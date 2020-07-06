Міжнародний автобусний перевізник "Ecolines" запускає рейси з Києва в міста держави-агресора Москву і Санкт-Петербург
Міжнародний автобусний перевізник Ecolines, у холдинг якого входить український перевізник "Автолюкс", з 9 липня відновлює рейси з Києва в Москву.
Як повідомляється на сайті компанії, також з 11 липня перевізник відновить рейси з Києва до Санкт-Петербурга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Раніше Ecolines з 22 червня запустив рейси з Києва до Вроцлава, з 25 червня - з Києва та Одеси до Мінська, з 25 червня з Києва до Гданська і Торуня, з 1 липня - в Зелену Гуру.
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