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Новини Силовики
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Невідомі підірвали банкомат і викрали близько 1 млн грн на Вінниччині, - поліція

Невідомі підірвали банкомат і викрали близько 1 млн грн на Вінниччині, - поліція

У ніч на 5 липня в смт Дашів Іллінецького району Вінницької області невідомі пошкодили банкомат і викрали касети з грошима.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області, близько 3:35 в поліцію надійшло повідомлення, що в приміщенні магазину в Дашеві невідомі "пошкодили банкомат шляхом застосування автоматичної зброї і вибухового пристрою і скоїли крадіжку грошей".

Викрадено близько мільйона гривень.

Слідчим управлінням обласного главку поліції розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 КК (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою), за що передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

Вінницька область (1018) Нацполіція (15205) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) крадіжка (658) банкомат (128)


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Топ коментарі
+9
зачем с кроватью ?лучше с деньгами
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06.07.2020 23:45
+8
Сейчас на Петю ещё одно дело повесят.
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06.07.2020 23:40
+5
у меня тоже под домом банкомат!
Как бы ночью не оказаться на первом этаже вместе с кроватью
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06.07.2020 23:41
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наслідки коронавірусу??
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06.07.2020 23:34 Відповісти
Дефолтники тренируются
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06.07.2020 23:36 Відповісти
ех банкомати уже не те
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06.07.2020 23:54 Відповісти
Сейчас на Петю ещё одно дело повесят.
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06.07.2020 23:40 Відповісти
у меня тоже под домом банкомат!
Как бы ночью не оказаться на первом этаже вместе с кроватью
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06.07.2020 23:41 Відповісти
зачем с кроватью ?лучше с деньгами
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06.07.2020 23:45 Відповісти
Так иди на опережение.
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07.07.2020 01:06 Відповісти
Как?
Провести через форточку шланг от газовой плиты и напустив газ в банкомат поджечь его спичкой?
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07.07.2020 02:01 Відповісти
вот оно и.. как
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07.07.2020 03:01 Відповісти
Молодчики, теперь главное не попасться
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06.07.2020 23:56 Відповісти
Соучастник или просто болельщик?
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07.07.2020 01:07 Відповісти
Аваков, давай и их найду.. что найду у них - то моё, туловища тебе отдам, за вознаграждение..
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07.07.2020 00:00 Відповісти
гроші вже фарбою залиті
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07.07.2020 07:41 Відповісти
Иностранцы с горной местности виноваты. Швейцарцы...
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07.07.2020 00:23 Відповісти
Офигеть.На банкомат с автоматикой.Ну размышления излишни,откуда такие навыки
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07.07.2020 00:58 Відповісти
так а как..??- с пистолетикой..??
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07.07.2020 03:02 Відповісти
Ну можно козу на волу отыметь.Не пытался?
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07.07.2020 03:05 Відповісти
Бутусов, у вас вместо корректоров текста - неучи. Не виннТчина, Винничина
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07.07.2020 10:31 Відповісти
 
 