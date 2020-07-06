Невідомі підірвали банкомат і викрали близько 1 млн грн на Вінниччині, - поліція

У ніч на 5 липня в смт Дашів Іллінецького району Вінницької області невідомі пошкодили банкомат і викрали касети з грошима.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області, близько 3:35 в поліцію надійшло повідомлення, що в приміщенні магазину в Дашеві невідомі "пошкодили банкомат шляхом застосування автоматичної зброї і вибухового пристрою і скоїли крадіжку грошей".

Викрадено близько мільйона гривень.

Слідчим управлінням обласного главку поліції розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 КК (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою), за що передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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