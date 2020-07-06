На расшифровку черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ зарезервировано пять дней, - Енин

Украинские эксперты с 20 по 25 июля будут находиться во Франции во время расшифровки данных бортовых самописцев сбитого под Тегераном самолета МАУ.

Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается ящиков, мы направляем двух наших представителей. Французы подтвердили готовность их принять", - сказал он.

Ожидается, что бортовые самописцы из Ирана во Францию доставят 20 июля, где их проанализирует Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. "Они за собой зарезервировали 5 дней", - сказал Енин.

По его мнению, для анализа бортовых самописцев достаточно одних суток или одного с половиной дня в зависимости от сложности расшифровки. Енин сообщил, что украинские эксперты из Национального бюро расследования авиационных катастроф будут находиться во Франции с 20 по 25 июля. При этом техническое расследование будет завершено тогда, когда Иран согласится подписать соответствующий протокол.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

На Совете ІКАО в конце июня представители Ирана согласились передать во Францию ​​для расшифровки бортовые самописцы. Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля.