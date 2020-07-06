Велика Британія вводить санкції проти Росії й інших держав, які порушують права людини

Британський уряд ввів обмежувальні заходи проти держав, які порушують права людини - Саудівської Аравії, Росії, М'янми і Північної Кореї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian, санкції включають, зокрема, заборону на поїздки представників цих країн до Великої Британії.

"Ті, хто робить найважчі порушення прав людини відповідатимуть за свої дії", - сказав глава британського МЗС Домінік Рааб.

Санкції спрямовані на тих, хто порушує права на життя і свободу, застосовує тортури і використовує рабство, а також на тих, хто отримує вигоду від цих порушень.

"Ті, у кого руки в крові, вже не зможуть танцювати вальси в цій країні, купувати власність на Кінгз-роуд, робити різдвяні покупки в районі Найтсбридж або відмивати брудні гроші в британських банках", - заявив Рааб.

Повний список осіб, що потрапили під санкції, опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії. У ньому значаться 25 росіян.

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