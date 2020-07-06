Велика Британія вводить санкції проти Росії й інших держав, які порушують права людини
Британський уряд ввів обмежувальні заходи проти держав, які порушують права людини - Саудівської Аравії, Росії, М'янми і Північної Кореї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian, санкції включають, зокрема, заборону на поїздки представників цих країн до Великої Британії.
"Ті, хто робить найважчі порушення прав людини відповідатимуть за свої дії", - сказав глава британського МЗС Домінік Рааб.
Санкції спрямовані на тих, хто порушує права на життя і свободу, застосовує тортури і використовує рабство, а також на тих, хто отримує вигоду від цих порушень.
"Ті, у кого руки в крові, вже не зможуть танцювати вальси в цій країні, купувати власність на Кінгз-роуд, робити різдвяні покупки в районі Найтсбридж або відмивати брудні гроші в британських банках", - заявив Рааб.
Повний список осіб, що потрапили під санкції, опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії. У ньому значаться 25 росіян.
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Далі буде...
Не ной
Уходи на покой
Там твой
Спасатель Ной
Без Ковчега
Выпей за упокой
РАБссии "радной"
И почему в списке нет Беларуси?!
Там может быть выпускают только очень и очень высокопоставленных коммуняк...и до сомневаюсь
Шариков : вот я помгю два корабля с зерном из Америки в 1894 году,художник Айвазовский по этому поводу даже 2 картины нарисовал..
Швондер :фигня это,вот мой отец помнит зерно из США в 1921 году,но его чЛенин почему то послал в Германию ,там сильный голод,чем у нашего быдла....
Османская,Австро-Венгерская,Германская и РАБссиянская...
Плешивый Хмырь Мавзолейный до сих пор слезы льет о распаде дохлого СССра,типа советское дерьмо было крутым Говном.....
Короче - КОЗЛЫ ВСЕ ОНИ ТАМ !!!
Простой пример.
РАБссия 2012 год.четверта экономика Мира.4 триллиона долларов.
РАБссия.2019 год.17 экономика Мира.годовой бюджет 212 миллиардов долларов...
Бюджет штата Калифорния 219 ярдов...
Вартість одного Apple 1.3 трильони доларів.