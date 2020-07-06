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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія вводить санкції проти Росії й інших держав, які порушують права людини

Велика Британія вводить санкції проти Росії й інших держав, які порушують права людини

Британський уряд ввів обмежувальні заходи проти держав, які порушують права людини - Саудівської Аравії, Росії, М'янми і Північної Кореї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian, санкції включають, зокрема, заборону на поїздки представників цих країн до Великої Британії.

"Ті, хто робить найважчі порушення прав людини відповідатимуть за свої дії", - сказав глава британського МЗС Домінік Рааб.

Санкції спрямовані на тих, хто порушує права на життя і свободу, застосовує тортури і використовує рабство, а також на тих, хто отримує вигоду від цих порушень.

"Ті, у кого руки в крові, вже не зможуть танцювати вальси в цій країні, купувати власність на Кінгз-роуд, робити різдвяні покупки в районі Найтсбридж або відмивати брудні гроші в британських банках", - заявив Рааб.

Повний список осіб, що потрапили під санкції, опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії. У ньому значаться 25 росіян.

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Автор: 

Велика Британія (5610) права людини (612) росія (65379) санкції (11880) Рааб Домінік (29)


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Топ коментарі
+17
Це приємна новина!
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06.07.2020 21:13
+15
Чем больше санкций для кацапо-фашистии тем лучше!
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06.07.2020 21:13
+9
Израиль уничтожил в Иране несколько ядерных объектов.
Гарна новина...
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06.07.2020 21:16
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Чем больше санкций для кацапо-фашистии тем лучше!
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06.07.2020 21:13 Відповісти
Великобритания вводит санкции против России и других нарушающих права человека государств - Цензор.НЕТ 1586
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06.07.2020 21:23 Відповісти
Точно! И свифт на хрен отрубить и добавить разных вкусняшек.
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06.07.2020 21:37 Відповісти
Так им. так. И пусть они переходят на расчеты в юанях. И чиновников не впускать 25 человек.
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06.07.2020 23:49 Відповісти
Це приємна новина!
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06.07.2020 21:13 Відповісти
Израиль уничтожил в Иране несколько ядерных объектов.
Гарна новина...
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06.07.2020 21:16 Відповісти
Нельзя просто так уничтожать ядерные объекты, а вдруг это приведет к распространению радиации?
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06.07.2020 21:28 Відповісти
ну и хорошо... больше подохнет... потом... этих ушлепков. Главное, что бы при разрушении ветер был в нужную сторону... вот и все.
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07.07.2020 10:28 Відповісти
В списке в основном мусора и вертухаи. Посерьёзнее не нашлось?
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06.07.2020 21:17 Відповісти
Хто ещё не успел надругацца над остывающей тушей абосранного срусськава мидведя, атзавитесь !!!
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06.07.2020 21:19 Відповісти
Против зеленского когда? Он делает то же самое. И что?
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06.07.2020 21:23 Відповісти
А Сауды в ответ повысят для бриттов стоимость нефти...
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06.07.2020 21:23 Відповісти
И кацапы тоже повысят ???
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06.07.2020 21:25 Відповісти
Все повысят! Кстати, Трампу это тоже выгодно! И не факт, что это делают преднамеренно... как будто-бы нарушение прав там никогда не было!
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06.07.2020 21:37 Відповісти
Дядя, кацапы свою грязь задаром продавали и ещё и в долгу оставались... Им как раз тока и осталось, шо повышать цены...
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06.07.2020 21:53 Відповісти
Юралс сейчас торгуется дороже Брент...
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06.07.2020 21:58 Відповісти
Торгуется не значит, што цену устанавливают кацапы... Разговор об этом, а не о бирже. Помницца мне, што как-то она торговалась и по 115 баксов. Теперешняя цена на биржах приурочена, паходу, к выборам в Штатах в этом году.
Далі буде...
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06.07.2020 22:10 Відповісти
Бриты не трусливые. Англия была независимым государством веками.
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06.07.2020 22:33 Відповісти
А можно в список было включить и членов семей высокопоставленных путенских феодалов ?
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06.07.2020 21:24 Відповісти
Страна-изгой
Не ной
Уходи на покой
Там твой
Спасатель Ной
Без Ковчега
Выпей за упокой
РАБссии "радной"
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06.07.2020 21:26 Відповісти
Лучше бы не прятали у себя воров со всего мира ради их денег. Сколько бы бантустанов спасли от нищеты. Сколько бы прав защитили.
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06.07.2020 21:26 Відповісти
Нужно включать всех чиновников, депутатов, сенаторов, силовой блок, пропагандонов и членов их семей!
И почему в списке нет Беларуси?!
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06.07.2020 21:28 Відповісти
Великобритания вводит санкции против России и других нарушающих права человека государств - Цензор.НЕТ 1967
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06.07.2020 21:29 Відповісти
ішак, коли введеш санкції проти русні?
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06.07.2020 21:29 Відповісти
он войну с рассеей-назвать войной боится...какие санкции...? там же- "мир в глазах пуйла"...
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06.07.2020 21:40 Відповісти
Тушонку Рузвельта превратят в удавку Трампа....
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06.07.2020 21:31 Відповісти
То што ***** поставили на уровень северной кореи и мьянми после царствования на трон -- показательно . Англичане всегда задают тон и не только в музыке .
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06.07.2020 21:34 Відповісти
Ну а где санкции Украины против Макшани? Шо наш Бубочка предлагает?
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06.07.2020 21:38 Відповісти
Интересно, а что жителей северной кореи выпускают чтобы они подверглись тлетворному влиянию запада...
Там может быть выпускают только очень и очень высокопоставленных коммуняк...и до сомневаюсь
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06.07.2020 21:38 Відповісти
Саудовской Аравии ?! Да ладно !
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06.07.2020 21:39 Відповісти
Заспорили Шариков и Швондер,типа сколько раз США спасали РАБссию от голода...
Шариков : вот я помгю два корабля с зерном из Америки в 1894 году,художник Айвазовский по этому поводу даже 2 картины нарисовал..
Швондер :фигня это,вот мой отец помнит зерно из США в 1921 году,но его чЛенин почему то послал в Германию ,там сильный голод,чем у нашего быдла....
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06.07.2020 21:40 Відповісти
Англичане свою историю забыли? Руки у них даже не по локоть, по уши в крови. Один раздел Индии чего стоит
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06.07.2020 21:41 Відповісти
И очень много договорных переделов с рашкой засрашкой..например тот же афган и таджикистан, иран, шо там еще?
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06.07.2020 21:46 Відповісти
А ещё они Белый дом сожгли. За сотни лет как кино сняли такое
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06.07.2020 21:50 Відповісти
Ещё они собственно поделили Европу в Ялте в 1944 при участии Штатов.
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06.07.2020 21:52 Відповісти
После Первой Мировой распалось сразу несколько Империй...
Османская,Австро-Венгерская,Германская и РАБссиянская...
Плешивый Хмырь Мавзолейный до сих пор слезы льет о распаде дохлого СССра,типа советское дерьмо было крутым Говном.....
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06.07.2020 21:50 Відповісти
Ну ты глянь, островок какой-то а туда же. Санкции...
Великобритания вводит санкции против России и других нарушающих права человека государств - Цензор.НЕТ 6992
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06.07.2020 21:51 Відповісти
если бы все санкции ,сразу после Крыма ,включили вместе с блокировкой всей русской платежной системы , ТО НЕ БЫЛО БЫ ДОНБАССА и грядущей Херсонской трагедии...

Короче - КОЗЛЫ ВСЕ ОНИ ТАМ !!!
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06.07.2020 21:51 Відповісти
Санкции не работают говоррите?
Простой пример.
РАБссия 2012 год.четверта экономика Мира.4 триллиона долларов.
РАБссия.2019 год.17 экономика Мира.годовой бюджет 212 миллиардов долларов...
Бюджет штата Калифорния 219 ярдов...
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06.07.2020 21:56 Відповісти
какие 4 трлн? когда такое было?
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06.07.2020 22:50 Відповісти
Ты наверно перекупил или перепил
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07.07.2020 07:05 Відповісти
2.21

Вартість одного Apple 1.3 трильони доларів.
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07.07.2020 09:14 Відповісти
Чому нема в санкційному списку громадян України. В Україні людей саджають в концентраційні табори, які називають "інфекційними лікарнями".
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06.07.2020 22:37 Відповісти
пускай запретит всем русским олигархам и их семьям жить и владеть собственностью в Британии - и на следующий день режим кремлефюрера рухнет
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06.07.2020 22:49 Відповісти
 
 