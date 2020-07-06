Зміни до Конституції в частині децентралізації передбачають єдині параметри для всієї України, - "слуга народу" Костін

Законопроєкт про зміни до Конституції України передбачає єдині параметри децентралізації для всіх регіонів країни.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва та член політичної підгрупи в Тристоронній контактній групі в Мінську Андрій Костін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розуміємо, що питання децентралізації важливе для всього українського суспільства, і параметри цієї децентралізації будуть єдиними для всієї України", - сказав Костін у понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Депутат додав, що даний законопроєкт, який є частиною зобов'язань України щодо Мінських протоколів, зараз перебуває на обговоренні різних членів громадянського суспільства, асоціацій представників місцевого самоврядування в рамках робочої групи і після завершення консультацій його буде внесено до Верховної Ради.

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