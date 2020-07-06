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Новини
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Вбитому в Відні чеченському блогеру Умарову погрожували, його квартира була під наглядом поліції, - ЗМІ

Вбитому в Відні чеченському блогеру Умарову погрожували, його квартира була під наглядом поліції, - ЗМІ

Австрійські ЗМІ розкрили подробиці вбивства чеченського блогера Мамахана Умарова, відомого також як Анзор з Відня. Його квартира перебувала під наглядом поліції, а другий затриманий за підозрою у вбивстві - охоронець, з яким він вирушив на фатальну зустріч.

Про це пише низка австрійських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Федеральне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) попереджало його про загрозу вбивства і взяло під спостереження його квартиру", - стверджує Die Kronen Zeitung.

Зазначається, що BVT, яка виконує в Австрії поліцейсько-контррозвідувальні функції, також пропонувала чеченцю забезпечення особистою охороною, однак останній відмовився. Зате сім’ю Умарова відселили в інший будинок.

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Окремо газета вказує на те, що Маміхан Умаров, який у 2007 році отримав політичний притулок в Австрії та мав нове ім’я та прізвище – Мартін Бек, раніше вже неодноразово мав проблеми з австрійським правосуддям (контрабанда людей, дача неправдивих свідчень та ін.). Зовсім недавно він був позбавлений волі, вийшовши з в’язниці у вересні 2019 році.

У день вбивства Умаров поїхав на зустріч у містечко Герасдорф під Віднем. Постріли пролунали на території закинутої фабрики неподалік від торгівельного центру. При цьому, як повідомляє газета, на зустріч Умаров їхав зі своїм співвітчизником, який виконував функції охоронця. Пізніше останній пояснить, що у момент вбивства у нього сталася "осічка" і він не зміг вчасно відреагувати.

Саме цей 37-річний чеченець спочатку проходив як свідок, однак пізніше був взятий під варту як можливий співучасник вбивства.

Австрійська газета вказує на те, що "за голову" Умарова, який активно критикував та ображав у своїх відеороликах главу Чечні Рамзана Кадирова та його сім’ю, була оголошена винагорода: "Все чітко вказує на те, що це було замовне вбивство з політичних мотивів. Тим більше, що зараз вже відомо, що за Мартіна Б. пропонувалася винагорода".

Нагадаємо, Маміхана Умарова, відомого також як Анзор із Відня, вбили пострілом у голову ввечері 4 липня.

Того, хто стріляв у нього затримали в місті Лінці. На місці злочину затримано ще одного чоловіка, який спочатку проходив у справі як свідок, але почав плутатися в показаннях.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що Умаров був ключовим свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої і замаху на Адама Осмаєва, а також у справі про теракт поруч із телеканалом "Еспрессо".

Журналіст Андрій Цаплієнко каже, що саме Умарову намагалися замовити вбивства Окуєвої, Осмаєва і Мосійчука.

Автор: 

Австрія (969) замовне вбивство (151) вбивство (3096) Чечня (284)


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Топ коментарі
+7
Террористы.ru
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06.07.2020 20:24
+5
Страна - террорист и спонсор терроризма по всему миру . От троцкого до амина .
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06.07.2020 20:39
+5
Яка ще країна дозволяє собі "мочить в сортире"по всьому світі своїх опонентів?Ну які ще потрібні дії, щоб нарешті назвати це "державним тероризмом",а країну "терористичною"?
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06.07.2020 20:43
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06.07.2020 20:23 Відповісти
Террористы.ru
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06.07.2020 20:24 Відповісти
Везде , по всему миру .
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06.07.2020 20:34 Відповісти
Страна - террорист и спонсор терроризма по всему миру . От троцкого до амина .
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06.07.2020 20:39 Відповісти
Умилило -"под надзором"...
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06.07.2020 20:32 Відповісти
Чеченские террористы мочили в сортире дома в Москве Волголднске Буйнакске...хватали Беслан,потопили подлодку Курск...бандиты карочи....,один Путлер безгрешен...
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06.07.2020 20:33 Відповісти
Понравился ответ охранника: "...последний объяснил, что в момент убийства у него произошла "осечка". Он имел в виду оружие или что-то другое?
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06.07.2020 20:33 Відповісти
Один урод замочил другого урода. В мире животных.
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06.07.2020 20:39 Відповісти
Первый отряд ликвидаторов был создан в СССР в марте 1926 года...для борьбы с врагами Мировой революции за бугром... Феликс Эдмундович Дзержинский мочил в сортире всех,а потом летом 1926 года замочили и его... создателя этого дерьма...
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06.07.2020 20:39 Відповісти
Яка ще країна дозволяє собі "мочить в сортире"по всьому світі своїх опонентів?Ну які ще потрібні дії, щоб нарешті назвати це "державним тероризмом",а країну "терористичною"?
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06.07.2020 20:43 Відповісти
А вы думали почему подохли странной смерть Фрунзе,Котовский,Свердлов,Артем(Сергеев),и прочие Хмыри краснопузые....,их аккуратно убирали те же Хмыри Дзержинского Менжинского Ежова,Ягоды,Берии...конвейер СМЕРТИ называется...
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06.07.2020 20:45 Відповісти
А що цей персонаж робив в Україні ? Яким боком опинився в Австрії ? І на фіга нам чеченські розбірки ?
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06.07.2020 21:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=um5yvcA3SgI Тут про це, якщо стисло .

https://www.youtube.com/watch?v=G62VkznNaAc А ось тут, докладніше .
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06.07.2020 21:53 Відповісти
они там как рабы Кадырова
- что прикажет то и делают...
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06.07.2020 21:42 Відповісти
читаю "новую газету"- жаххх не чечня =мордор отдыхает на фоне рабовладения абсолютного.. за "приправки" там- 100проц...
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07.07.2020 01:47 Відповісти
 
 