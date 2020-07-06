Резніков: Зустріч глав держав "нормандської четвірки" може відбутися в Берліні в серпні

Віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков допускає можливість проведення зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в Нормандському форматі в Берліні в серпні, але за умови руху назустріч і виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі в грудні 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Наступна зустріч політичних лідерів чотирьох країн Нормандського формату в Берліні, за великим рахунком, має відбутися після того, як буде зрозуміло, що виконаний "Париж" (домовленості в Парижі в грудні 2019 року). Я впевнений, що впродовж серпня така зустріч можлива. За умови, що ми дійсно рухаємося назустріч", - сказав він.

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