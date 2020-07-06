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Поліція перекваліфікувала справу про напад на представника партії Шарія Роженка в Харкові з хуліганства на замах на вбивство

Поліція перекваліфікувала справу про напад на представника партії Шарія Роженка в Харкові з хуліганства на замах на вбивство

Поліція Харківської області змінила кваліфікацію провадження щодо нападу на представника "однієї з політичних партій".

Розслідування починалося за ознаками хуліганства, а тепер перекваліфіковано на "замах на вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення, відкритого за фактом нападу на 28-річного громадянина. Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом замаху на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, стосовно чоловіка 1992 року народження. Вказаний факт мав місце 25 червня близько 01:53 на вулиці Весніна у Харкові. Двоє невідомих напали на 28-річного громадянина та спричинили йому тілесні ушкодження", - говориться в публікації.

Також читайте: Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов. Скриншот

Нова кваліфікація може призвести до терміну до 15 років або довічного позбавлення волі.

"Слідчими розглядається декілька версій вчинення кримінального правопорушення, у тому числі з хуліганських мотивів, у зв’язку з політичною та професійною діяльністю потерпілого", - зазначається в повідомленні.

Поліція не називає імені потерпілого і назви партії, проте обставини справи вказують на побиття координатора партії блогера Анатолія Шарія в Харкові 28-річного Микити Роженка. У результаті Роженко потрапив до лікарні. Про це представники "Партії Шарія" повідомили в ніч на 25 червня.

Автор: 

напад (1130) Нацполіція (15205) Харків (5634) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+58
Уже слили сегодня запись..что петушарий сам заказал это 'нападение' за 5к баксов!

а как на Стерненко 3 раза нападали!так то было'хулиганство'
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06.07.2020 22:51
+39
Полиция переквалифицировала дело о нападении на представителя партии Шария Роженко в Харькове с хулиганства на покушение на убийство - Цензор.НЕТ 942
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06.07.2020 23:06
+29
https://sprotyv.info/video/sharij-zakazal-zhestokoe-izbienie-svoego-partijca-videodokazatelstvo Шарий заказал жестокое избиение своего партийца.
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06.07.2020 22:51
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Уже слили сегодня запись..что петушарий сам заказал это 'нападение' за 5к баксов!

а как на Стерненко 3 раза нападали!так то было'хулиганство'
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06.07.2020 22:51 Відповісти
Так похоже, что покушение на убийство против тех, кого сам Шмарий и нанял для этого.
Если так, то беру свои слова обратно - отработали на отлично.
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06.07.2020 22:55 Відповісти
Даже не удивлён.Им нужны пиар и раскрутка.Белая,чёрная тема без разницы,только,шоб они были в центре темы.Какая тема неважно,скандал,спас котёнка,убил старушку за червонец и т.п
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07.07.2020 00:05 Відповісти
Петушарийцу Роженко такая рожа очень к лецу !!! ))) Гримёры постарались на ***** !
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07.07.2020 06:34 Відповісти
https://sprotyv.info/video/sharij-zakazal-zhestokoe-izbienie-svoego-partijca-videodokazatelstvo Шарий заказал жестокое избиение своего партийца.
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06.07.2020 22:51 Відповісти
Боти просто заполонили фейсбучик вашого прі-зі-дєнта і побитою мордою цього нікіти загадили все так, що просто не можливо читати коменти. Уже з тиждень.
=ґаспадін прі-зі-дент, кто за ета атвєтіт= ?
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06.07.2020 23:00 Відповісти
Самое смешное, что за это должен ответить сам Шарий, который своих сосунков подставил под удар, натравив на азовцев.
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06.07.2020 23:04 Відповісти
Я так понял - что это другой случай. Натравил - то в Житомире.
А в Харькове Шмарий САМ НАНЯЛ нападавших за 5 тысяч уе ради пиара.
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06.07.2020 23:06 Відповісти
Полиция переквалифицировала дело о нападении на представителя партии Шария Роженко в Харькове с хулиганства на покушение на убийство - Цензор.НЕТ 296

Я бы назвал это явной провокацией и подставой.
Так что, где бы шариковцев не били, виноват в этом Шарий.
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06.07.2020 23:11 Відповісти
То, что виноват шарий - бесспорно. Я написал, что он виноват в бОльшей степени, ибо сам является заказчиком нападения.
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07.07.2020 05:36 Відповісти
А если еще спустить штаны и стать раком -то вобще куча нехороших статей будет или гимн московии при коитус не прокатит .....Не? Развели политических шутов всех мастей и видов и колупаемся в разновидностях г....на .
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07.07.2020 08:45 Відповісти
Это инструкция петуШария своим сектантам-говноедам?)
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07.07.2020 09:11 Відповісти
Ну типа да. Ему пофиг, что будет с теми, кто поет гимн Роиси. Ему главное, шоб в СМИ побольше шума было.
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07.07.2020 09:56 Відповісти
От хай і товчуть його !
Йому ж не звикати, я так розумію.
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06.07.2020 23:12 Відповісти
Кыш неладная!
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06.07.2020 23:04 Відповісти
1. Я дуже ладна.
2. Не чіпай мене !
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06.07.2020 23:11 Відповісти
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07.07.2020 00:00 Відповісти
Мушу захищатися.
Але знаю, що на форумі є чоловіки, які за мене заступляться.
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07.07.2020 01:17 Відповісти
Пасть прихлопни.
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06.07.2020 23:59 Відповісти
Ну от і "атвєтіт" сам шарій.
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06.07.2020 23:04 Відповісти
не зря шарик гавно у шута списдил
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06.07.2020 23:02 Відповісти
Полиция переквалифицировала дело о нападении на представителя партии Шария Роженко в Харькове с хулиганства на покушение на убийство - Цензор.НЕТ 942
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06.07.2020 23:06 Відповісти
в связи с политической и профессиональной деятельностью потерпевшего", - отмечается в сообщении=

========================================
це вже сьогодні так називається робота колаборанта за гроші на сепаратизм ? Політічєская дєятєльномть? Мусорня геть подуріла???
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06.07.2020 23:06 Відповісти
так його головний пєтушарій і замовив, може у них така домовленість
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07.07.2020 07:43 Відповісти
Согласен , шариёвец правильно обвиняется в попытке убийства, а по черепу получил в порядке самообороны.... Шариёвцу - 10 лет колонии без права на амнистию....
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06.07.2020 23:06 Відповісти
Интересно, что будет делать Шариков, когда его адептов начнут реально убивать?
Не на камеры конечно, а просто будут находить время от времени на свалках их части.
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06.07.2020 23:06 Відповісти
А Вы , как будете воспринимать убийства людей без суда и следствия безработными?
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07.07.2020 09:02 Відповісти
людей???? а, ну да, физиологически они люди, они ведь едят, какают, дышат воздухом, значит - люди. Хотя собаки и свиньи делают то же самое, а их ты людьми почему-то не называешь. Ты что, ненавидишь собак и свиней?
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07.07.2020 09:32 Відповісти
Убийства врагов буду воспринимать однозначно позитивно.
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07.07.2020 09:57 Відповісти
Т.е. Вы за убийства людей без суда и следствия?
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07.07.2020 19:58 Відповісти
За раскачивание ситуации в Украине каждый ответит, всему свое время, за оскорбление представителей власти тоже.
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06.07.2020 23:07 Відповісти
Полиция переквалифицировала дело о нападении на представителя партии Шария Роженко в Харькове с хулиганства на покушение на убийство - Цензор.НЕТ 1271
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06.07.2020 23:11 Відповісти
что будет делать Шариков,

Готовиться встретится с Бузыной. Ни кто ему это не простит. Этакой шакал Тараки в джунглях СМИ...
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07.07.2020 07:08 Відповісти
Шарий сам заказал избиение, что бы хайпануть на резонансе..
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06.07.2020 23:08 Відповісти
Перестаньте писать про него.Вы делаете ему рекламу.Полный игнор.
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06.07.2020 23:23 Відповісти
Что ты мелешь, какая может быть реклама побитого Никиты Роженко и переквалификация статьи на более тяжелую?
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06.07.2020 23:27 Відповісти
Последнее время эта шлюха много мелькает.Просто ***** в игнор.
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06.07.2020 23:34 Відповісти
Это случайно не тот, который тут писал под ником "Алекс Роженко" ?
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07.07.2020 00:02 Відповісти
Учитывая то, что сам мудак шмарий заказал нападение на подмудовка роженко ради рекламы - то это таки реклама.
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07.07.2020 05:39 Відповісти
А напад на Стерненка (третій) - ***********. Так, зебіли?
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06.07.2020 23:30 Відповісти
а боевики с броваров с АК это хулиганы? да, аваков?
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06.07.2020 23:30 Відповісти
а боевики с броваров с АК это хулиганы? да, аваков?

То захисники інтересів деяких "ліц"...
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07.07.2020 07:10 Відповісти
Сами его и заказали.
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06.07.2020 23:31 Відповісти
да это было простое физическое замечание! какое там покушение
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06.07.2020 23:37 Відповісти
ІмбИцили, вступайте в партію шмарія Він, ради свого піару, проплатить ваше каліцтво чи смерть.
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06.07.2020 23:40 Відповісти
Сейчас - Зе! Следующая остановка - Шарій!
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06.07.2020 23:57 Відповісти
Вот что значит вата вернулась во власть.
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07.07.2020 00:00 Відповісти
ну плохо, что только избили.
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07.07.2020 00:06 Відповісти
Иногда лучше промолчать, чем показать себя дебилом!
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07.07.2020 00:22 Відповісти
У тебя видимо не получается.
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07.07.2020 00:34 Відповісти
откуда же вы такие беретесь, тьфу
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07.07.2020 01:41 Відповісти
там де нормальні люди, на відміну від тебе, пєтушарік, тобі
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07.07.2020 07:44 Відповісти
Круче чем при ялынковиче! Избивать дубинками в метро - законопослушное поведение,а морду набили - покушение на убийство!
При ссыкуне криворагульном даже мультик - покушение.
При ялынковиче - яйцо брошеное хулиганством считали.
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07.07.2020 00:40 Відповісти
Точно - вам ведь, тупорылым, от толика не нужны никакие доказательства - вам достаточно, чтобы брехун толик подперднул "эта фейк" - и все - вы уже поверили.
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07.07.2020 05:41 Відповісти
Толик уже развеял фейки нацгадов.

Та да,особенно когда в 2014 году вещал с Донецка!...
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07.07.2020 07:12 Відповісти
💨💨💨а-а-а-а, старайся дальше, не забывай тужиться.
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07.07.2020 08:47 Відповісти
Шариків треба гоняти по темних провулках із гарним дубцем !

тільки так можна загнати псятину у будку
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07.07.2020 01:53 Відповісти
ОпустиВату, сафарі на пєтушарів
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07.07.2020 07:46 Відповісти
Не хоче півень до бузини , сидить в Європі ! Подивишся - тупий пі..р , а живуче , хитре падло . Правда , без чужого бабла давно б забули про це гі..о . Шаріков , приїдь , чекаємо !
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07.07.2020 06:43 Відповісти
єто то пєтушарійське лайно, що було побите гумовим члєном із секс шопа?
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07.07.2020 07:14 Відповісти
Так, шарій же сам цю кашу заварив. Цікаво чи сяде він по цій статті?
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07.07.2020 08:31 Відповісти
А если еще спустить штаны и стать раком -то вобще куча нехороших статей будет или гимн московии при коитус не прокатит .....Не? Развели политических шутов всех мастей и видов и колупаемся в разновидностях г....на .
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07.07.2020 08:47 Відповісти
Чего его все так ссутся? Вот кума Путина никто не трогает.
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07.07.2020 09:04 Відповісти
Шарік і Рюкзаков два петушари!!!
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07.07.2020 09:12 Відповісти
Україна - країна для українофобів.
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07.07.2020 13:36 Відповісти
Я давно подозревал что вся деятельность прорашенской ваты не возможна без авакянской крыши!!!!
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07.07.2020 18:45 Відповісти
 
 