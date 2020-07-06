Експосол США в Україні Пайфер попередив Зеленського, що переслідування Порошенка заведе його на шлях Януковича

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав Володимиру Зеленському, що не варто повторювати шлях Януковича і переслідувати політичних опонентів.

Таким чином він прокоментував у Twitter інтерв'ю п'ятого президента Петра Порошенка для кореспондента каналу BBC Іони Фішера, інформує Цензор.НЕТ.

"Повторення спроби Януковича використовувати сфабриковані звинувачення, щоб посадити в тюрму свого політичного опонента Тимошенко, має негарний вигляд для України часів Зеленського", - написав Пайфер.

Відомий британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш теж вважає, що переслідування Петра Порошенка дискредитують Зеленського.

"Як зазначено в сюжеті, звинувачення проти Порошенка це скандал/шахрайство і дискредитує Зеленського і його адміністрацію. Не краще за звинувачення проти колишнього прем'єра Тимошенко, яке було визнано політично мотивованим", - пише в Twitter Тімоті Еш.

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