Через перенесення ЗНО випускники стали отримувати повістки в армію - Міносвіти просить Міноборони про відстрочку призову
Міністерство освіти і науки звернуло увагу на те, що випускники училищ, коледжів та інших навчальних закладів стали отримувати повістки в армію. Це сталося через те, що зовнішнє незалежне тестування в 2020 році через карантин перенесли на серпень. А перед цим президент Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову на травень-липень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ZN,UA.
Традиційно випускники, які не вступили до вищих навчальних закладів влітку, потрапляли під осінній призов. Тепер українським юнакам 18 років і старшим, які цього року закінчили навчальні заклади, повістки приносять на пів року раніше. Якщо їх призовуть, то це фактично позбавить їх можливості продовжити навчання і підвищити освітньо-кваліфікаційний рівень.
У зв'язку з цим Міністерство освіти звернулося до Міністерства оборони з проханням надати таким випускникам відстрочку до осені, якщо вони не вступлять до вишів.
"З огляду на особливості проведення вступної і призовної кампанії 2020 року, обумовлені введенням карантину, що призвело до перенесення термінів проведення вступної кампанії на серпень місяць, Міністерство освіти і науки звертається з клопотанням про надання відстрочки від весняного призову випускникам установ загальної середньої, професійної (професійно-технічної), професійної передвищої і вищої освіти 2020 року, а також про прийняття рішення щодо призову зазначених осіб вже під час осіннього призову, в разі якщо вони не продовжать своє навчання", - сказано в листі, підписаному в.о. глави МОН Сергієм Шкарлетом.
"Ситуація, яка склалася в 2020 році, з паралельним проведенням вступної і призовної кампанії, викликає великий суспільний резонанс, а також створює корупційні ризики, оскільки привела до можливості прийняття різних рішень на місцях щодо однакової категорії осіб", - констатували в МОН.
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Опять пошутил ..
А ТЕПЕРЬ ЕМУ ЗАХОТЕЛОСЬ ЧТО БЫ НЕ ИМ ВЫРАЩЕННЫЕ ДЕТИ ЗА ДАРОМ ЕГО (депутатов... алигархов... чиновников-воров...) ЗАЩИЩАЛИ!???
- нанимайте контрактников для вашей защиты!
- КОЗЛЫ !!!
заставляет мальчиков ми-ми Родину защищать, да?
Пичалька...
твой всё разокрал и на народные надежды насрал!
сразу видно что за Зе..
Я думаю Зеля, когда его прижмут даст приказ пойти в наступление на широком фронте ради своего рейтинга...
Так что готовьтесь рыть окопы...
- Когда опустевшая казна его прижмет = он всех воров -попередников посадит а конфискованное вернет в бюджет.
Сейчас ЗЕ пока не разозлилось.
да пускай оно сажает, мне то что...
только мне кажется не разозлится оно
ее забивают под лавку все глубже и глубже...
другие рулят...
А оно, может разозлиться или только пукнуть?
видишь как истерит...
хочет что бы вместо его сынули служил кто то другой...
- своего и отправляй...
это я не разглядел...
и еще... - у этой мадам дома вышиванок нет..
она одалживает, когда начальство требует одеть на официальное мероприятие...
В этом случае на фронте будут все... и стар и млад!
Неужели не понятно?
Не будет на войне только мажоров...
ну конечно же понятно!
Вай как понятно!
ОЙ как понятно!
Понятно ТАК, что аж оргазмирую!!!
- Из-за зрения. Вот ты, например, видишь гвоздик? Вон там!
- Где?
- Ну вон там!
- А-а, вижу!
- А я - нет!..