Вбитому в Відні чеченському блогеру Умарову погрожували, його квартира була під наглядом поліції, - ЗМІ

Австрійські ЗМІ розкрили подробиці вбивства чеченського блогера Мамахана Умарова, відомого також як Анзор з Відня. Його квартира перебувала під наглядом поліції, а другий затриманий за підозрою у вбивстві - охоронець, з яким він вирушив на фатальну зустріч.

Про це пише низка австрійських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Федеральне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) попереджало його про загрозу вбивства і взяло під спостереження його квартиру", - стверджує Die Kronen Zeitung.

Зазначається, що BVT, яка виконує в Австрії поліцейсько-контррозвідувальні функції, також пропонувала чеченцю забезпечення особистою охороною, однак останній відмовився. Зате сім’ю Умарова відселили в інший будинок.

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Окремо газета вказує на те, що Маміхан Умаров, який у 2007 році отримав політичний притулок в Австрії та мав нове ім’я та прізвище – Мартін Бек, раніше вже неодноразово мав проблеми з австрійським правосуддям (контрабанда людей, дача неправдивих свідчень та ін.). Зовсім недавно він був позбавлений волі, вийшовши з в’язниці у вересні 2019 році.

У день вбивства Умаров поїхав на зустріч у містечко Герасдорф під Віднем. Постріли пролунали на території закинутої фабрики неподалік від торгівельного центру. При цьому, як повідомляє газета, на зустріч Умаров їхав зі своїм співвітчизником, який виконував функції охоронця. Пізніше останній пояснить, що у момент вбивства у нього сталася "осічка" і він не зміг вчасно відреагувати.

Саме цей 37-річний чеченець спочатку проходив як свідок, однак пізніше був взятий під варту як можливий співучасник вбивства.

Австрійська газета вказує на те, що "за голову" Умарова, який активно критикував та ображав у своїх відеороликах главу Чечні Рамзана Кадирова та його сім’ю, була оголошена винагорода: "Все чітко вказує на те, що це було замовне вбивство з політичних мотивів. Тим більше, що зараз вже відомо, що за Мартіна Б. пропонувалася винагорода".

Нагадаємо, Маміхана Умарова, відомого також як Анзор із Відня, вбили пострілом у голову ввечері 4 липня.

Того, хто стріляв у нього затримали в місті Лінці. На місці злочину затримано ще одного чоловіка, який спочатку проходив у справі як свідок, але почав плутатися в показаннях.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що Умаров був ключовим свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої і замаху на Адама Осмаєва, а також у справі про теракт поруч із телеканалом "Еспрессо".

Журналіст Андрій Цаплієнко каже, що саме Умарову намагалися замовити вбивства Окуєвої, Осмаєва і Мосійчука.