Від теплового удару померло двоє людей, які працювали в полях на Херсонщині, - ЗМІ
Тіло 25-річної жінки знайшли в полі в Білозерському районі Херсонської області. 39-річний чоловік помер прямо за кермом комбайна в Голопристанському районі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Херсон.НЕТ.
Тіло жінки знайшли в полі між селами Антонівка і Садове. Медики констатували смерть від теплового удару.
Другого загиблого від спеки - 39-річного чоловіка - знайшли за кермом комбайна на в'їзді в Приморське.
У Херсонській області вже кілька днів тримається аномальна спека. Температура повітря досягла позначки 40-42 °С.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
показати весь коментар06.07.2020 23:08
+5 cloud2009 #346452
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+4 wake up-UA
показати весь коментар06.07.2020 23:11
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у меня в Днепр.обл тоже мрак +40 в тени...
куры ходят по двору с открытыми клювами и поднятыми крыльями как орлы....
не помню такую жару...
как то был в Туркменистане летом..., так по ходу там прохладнее...
так у нас сейчас хуже по ощущениям...
на улице как в сауне..
мрак
Наших людей никто не учил, байковый халат и зелёный чай с солёным сыром. Это знают те кто жил, служил в Средней Азии, САВО, ТУРКВО.
Бережіться, люди.
Я помню раньше "Нивы","Колосы" в ночную косили,при свете фар.
Через тернии к звёздам - так более ценится достингутое.
Неприязні стосунки жінок де в чому різняться, мають інше підгрунтя, здебільшого емоційне.
Намагаються роздратувати ?
Але це її тягар, не мій.
Мене часом бунили за відповіді на образи- за забруднення інформаційного простору.
Я собі не можу дозволити, зважаючи на певні фактори. В нас різні умови.
достали природу. Нервы у неё кончились.
Устроит она вам в Африке зиму. в Европе тропики.
Не зря тараканы покончили с собой и исчезли с городов предвидя грядущие мучителььные смертя двуногих идиотов и всего живого...
И самое главное то что запущена цепная реакция!
Теперь природа сама "подкармливает" катаклизмические процессы! Теперь даже если "по затыкать" все коптящие трубы, перестать вырубывать леса, перестать выкачивать и выкапывать природные ресурсы... - процесс не остановится. Из за явлений природы-погоды поддерживается и наращивается этот армагеддец!
Те, кто заработал миллиарды на разрушении природной гармонии попрячутся в своих бункерах, а население будет топиться в цунамах... изжариваться на 60-ти градусной жаре... убиваться градом-глыбами... замерзать в неотапливаемых домах при 60 градусном морозе...
Так и хочется крикнуть "Бей алигархов спасая природу!"
PS: Кстати, а тараканы начали дохнуть немного раньше от широкого применения нами поверхностно активных моющих и чистящих средств и фосфатов. Смешно иногда читать прожекты века о колонизации иных планет для которых бабла надо на много порядков больше чем для очистки самой матушки Земли.
Не було кому надати допомогу.
Бережіть себе.
У нас теж попередження про екстремальну спеку.