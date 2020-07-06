На Львівщині частково послабили карантин - дозволено роботу громадського харчування, готелів і фітнес-центрів, - ОДА

На позачерговому засіданні Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалили рішення частково послабити карантин в області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації (ОДА).

"Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 10,92%, при нормі менше 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить - 28,03%, при нормі менше 10%. Львівська область потроху виходить із пікового періоду масових захворювань , тому при дотриманні обережності і всіх рекомендацій можемо частково дозволити роботу деяких сфер бізнесу", - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Так, згідно з рішенням комісії частково послабили карантинні заходи на території області, дозволивши з 7 липня роботу готелів, закладів громадського харчування, закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів і фітнес-центрів за умови дотримання протиепідемічних заходів та відповідних рекомендацій головного державного санітарного лікаря України.

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Крім того, дозволили проведення релігійних заходів за участю більш ніж одної людини на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше 1,5 метра.

Водночас, обласна комісія доручила до наступного засідання комісії перевірити готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину.

"Якщо захворюваність буде далі йти на спад, то садочки всіх форм власності можуть бути відкритими в межах наступного етапу послаблення карантину", - сказано в повідомленні.