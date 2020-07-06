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Говорити в ООН про тероризм потрібно зі згадуванням Росії на Донбасі, - Кислиця

Говорити в ООН про тероризм потрібно зі згадуванням Росії на Донбасі, - Кислиця

Основною темою дискусій цього тижня в ООН стане протидія тероризму й злочинному екстремізму. Без згадки дій РФ на Донбасі розмова буде неповною.

Україна обов'язково нагадає країнам-членам про "терористичний компонент" російської агресії. Про це заявив Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Українська сторона  також візьме участь у дискусіях й обов'язково нагадає країнам-членам ООН, що агресія Росії проти України також включає"терористичний компонент", - підкреслив Кислиця.

Дипломат зауважив: "ООН має бути свідомою, що необхідність припинення зловмисної діяльності держав-спонсорів тероризму повинно бути одним із першочергових питань порядку денного міжнародної безпеки".

Кислиця нагадав, що українська сторона завжди займала активну позицію в розробці ініціатив та пропозицій щодо протидії тероризму. Так, у 2017 році за ініціативи нашої держави, яка на той час була непостійним членом Ради Безпеки ООН, була схвалена перша в історії резолюція про захист критичної інфраструктури від терористичних атак, зазначив постійний представник України при ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця

Автор: 

ООН (3361) росія (65379) тероризм (2867) Кислиця Сергій (207)


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Россия - главное террористическое государство мира. Там где в мире военный конфликт там где военный кризис - там и сатанячье рыло РФ.
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06.07.2020 20:41 Відповісти
Про Крим не забувайте, панове! Все в Україні почалося з Криму.
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06.07.2020 20:43 Відповісти
О "террористическом компоненте" российской агрессии в Украине, в эти дни, нужно напомнить самой зевладе: https://censor.net/v3206214

Говорить в ООН о терроризме нужно с упоминанием России на Донбассе, - Кислица - Цензор.НЕТ 3621
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06.07.2020 21:11 Відповісти
в любом
замороженном конфликте на планете Земля, есть след террористической паРаши, этих следов -уже
больше десятка. Территория, где отпечатался след рашистского сапога-
изолируется и прекращает развиваться. Оставлять эти «следы»» позволяли и
позволяют паРаше те природные ресурсы и
углеводородные деньги, которые «мировые лидеры» любезно разрешили "заработать" обычным ворам, чекистам и гопникам, снова поверив в то, что они пустят их на
собственное развитие и очеловечивание. Единственный способ лишить паРашу
ресурсов и приблизить её к
(контролируемому) развалу - обесценить
стоимость всех её ресурсов и прекратить покупать всю её продукцию, объявить её недвижимость в США и Европе - приобретённой на "грязные" деньги и начать её описывать и конфисковывать
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07.07.2020 00:21 Відповісти
 
 