Експосол США в Україні Пайфер попередив Зеленського, що переслідування Порошенка заведе його на шлях Януковича
Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав Володимиру Зеленському, що не варто повторювати шлях Януковича і переслідувати політичних опонентів.
Таким чином він прокоментував у Twitter інтерв'ю п'ятого президента Петра Порошенка для кореспондента каналу BBC Іони Фішера, інформує Цензор.НЕТ.
"Повторення спроби Януковича використовувати сфабриковані звинувачення, щоб посадити в тюрму свого політичного опонента Тимошенко, має негарний вигляд для України часів Зеленського", - написав Пайфер.
Відомий британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш теж вважає, що переслідування Петра Порошенка дискредитують Зеленського.
"Як зазначено в сюжеті, звинувачення проти Порошенка це скандал/шахрайство і дискредитує Зеленського і його адміністрацію. Не краще за звинувачення проти колишнього прем'єра Тимошенко, яке було визнано політично мотивованим", - пише в Twitter Тімоті Еш.
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Давал ссылку, что три раза видели автомобили Коломойского возле дома, где живёт твоя ЮВТ? Давал.
Я тебе давал ссылку на статью о совместном бизнесе Коломойского и Медведчука? Давал.
Так какого х ты продолжаешь мантры ЮВТ повторять!?
главное - вовремя смыцца...
https://twitter.com/DarkSoulsFan12
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 https://twitter.com/DarkSoulsFan12
Жена дружит с тетенькой, которая администрирует здание, где был офис зекоманды в Житомире.
Сегодня ходили к ней на кофе, грит - съехали.
Чего, спрашиваю?
А, говорит, типа всё, кончилась зекоманда в Житомире. Не для кого помещение держать.
Такое. 73прц)
А они с акций под печерным судом ржут. Лол
"правасудіє" ,мля...
Ничего личного, это просто бизнес." - Аль Капоне.
Не в состоянии осмыслить 24 Преступления Порошенко!