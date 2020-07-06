Троє чоловіків під час пиятики побили нового знайомого до смерті і закопали його на кладовищі на Київщині, - поліція

Трьох жителів Вінницької та Чернігівської областей, один із яких був неодноразово судимий, працівники Вишгородського відділу поліції затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Мешканка міста Вишгород днями повідомила правоохоронцям, що виявила на могилі сина на кладовищі свіжий ґрунт, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області.

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група виявила тіло молодої людини.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетні чоловіки 19, 45 і 46 років.

"Встановлено, що під час розпиття алкогольних напоїв у компанії чоловіків виник конфлікт із новим знайомим. Між ними сталася бійка, під час якої троє завдали тілесних ушкоджень потерпілому. Травми виявилися смертельними. Тоді тіло чоловіка прикопали на кладовищі, щоб приховати сліди злочину", - сказано в повідомленні.

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За цим фактом порушено два кримінальні провадження - за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) і за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Суд обрав для них запобіжний захід - утримання під вартою.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.