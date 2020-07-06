Ми вивчаємо можливість введення миротворців ОБСЄ на Донбасі, як "безпрецедентний випадок", - Резніков
Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що Україна вивчає можливість запрошення миротворців ОБСЄ на окуповані Росією території Донбасу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Резніков в ефірі "Свобода слова"
Він зазначив: "Зараз вивчаємо поки безпрецедентну можливість мандата ОБСЄ.
Виявляється, вони (ОБСЄ - ред.) мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті такого не робилося. Але формально і юридично це можливо".
Топ коментарі
+10 ПП Уксусов
показати весь коментар06.07.2020 23:37
+10 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар06.07.2020 23:40
+5 Manfred
показати весь коментар06.07.2020 23:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Порох доказал, что нужно вводить миротворцев,
но в это время Зеленский увидел мир в глазах Путина и миротворцам дали отбой....
первый: а нахуа им вообще туда под пули лезть?
пусть сильнее грянет хорватская "Буря" !!!!
Из ОСьЦЕ и наблюдатели херовенькие, представляю, какие из них миротворцы...
" ... достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию."
миротворцы вообще должны гулять по Украине как у себя дома!
Тут много своих нужно усмирять и нанятых ботов и купленных демонстрантов и заряженных деньгами СМИ... и насильников полицейских...
Оказывается, они (ОБСЕ - ред.) имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делалось. Но формально и юридически это возможно".Источник: https://censor.net/n3206460
мировой общественности был представлен доклад независимых военных и юридических экспертов, подготовленный под эгидой Евросоюза, о вооруженном конфликте в Южной Осетии. Глава международной комиссии по расследованию обстоятельств конфликта в Грузии Хайди Тальявини передала в в Брюссел доклад с выводами(2009 г)
сами авторы доклада утверждают, что расследование не ставило целью определить конкретных виновных в конфликте. Главной задачей экспертов было найти "причины и корни" этой войны, результатом которой стало отторжение от Грузии Абхазии и Южной Осетии.
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.( 57 стран)
Организации Объединённых Наций входят 193 государства-члена и 3 государства-наблюдателя.
Хайди Тальявини занимала пост спецпредставителя председателя ОБСЕ по Украине с 8 июня 2014 года. Она http://www.novayagazeta.ru/news/1691593.html была одним из подписантов Минских соглашений в феврале 2015 года.