Від теплового удару померло двоє людей, які працювали в полях на Херсонщині, - ЗМІ

Тіло 25-річної жінки знайшли в полі в Білозерському районі Херсонської області. 39-річний чоловік помер прямо за кермом комбайна в Голопристанському районі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Херсон.НЕТ.

Тіло жінки знайшли в полі між селами Антонівка і Садове. Медики констатували смерть від теплового удару.

Другого загиблого від спеки - 39-річного чоловіка - знайшли за кермом комбайна на в'їзді в Приморське.

У Херсонській області вже кілька днів тримається аномальна спека. Температура повітря досягла позначки 40-42 °С.

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