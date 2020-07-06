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Новини Агресія Росії проти України Нормандські переговори
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Під час переговорів у Берліні росіяни не висували жодних ультиматумів щодо зміни Конституції України, - Резніков

Під час переговорів у Берліні росіяни не висували жодних ультиматумів щодо зміни Конституції України, - Резніков

Під час зустрічі політичних радників "нормандського формату" в Берліні йшлося про особливий статус Донбасу, але ультиматумів Україні не висували.

"Це надумана історія, і слово" ультиматум "не може бути застосоване до переговорів, які відбувалися", - сказав в ефірі Громадського радіо віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що завдання тристоронньої контактної групи - обговорення правових аспектів "мінських угод", зокрема закон "Про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", що скорочено називається "особливим статусом".

"Такий закон парламент України минулої каденції прийняв, його дія продовжена до 31 грудня цього року вже парламентом цієї каденції. Це і є елемент "мінських угод". Раніше з російської сторони звучало, що особливий статус має бути включений до Конституції України. Але жодного особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей і будь-яких інших районів також в Конституції України бути не може", - підкреслив Олексій Резніков.

Читайте також: Резніков: Зустріч глав держав "нормандської четвірки" може відбутися в Берліні в серпні

Нагадаємо, 3 липня в Берліні відбулася зустріч політичних радників "нормандського формату". До Німеччини вирушила українська делегація, до якої увійшли, зокрема, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що зустріч політичних радників лідерів держав Нормандського формату 3 липня в Берліні наблизила проведення наступного саміту лідерів України, Франції, Німеччини та Росії в Берліні.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зрушень на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні не вдалося досягти не з вини російської сторони, РФ нібито не ставила жодних ультиматумів, а Україна нібито повинна була давно виконати раніше взяті на себе зобов'язання щодо врегулювання на Донбасі.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен нагадав, що передумовою проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні є виконання в повному обсязі домовленостей, досягнутих лідерами України, Франції, Німеччини та Росії в Парижі 9 грудня 2019 року.

Автор: 

Конституція (548) росія (65379) Донбас (22356) ультиматум (25) нормандська четвірка (1526) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+18
Ось тут Резніков включає дурня, бо ультиматуми щодо зміни Конституції України були неодноразово до і після цієї зустрічі.
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06.07.2020 19:58
+17
Брехня - основна зброя адвоката. Резніков адвокат знаменитий.
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06.07.2020 19:59
+14
Брехня!!!
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06.07.2020 20:02
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Ой ли!?
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06.07.2020 19:58 Відповісти
Ось тут Резніков включає дурня, бо ультиматуми щодо зміни Конституції України були неодноразово до і після цієї зустрічі.
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06.07.2020 19:58 Відповісти
Брехня - основна зброя адвоката. Резніков адвокат знаменитий.
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06.07.2020 19:59 Відповісти
Брехня!!!
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06.07.2020 20:02 Відповісти
Значить, Вовочка все сам?
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06.07.2020 20:04 Відповісти
Це не Перша зустріч.А на попередніх зустрічах завжди лунала вимога закріплення у Конституції Особливого статусу Бамбаса!!!
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06.07.2020 20:06 Відповісти
06.07.20 19:25 Об ультиматуме Путина
Автор: https://censor.net/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
Сегодня завершается срок ультиматума Путина. Россия выполняет "приднестровский сценарий" Козака на Донбассе - мирному плану Ермака и Зеленского пришел конец.

Россия, по сути, выдвинула ультиматум: Украина обязана разработать план внесения изменений в Конституцию для закрепления особого статуса оккупированных территорий и представить его до 6 июля на заседании Трехсторонней контактной группы. Источник: https://censor.net/r3206419
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06.07.2020 20:19 Відповісти
Он уточнил, что задача трехсторонней контактной группы - обсуждение правовых аспектов "минских соглашений", в том числе закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", что сокращенно называется "особым статусом".
Источник: https://censor.net/n3206424

А це не вважається вимогою змінити Конституцію ?
Цей рєзніков відверто бреше, піддакуючи піськову.
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06.07.2020 20:22 Відповісти
Так это выполнение пэтиных хотелок!!!
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06.07.2020 20:28 Відповісти
При Пороху такі ультиматуми післали б ультимативним матом. Себто нахій.
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06.07.2020 20:40 Відповісти
Це ви так думаєте.https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html Це засланий козачок.
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07.07.2020 12:12 Відповісти
"Во время переговоров в Берлине россияне не выдвигали никаких ультиматумов об изменении Конституции Украины, - Резников"
Во время переговоров в Берлине россияне не выдвигали никаких ультиматумов об изменении Конституции Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 7102
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06.07.2020 20:26 Відповісти
Врёт, гадёныш!
Во время переговоров в Берлине россияне не выдвигали никаких ультиматумов об изменении Конституции Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 4291
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06.07.2020 20:28 Відповісти
Ну здобулы. В които веки не требовали изменить конституцию. Це перемога, браття. Шевченко на всміхається з портрету...
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06.07.2020 20:36 Відповісти
Потужна резніківська БРЕХНЯ!!!
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06.07.2020 20:38 Відповісти
После "корабельной сосны" боюсь предположить, что значит для зебилов "включить заднюю".
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06.07.2020 21:21 Відповісти
Шмаркля на всё согласился. России не надо даже ультиматумов выдвигать.
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06.07.2020 21:59 Відповісти
Пи... и те и другие.
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06.07.2020 22:46 Відповісти
ну нихсе...= а шо им ышо на тарелке выдать...= може кровавого пастора...???
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07.07.2020 01:42 Відповісти
у кого то на счету появилась сумма с нулями.....
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07.07.2020 11:22 Відповісти
Ой, які благородні москалі. Я не розумію, як можна вірити цим худобам. Ви що з розуму зійшли, панове??
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07.07.2020 12:54 Відповісти
"россияне не выдвигали никаких ультиматумов "... просто сказали что убьют...
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07.07.2020 14:18 Відповісти
ну значит скоро война...........
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07.07.2020 14:37 Відповісти
Старий анекдот, як мавпу навчили говорити. А слова її були такі: - "Ой звездіт..., ой звездіт...!.
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07.07.2020 16:04 Відповісти
Почему Ермак - всякой дырке гвоздь? Почему он присваивает себе все полномочия? Совершенно ясно, что он преследует интересы олигархов и агрессора, но не Украины. Почему президент Зеленский покрывает опасного самозванца?
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
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07.07.2020 16:59 Відповісти
А ви може тупі квартальні виродки? Вам ***** всі питання вже давно поставло, чи ви не вмієте читати? ***** давно сказало, ще Кондолізі, що воно не знає такої держави як незалежна Україна, і що *****стан та Україна це одне і те саме, Україна має бути у складі *****стана. Вам це досі не зрозуміло, дебіли квартальні на чолі з жидоідіотом!
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07.07.2020 17:40 Відповісти
 
 