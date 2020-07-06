Поліція перекваліфікувала справу про напад на представника партії Шарія Роженка в Харкові з хуліганства на замах на вбивство
Поліція Харківської області змінила кваліфікацію провадження щодо нападу на представника "однієї з політичних партій".
Розслідування починалося за ознаками хуліганства, а тепер перекваліфіковано на "замах на вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
"Винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення, відкритого за фактом нападу на 28-річного громадянина. Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом замаху на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, стосовно чоловіка 1992 року народження. Вказаний факт мав місце 25 червня близько 01:53 на вулиці Весніна у Харкові. Двоє невідомих напали на 28-річного громадянина та спричинили йому тілесні ушкодження", - говориться в публікації.
Нова кваліфікація може призвести до терміну до 15 років або довічного позбавлення волі.
"Слідчими розглядається декілька версій вчинення кримінального правопорушення, у тому числі з хуліганських мотивів, у зв’язку з політичною та професійною діяльністю потерпілого", - зазначається в повідомленні.
Поліція не називає імені потерпілого і назви партії, проте обставини справи вказують на побиття координатора партії блогера Анатолія Шарія в Харкові 28-річного Микити Роженка. У результаті Роженко потрапив до лікарні. Про це представники "Партії Шарія" повідомили в ніч на 25 червня.
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а как на Стерненко 3 раза нападали!так то было'хулиганство'
Если так, то беру свои слова обратно - отработали на отлично.
=ґаспадін прі-зі-дент, кто за ета атвєтіт= ?
А в Харькове Шмарий САМ НАНЯЛ нападавших за 5 тысяч уе ради пиара.
Я бы назвал это явной провокацией и подставой.
Так что, где бы шариковцев не били, виноват в этом Шарий.
Йому ж не звикати, я так розумію.
2. Не чіпай мене !
Але знаю, що на форумі є чоловіки, які за мене заступляться.
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це вже сьогодні так називається робота колаборанта за гроші на сепаратизм ? Політічєская дєятєльномть? Мусорня геть подуріла???
Не на камеры конечно, а просто будут находить время от времени на свалках их части.
Готовиться встретится с Бузыной. Ни кто ему это не простит. Этакой шакал Тараки в джунглях СМИ...
То захисники інтересів деяких "ліц"...
При ссыкуне криворагульном даже мультик - покушение.
При ялынковиче - яйцо брошеное хулиганством считали.
Та да,особенно когда в 2014 году вещал с Донецка!...
тільки так можна загнати псятину у будку