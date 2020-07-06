Через перенесення ЗНО випускники стали отримувати повістки в армію - Міносвіти просить Міноборони про відстрочку призову

Міністерство освіти і науки звернуло увагу на те, що випускники училищ, коледжів та інших навчальних закладів стали отримувати повістки в армію. Це сталося через те, що зовнішнє незалежне тестування в 2020 році через карантин перенесли на серпень. А перед цим президент Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову на травень-липень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ZN,UA.

Традиційно випускники, які не вступили до вищих навчальних закладів влітку, потрапляли під осінній призов. Тепер українським юнакам 18 років і старшим, які цього року закінчили навчальні заклади, повістки приносять на пів року раніше. Якщо їх призовуть, то це фактично позбавить їх можливості продовжити навчання і підвищити освітньо-кваліфікаційний рівень.

У зв'язку з цим Міністерство освіти звернулося до Міністерства оборони з проханням надати таким випускникам відстрочку до осені, якщо вони не вступлять до вишів.

"З огляду на особливості проведення вступної і призовної кампанії 2020 року, обумовлені введенням карантину, що призвело до перенесення термінів проведення вступної кампанії на серпень місяць, Міністерство освіти і науки звертається з клопотанням про надання відстрочки від весняного призову випускникам установ загальної середньої, професійної (професійно-технічної), професійної передвищої і вищої освіти 2020 року, а також про прийняття рішення щодо призову зазначених осіб вже під час осіннього призову, в разі якщо вони не продовжать своє навчання", - сказано в листі, підписаному в.о. глави МОН Сергієм Шкарлетом.

"Ситуація, яка склалася в 2020 році, з паралельним проведенням вступної і призовної кампанії, викликає великий суспільний резонанс, а також створює корупційні ризики, оскільки привела до можливості прийняття різних рішень на місцях щодо однакової категорії осіб", - констатували в МОН.

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