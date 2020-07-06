Говорити в ООН про тероризм потрібно зі згадуванням Росії на Донбасі, - Кислиця

Основною темою дискусій цього тижня в ООН стане протидія тероризму й злочинному екстремізму. Без згадки дій РФ на Донбасі розмова буде неповною.

Україна обов'язково нагадає країнам-членам про "терористичний компонент" російської агресії. Про це заявив Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Українська сторона також візьме участь у дискусіях й обов'язково нагадає країнам-членам ООН, що агресія Росії проти України також включає"терористичний компонент", - підкреслив Кислиця.

Дипломат зауважив: "ООН має бути свідомою, що необхідність припинення зловмисної діяльності держав-спонсорів тероризму повинно бути одним із першочергових питань порядку денного міжнародної безпеки".

Кислиця нагадав, що українська сторона завжди займала активну позицію в розробці ініціатив та пропозицій щодо протидії тероризму. Так, у 2017 році за ініціативи нашої держави, яка на той час була непостійним членом Ради Безпеки ООН, була схвалена перша в історії резолюція про захист критичної інфраструктури від терористичних атак, зазначив постійний представник України при ООН.

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