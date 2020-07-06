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Від теплового удару померло двоє людей, які працювали в полях на Херсонщині, - ЗМІ

Від теплового удару померло двоє людей, які працювали в полях на Херсонщині, - ЗМІ

Тіло 25-річної жінки знайшли в полі в Білозерському районі Херсонської області. 39-річний чоловік помер прямо за кермом комбайна в Голопристанському районі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Херсон.НЕТ.

Тіло жінки знайшли в полі між селами Антонівка і Садове. Медики констатували смерть від теплового удару.

Другого загиблого від спеки - 39-річного чоловіка - знайшли за кермом комбайна на в'їзді в Приморське.

У Херсонській області вже кілька днів тримається аномальна спека. Температура повітря досягла позначки 40-42 °С.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спека на Херсонщині досягне "червоного рівня", наблизившись до 42 °

Автор: 

спека (107) смерть (6759) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+6
Жах...
Бережіться, люди.
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06.07.2020 23:08
+5
кондишен мог и сломаться...
у меня в Днепр.обл тоже мрак +40 в тени...
куры ходят по двору с открытыми клювами и поднятыми крыльями как орлы....
не помню такую жару...
как то был в Туркменистане летом..., так по ходу там прохладнее...
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06.07.2020 23:09
+4
Там просто менша вологість...
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06.07.2020 23:11
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Что там за комбаины?? Сейчас везде джон диры...а в них кондишины стоят..
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06.07.2020 23:04 Відповісти
кондишен мог и сломаться...
у меня в Днепр.обл тоже мрак +40 в тени...
куры ходят по двору с открытыми клювами и поднятыми крыльями как орлы....
не помню такую жару...
как то был в Туркменистане летом..., так по ходу там прохладнее...
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06.07.2020 23:09 Відповісти
Там просто менша вологість...
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06.07.2020 23:11 Відповісти
там Каспий и влажности хватает, но жара - ноги в асфальт проваливаются...
так у нас сейчас хуже по ощущениям...
на улице как в сауне..
мрак
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06.07.2020 23:14 Відповісти
А ще там Каракуми...
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06.07.2020 23:16 Відповісти
где хватает на Мангышлаке ? практически 10 км от любого побережья и влажности от моря уже нет . в средней азии везде крайняя сухость воздуха . летом до 10% опускается\ в Херсонской сейчас 59%\. температуру от 45 и выше ушами только чувствуешь - при ходьбе уши обжигает
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07.07.2020 00:16 Відповісти
Садист! Дай курам пива з холодильника!
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07.07.2020 00:28 Відповісти
днепр день +43
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07.07.2020 02:55 Відповісти
выше 38 не отслеживал...но вода аж горячяя.
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07.07.2020 07:05 Відповісти
2006 рік. Плюс 41 і палило аж до жовтня. При чому наприкінці травня вже було +35.
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07.07.2020 06:34 Відповісти
Старинный видать"Дон" или ещё чего с металлолома собранное.
Наших людей никто не учил, байковый халат и зелёный чай с солёным сыром. Это знают те кто жил, служил в Средней Азии, САВО, ТУРКВО.
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06.07.2020 23:12 Відповісти
На фото - Ростсельмашевский "Акрос". В нём кондиционер есть. А вот что было в реальности.
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06.07.2020 23:24 Відповісти
интересно . так и служил в ватном халате и с пиалой чая в руке ?
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07.07.2020 00:04 Відповісти
Все бывало, зелёного чая напился и плова наелся на всю жизнь.
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07.07.2020 08:54 Відповісти
"Нива" считается королевой смерти среди комбайнов.
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07.07.2020 01:11 Відповісти
Жах...
Бережіться, люди.
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06.07.2020 23:08 Відповісти
Лучше днями сидеть за компом! Более надёжно, правда?
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06.07.2020 23:14 Відповісти
Ага. И под кондиционером. Особенно если это твоя профессия за компом сидеть. Кто на что учился.
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06.07.2020 23:26 Відповісти
Нууу... В хорошем комбайне тоже кондиционер есть. (да и тракторе)
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06.07.2020 23:27 Відповісти
Интересно,а почему ночью не косят?
Я помню раньше "Нивы","Колосы" в ночную косили,при свете фар.
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07.07.2020 05:25 Відповісти
Скосить ночью много ума не нужно))) Только зачем? Нужно скосить? Или собрать зерно? При совке нужно было скосить... А зерно купить за бугром))) Да и при нем в ночную не косили... Просто рабочий день "немного" продолжительней был... Те кто косили днем,"немного" задерживались на ночь) Прям там, что ночью терялось до 30% зерна... Принцип работы комбайнов: вымолачивать СУХОЙ колосок... А после захода солнца, все отсыревает, плохо скашивается и не вымолачивается) Как то так)
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07.07.2020 09:23 Відповісти
Знаешь, когда только появились "Доны" с кондиционерами, картину в Уральской области видел - едет "Дон" по полю. В кабине сидит казах, в телогрейке и меховой шапке с опущенными ушами. Посмеялись. Он обиделся, стал ругаться... Оказывается, "кондёр" включил, а как отрегулировать температуру, не знал... Пришлось "спасать"...
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07.07.2020 05:58 Відповісти
Ой, у нас разные истории на эту тему бывали) В 90-х, проблемы с запчастями... У одного накрылся регулятор) И он почти всю уборку предпочел проработать в ушанке, с включенным кондером, чем работать в жаре без него)))
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07.07.2020 09:25 Відповісти
То шо, у Кс. профессия такая - днями постить на цензор?
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06.07.2020 23:45 Відповісти
Я бывает тоже частенько заглядываю на цензор. А бывает подолгу нет. Как получается.
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06.07.2020 23:56 Відповісти
Ніби ти в полі гарцюєш.
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06.07.2020 23:38 Відповісти
Начинала здесь именно там. В июле - августе в полях на юге Италии... поезжай попробуй!
Через тернии к звёздам - так более ценится достингутое.
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06.07.2020 23:43 Відповісти
А зачем? Если человека и здесь все устраивает покуда.
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06.07.2020 23:57 Відповісти
В таком случае нет смысла строить из себя *патриотку*! Как тогда поднимется экономика страны, если *молодые* (как она себя называет) днями сидят на сайте. Вместо того, чтоб работать.
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07.07.2020 09:42 Відповісти
Дозволю собі "поправочку" - не "гарцюєш", тобто "скачеш на коні, показуючи вміння управлять ним", а "гаруєш", тобто "працюєш на повну"...Вони ж, суки кацапські, ******* "з сраки кацавелики виколупувать" і дорікать тим, що ми мови не знаємо і звинувачувать нас у належності до "москалів"... Не раз уже з цим стикався...
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07.07.2020 06:04 Відповісти
Я мала на увазі, що вона кобилиця.
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07.07.2020 08:21 Відповісти
А-а-а... Тоді ясно... "Тонкість паралелі" не "вловив"... Однак, ніколи не чув про теплові удари у коней... Не жалілися...
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07.07.2020 08:39 Відповісти
Наразі мова про все, як ланка наших давніх неприязних взаємин.
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07.07.2020 09:01 Відповісти
Тепер зрозуміло... Це у мене, як з "Ивашиним", "Литвином", "Артьоймєєм" і деяким іншими... Тупі, як двері, однак "щемляться" на "дискусії" зі мною, щоб довести свою "значущість" та задовольнить своє ЕГО...
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07.07.2020 11:33 Відповісти
Не знаю, чи в нас так само )
Неприязні стосунки жінок де в чому різняться, мають інше підгрунтя, здебільшого емоційне.
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07.07.2020 12:54 Відповісти
Ну, "майже те саме"... Просто "емоційність" у наших стосунках "однобічна"... У них "емоції", а у мене - "олімпійський спокій", поєднаний з "єхидним стьобом"...
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07.07.2020 12:58 Відповісти
Тобто вони до вас нерівно дихають ?
Намагаються роздратувати ?
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07.07.2020 13:00 Відповісти
Лєнка мені заздрить, тому ненавидить.
Але це її тягар, не мій.
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07.07.2020 13:04 Відповісти
Ага... Я їм регулярно "шпички в п"яти заганяю", а їх "ковбасить"... Правда, останнім часом дуже рідко стали з"являться, а мене ще рідше зачіпають - знають, що можу гризнуть так, що шмаття полетить... А я, до того ж, адміну ніколи не скаржусь - навіщо? Я сам здатен розібраться... Бо якщо поскаржусь, і їх забанять, то потім вони будуть виставлять себе перед форумчанами такими "інакомислячими", що "постраждали з переконання"... А якщо я їх "обісрав" і підняв на сміх", виставивши дурнями, то і апелювать нема до кого...
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07.07.2020 13:16 Відповісти
Різні часи тут бували.
Мене часом бунили за відповіді на образи- за забруднення інформаційного простору.
Я собі не можу дозволити, зважаючи на певні фактори. В нас різні умови.
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07.07.2020 14:10 Відповісти
дааа....
достали природу. Нервы у неё кончились.
Устроит она вам в Африке зиму. в Европе тропики.
Не зря тараканы покончили с собой и исчезли с городов предвидя грядущие мучителььные смертя двуногих идиотов и всего живого...
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06.07.2020 23:30 Відповісти
Глобальное потепление. В систему (природу), начинает попадать всё больше энергии. Процессы ускоряются, делаются всё более экстремальными и необычными. Не думайте что глобальное потепление - только повышение температуры. Теперь может быть и +60, и - 60, и снег летом, и град с кулак (и чем теплее - тем вероятнее).
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07.07.2020 00:31 Відповісти
согласна.
И самое главное то что запущена цепная реакция!
Теперь природа сама "подкармливает" катаклизмические процессы! Теперь даже если "по затыкать" все коптящие трубы, перестать вырубывать леса, перестать выкачивать и выкапывать природные ресурсы... - процесс не остановится. Из за явлений природы-погоды поддерживается и наращивается этот армагеддец!
Те, кто заработал миллиарды на разрушении природной гармонии попрячутся в своих бункерах, а население будет топиться в цунамах... изжариваться на 60-ти градусной жаре... убиваться градом-глыбами... замерзать в неотапливаемых домах при 60 градусном морозе...
Так и хочется крикнуть "Бей алигархов спасая природу!"
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07.07.2020 01:59 Відповісти
Про олигархов - поддерживаю 😀
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07.07.2020 05:52 Відповісти
За какую-то сотню лет люди сожгли миллиарды тон угля, нефтепродуктов, сланцев и газа высвободив наружу накопленную ими миллионы лет назад энергию при их горении, выпустив углекислый газ и связав кислород и дав волю канцерогенам. При этом мы вырубаем леса, перемешиваем атмосферу запусками мощных ракет, загадили всяким дерьмом океаны и саму Землю. Для "конца света" человечеству не нужно особого божьего замысла т.к. человек его может сделать сам своими руками. Вы упомянули +60°, а это уже температура сворачивания основы всего живого - белка.
PS: Кстати, а тараканы начали дохнуть немного раньше от широкого применения нами поверхностно активных моющих и чистящих средств и фосфатов. Смешно иногда читать прожекты века о колонизации иных планет для которых бабла надо на много порядков больше чем для очистки самой матушки Земли.
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07.07.2020 07:25 Відповісти
Ну его на... такую работу.
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07.07.2020 00:10 Відповісти
поглядел ради интереса . вчера Херсонская обл в 15 .00- 39 грд. и самое жаркое место на земле на 15 часов \ что показал вентуску \ Сахара 46 грд. разница всего в 7 градусов
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07.07.2020 00:27 Відповісти
Скорее всего комбайн "Нива" старых моделей. Пользуется дурной славой убийцы комбайнеров. Сама по себе неплохая машина, но решение по кабине просто ужас.
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07.07.2020 01:44 Відповісти
Жаль людей.
Не було кому надати допомогу.
Бережіть себе.

У нас теж попередження про екстремальну спеку.
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07.07.2020 01:56 Відповісти
А где же министр и санврач?
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07.07.2020 04:14 Відповісти
На прикарпатті із-за гір останніми роками суттєво прохолодніше, ніж на решта території країни. Правда і поливає добряче.
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07.07.2020 05:46 Відповісти
 
 