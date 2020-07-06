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Міжнародний автобусний перевізник "Ecolines" запускає рейси з Києва в міста держави-агресора Москву і Санкт-Петербург

Міжнародний автобусний перевізник

Міжнародний автобусний перевізник Ecolines, у холдинг якого входить український перевізник "Автолюкс", з 9 липня відновлює рейси з Києва в Москву.

Як повідомляється на сайті компанії, також з 11 липня перевізник відновить рейси з Києва до Санкт-Петербурга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше Ecolines з 22 червня запустив рейси з Києва до Вроцлава, з 25 червня - з Києва та Одеси до Мінська, з 25 червня з Києва до Гданська і Торуня, з 1 липня - в Зелену Гуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжрегіональні автобусні перевезення відновили в десяти областях, - Криклій

Автор: 

перевезення (1010) росія (65379) автобус (346)


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Топ коментарі
+20
Международный автобусный перевозчик "Ecolines" запускает рейсы из Киева в города государства-агрессора Москву и Санкт-Петербург - Цензор.НЕТ 1064
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06.07.2020 21:31
+20
И всем похъ !! Кому война , кому просто бизнес .Мышебратство как оно есть
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06.07.2020 21:35
+19
Афигели совсем от безнаказанности.
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06.07.2020 21:32
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Да,эту страну не победить...
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06.07.2020 22:38 Відповісти
Лоховозы на Мордор видишь?
-Так точно!
-Уничтожить
Международный автобусный перевозчик "Ecolines" запускает рейсы из Киева в города государства-агрессора Москву и Санкт-Петербург - Цензор.НЕТ 3302
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06.07.2020 23:13 Відповісти
А это ни какой закон не нарушает ?
Перевозчик любит поддерживать терроризм ?
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07.07.2020 00:19 Відповісти
..ну и наххх..???- обменный фонд наращивать??
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07.07.2020 02:08 Відповісти
Есть хороший повод (пандемия) вообще не открывать границу с мордором, нет кто "соскучился" за кацапами!?
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07.07.2020 06:29 Відповісти
Мде, так это возобновляются перевозки. До этого постоянно ездили.
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07.07.2020 08:48 Відповісти
Какое ещё "государство агрессор"? Агрессор - это то государство, которое уничтожило 50 своих граждан 2 мая 2014 года в Одессе, сожгли живьём и расстреляли! Агрессор - это то государство, которое уничтожило ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ мирного населения Донбасса!!! И этим государством управляют кровавые клоуны и нацисты Турчинов, ПоТрошенко, Зеленский и прочие!!!
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08.07.2020 22:58 Відповісти
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