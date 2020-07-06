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Новини Силовики
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Троє чоловіків під час пиятики побили нового знайомого до смерті і закопали його на кладовищі на Київщині, - поліція

Троє чоловіків під час пиятики побили нового знайомого до смерті і закопали його на кладовищі на Київщині, - поліція

Трьох жителів Вінницької та Чернігівської областей, один із яких був неодноразово судимий, працівники Вишгородського відділу поліції затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Мешканка міста Вишгород днями повідомила правоохоронцям, що виявила на могилі сина на кладовищі свіжий ґрунт, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області.

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група виявила тіло молодої людини.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетні чоловіки 19, 45 і 46 років.

"Встановлено, що під час розпиття алкогольних напоїв у компанії чоловіків виник конфлікт із новим знайомим. Між ними сталася бійка, під час якої троє завдали тілесних ушкоджень потерпілому. Травми виявилися смертельними. Тоді тіло чоловіка прикопали на кладовищі, щоб приховати сліди злочину", - сказано в повідомленні.

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За цим фактом порушено два кримінальні провадження - за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) і за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Суд обрав для них запобіжний захід - утримання під вартою.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Автор: 

Київська область (4044) Нацполіція (15205) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вбивство (3096)


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Топ коментарі
+5
отбросы
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06.07.2020 22:24
+4
Окацапились дальше некуда !
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06.07.2020 22:38
+2
... и прибрались за собой.

Экологи, наверно.
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06.07.2020 22:18
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... и прибрались за собой.

Экологи, наверно.
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06.07.2020 22:18 Відповісти
_ тупое быдло!
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06.07.2020 22:22 Відповісти
отбросы
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06.07.2020 22:24 Відповісти
Окацапились дальше некуда !
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06.07.2020 22:38 Відповісти
Выпили - убили, жуть. Может пора вводить ограничение на продажу спиртного?
Похоже спаивание народа происходит специально, чтоб больше ни о чем не думали.
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06.07.2020 22:50 Відповісти
Горбачёв уже вводил. Через шесть лет совок крякнулся...
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07.07.2020 01:33 Відповісти
Горбачев вводил сухой закон, а ограничение, это например с 11.00 до 19.00 и только в супермаркетах, лицам достигшим 20 лет.
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07.07.2020 08:51 Відповісти
Це якийсь пздць. Що в тих ненормальних в головах робиться? Це якісь виродки в людській подобі.
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06.07.2020 23:09 Відповісти
більшість людей ще досі тварини і ще довго будуть
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07.07.2020 09:23 Відповісти
оставление в опасности? это как? А не нанесение тяжких, приведших к смерти?
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06.07.2020 23:50 Відповісти
Добре, що не відкопали і не познайомились.
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07.07.2020 00:53 Відповісти
Ну и "правильно"! Нехер пить с кем попало!
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07.07.2020 06:21 Відповісти
Де краще заховати листок? - У лісі (Gilbert Keith Chesterton)
Де краще заховати вбитого? - На цвинтарі.
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07.07.2020 06:51 Відповісти
 
 