: https://censor.net/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
Сегодня завершается срок ультиматума Путина. Россия выполняет "приднестровский сценарий" Козака на Донбассе - мирному плану Ермака и Зеленского пришел конец.
Россия, по сути, выдвинула ультиматум: Украина обязана разработать план внесения изменений в Конституцию для закрепления особого статуса оккупированных территорий и представить его до 6 июля на заседании Трехсторонней контактной группы. Источник: https://censor.net/r3206419
Источник: https://censor.net/n3206424
А це не вважається вимогою змінити Конституцію ?
Цей рєзніков відверто бреше, піддакуючи піськову.
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.