У Польщі не зафіксували спалахи коронавірусу після першого туру президентських виборів

Перший тур президентських виборів у Польщі не приніс сплеску інфікування коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу для ЗМІ заявив речник міністерства охорони здоров'я Польщі Войцєх Андрусевич.

"На сьогодні ситуація під контролем: рівень захворюваності в Польщі знижується. Ми не спостерігаємо зросту захворювань після першого туру виборів", - зазначив Андрусевич.

Він додав, що поведінка поляків під час виборів була "дуже відповідальною".

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Польські ЗМІ інформують про поодинокі інфікування коронавірусом членів виборчих комісій. Наприклад, у члена однієї з дільничних комісій у Мазовецькому воєводстві на сході Польщі виявлено інфікування коронавірусом. Відтак інші дев’ять членів комісії очікують на результати тестів та COVID-19.

За минулу добу у Польщі виявлено 205 нових випадків інфікування коронавірусом, 4 особи померли. Загальна кількість інфікованих зросла до 36 155, а тих, хто вилікувався, до 23 966.

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