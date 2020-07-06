На Львівщині частково послабили карантин - дозволено роботу громадського харчування, готелів і фітнес-центрів, - ОДА
На позачерговому засіданні Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалили рішення частково послабити карантин в області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації (ОДА).
"Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 10,92%, при нормі менше 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить - 28,03%, при нормі менше 10%. Львівська область потроху виходить із пікового періоду масових захворювань , тому при дотриманні обережності і всіх рекомендацій можемо частково дозволити роботу деяких сфер бізнесу", - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Так, згідно з рішенням комісії частково послабили карантинні заходи на території області, дозволивши з 7 липня роботу готелів, закладів громадського харчування, закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів і фітнес-центрів за умови дотримання протиепідемічних заходів та відповідних рекомендацій головного державного санітарного лікаря України.
Крім того, дозволили проведення релігійних заходів за участю більш ніж одної людини на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше 1,5 метра.
Водночас, обласна комісія доручила до наступного засідання комісії перевірити готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину.
"Якщо захворюваність буде далі йти на спад, то садочки всіх форм власності можуть бути відкритими в межах наступного етапу послаблення карантину", - сказано в повідомленні.
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1) Від здорових людей носити маски для захисту від Ковіду НЕ ВИМАГАЮТЬ, бо
"потенційна користь вимоги носіння масок здоровими людьми не видається такою, що переважує потенційні ризики".
2) Тим, хто самостійно вирішує носити маску, НАГАДУЮТЬ ПРО РИЗИКИ, які асоціюються з неправильним використанням масок усіх типів.
Але здивувало мене не те, що в ці божевільні часи на планеті Земля залишаються уряди, які не труять масово населення, змушуючи вдихати назад власні "вихлопи" і влаштовувати під носом чашки Петрі.
Є ж іще Японія, скандинавські країни, Швейцарія, тощо.
Приємно вразило, що в нашу епоху наступу диктатури медичного невігластва МОЗ Нової Зеландії свої рекомендації підкріпило цілком адекватним СЕРЙОЗНИМ оглядом наукової літератури на тему носіння масок від Ковіду.
Цей огляд можна завантажити в кінці сторінки з їх рекомендаціями з посиланням.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2VS66q5 https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-general-public/covid-19-use-face-masks-community
А потягати мішки з лопатами на дамбах??
Ааа, Камасутра не дозволяє??🤣🤣