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Експосол США в Україні Пайфер попередив Зеленського, що переслідування Порошенка заведе його на шлях Януковича

Експосол США в Україні Пайфер попередив Зеленського, що переслідування Порошенка заведе його на шлях Януковича

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав Володимиру Зеленському, що не варто повторювати шлях Януковича і переслідувати політичних опонентів.

Таким чином він прокоментував у Twitter інтерв'ю п'ятого президента Петра Порошенка для кореспондента каналу BBC Іони Фішера, інформує Цензор.НЕТ.

"Повторення спроби Януковича використовувати сфабриковані звинувачення, щоб посадити в тюрму свого політичного опонента Тимошенко, має негарний вигляд для України часів Зеленського", - написав Пайфер.

Експосол США в Україні Пайфер попередив Зеленського, що переслідування Порошенка заведе його на шлях Януковича 01

Відомий британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш теж вважає, що переслідування Петра Порошенка дискредитують Зеленського.

"Як зазначено в сюжеті, звинувачення проти Порошенка це скандал/шахрайство і дискредитує Зеленського і його адміністрацію. Не краще за звинувачення проти колишнього прем'єра Тимошенко, яке було визнано політично мотивованим", - пише в Twitter Тімоті Еш.

Експосол США в Україні Пайфер попередив Зеленського, що переслідування Порошенка заведе його на шлях Януковича 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переслідування Порошенка повертає Україну в часи Януковича, - Кваснєвський

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Пайфер Стівен (49) Порошенко Петро (15180) переслідування (93) Янукович Віктор (10782)


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Топ коментарі
+44
Влучна порада.
Зелі би не помстою займатись, а про державу дбати.
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06.07.2020 20:53
+34
Думаеться,Зеленскому до розбудови держави- як до глобального потепління! Існує,але не до цього. Зеленский существует с в собственном теплом мирке Кварталов,где ему приходится по нескольку часов в день играть роль Президента.
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06.07.2020 20:59
+29
Экс-посол США в Украине Пайфер предупредил Зеленского, что преследование Порошенко заведут его на путь Януковича - Цензор.НЕТ 593Продажний кремлівський слуга - ... резидент капітулянт Зеленковіч .... КлоуноЗек
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06.07.2020 21:06
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не хочется, а придетя присесть на пожизненное.
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06.07.2020 21:31 Відповісти
ві шо курите...? какое "пажизненное"...?! а вот у Зе таких шансов с каждым днём-всё больше...
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06.07.2020 22:12 Відповісти
Вот неправильно они его предупреждают, надо фото Нуланд возле плиты которая собирается печь.
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06.07.2020 21:32 Відповісти
Я еще жив?
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06.07.2020 21:32 Відповісти
Спасибо, ЦН забыл , почему народ в таком количестве за клоуна проголосовал? Неужели по тупости своей?
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06.07.2020 21:34 Відповісти
Пора, вже, десяткам мiльйонiв справжнiх патрiотiв - прихилыникiв Пэтра, виходити на Майдан i повертати булаву Великому Гетьману. Тiльки Пэтро. Пэтро назавжди.
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06.07.2020 21:41 Відповісти
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06.07.2020 21:48 Відповісти
петька, а этим по сколько?? што дипломат использует слова, типо, "сфабрикованный", понятно, што он бывший, но бывших же не бывает, ты же знаешь??
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06.07.2020 21:46 Відповісти
а я с ним полностью согласен
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06.07.2020 21:52 Відповісти
Два пройдисвіта Пєця і Зєля своїм постановочним переслідуванням підвищують собі рейтинг перед місцевими виборами. Шахраям треба, щоб Юлю виштовхнути з місцевих громад. Ну а потім вигідно продати землю громад ТНК.
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06.07.2020 21:58 Відповісти
https://censor.net/user/98956, я тебе давал ссылку на статью, в которой показали, что твоя ЮВТ летала одновременно с Медведчуком в Турцию, когда там отдыхал Блазень после победы над лохторатом? Давал.

Давал ссылку, что три раза видели автомобили Коломойского возле дома, где живёт твоя ЮВТ? Давал.
Я тебе давал ссылку на статью о совместном бизнесе Коломойского и Медведчука? Давал.

Так какого х ты продолжаешь мантры ЮВТ повторять!?
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06.07.2020 22:06 Відповісти
Юлю "виштовхнеш"...вона так з паном Ко сплелася-шо фіг розірвеш...
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06.07.2020 22:06 Відповісти
якы такы мисцеви выброы?
главное - вовремя смыцца...

https://twitter.com/DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 https://twitter.com/DarkSoulsFan12



Жена дружит с тетенькой, которая администрирует здание, где был офис зекоманды в Житомире.
Сегодня ходили к ней на кофе, грит - съехали.
Чего, спрашиваю?
А, говорит, типа всё, кончилась зекоманда в Житомире. Не для кого помещение держать.
Такое. 73прц)
А они с акций под печерным судом ржут. Лол
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06.07.2020 22:06 Відповісти
може хоч тепер "справу Шеремета"-якось "розрулять"...бо то вже ні в які рамки не лізе...
"правасудіє" ,мля...
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06.07.2020 22:07 Відповісти
Зебил детектед.
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06.07.2020 22:44 Відповісти
Экс-посол США в Украине Пайфер предупредил Зеленского, что преследование Порошенко заведет его на путь Януковича - Цензор.НЕТ 2028
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06.07.2020 23:30 Відповісти
Петро 56% бз-зе
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07.07.2020 01:01 Відповісти
Наркоман за повестки в ВСУ хочет отомстить никак штаны не отстирает.
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07.07.2020 00:02 Відповісти
На що це він натякає-посадити Тимошенко?Коли вже ці екси перестануть циганити у Петра?Чи може й справді вірять у казки спектаклі антиукраїнського олігархату ПОП 2000.
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07.07.2020 00:58 Відповісти
Пайфер переживает .И Байден переживает.И Квасневский со Злочевским тоже .Если список переживающих продолжить , то вырисовывается картина маслом.Все - "борцы" за демократические ценности .

Ничего личного, это просто бизнес." - Аль Капоне.
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07.07.2020 05:55 Відповісти
Експосол США в Україні Пайфер попередив Зеленського, що переслідування Порошенка заведе його на шлях Януковича - Цензор.НЕТ 2086
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07.07.2020 10:15 Відповісти
Эти американцы - они такие тупые!
Не в состоянии осмыслить 24 Преступления Порошенко!
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07.07.2020 11:37 Відповісти
Когда начнем резать зеленых?
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07.07.2020 18:43 Відповісти
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