Під час переговорів у Берліні росіяни не висували жодних ультиматумів щодо зміни Конституції України, - Резніков

Під час зустрічі політичних радників "нормандського формату" в Берліні йшлося про особливий статус Донбасу, але ультиматумів Україні не висували.

"Це надумана історія, і слово" ультиматум "не може бути застосоване до переговорів, які відбувалися", - сказав в ефірі Громадського радіо віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що завдання тристоронньої контактної групи - обговорення правових аспектів "мінських угод", зокрема закон "Про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", що скорочено називається "особливим статусом".

"Такий закон парламент України минулої каденції прийняв, його дія продовжена до 31 грудня цього року вже парламентом цієї каденції. Це і є елемент "мінських угод". Раніше з російської сторони звучало, що особливий статус має бути включений до Конституції України. Але жодного особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей і будь-яких інших районів також в Конституції України бути не може", - підкреслив Олексій Резніков.

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Нагадаємо, 3 липня в Берліні відбулася зустріч політичних радників "нормандського формату". До Німеччини вирушила українська делегація, до якої увійшли, зокрема, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що зустріч політичних радників лідерів держав Нормандського формату 3 липня в Берліні наблизила проведення наступного саміту лідерів України, Франції, Німеччини та Росії в Берліні.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зрушень на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні не вдалося досягти не з вини російської сторони, РФ нібито не ставила жодних ультиматумів, а Україна нібито повинна була давно виконати раніше взяті на себе зобов'язання щодо врегулювання на Донбасі.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен нагадав, що передумовою проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні є виконання в повному обсязі домовленостей, досягнутих лідерами України, Франції, Німеччини та Росії в Парижі 9 грудня 2019 року.