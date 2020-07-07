США в ОБСЄ: Росія утримує понад 80 політичних в'язнів із Криму і продовжує мілітаризацію півострова

У Криму окупаційна влада Росії зневажає права людини кримських татар та інших українців, які протягом 6 років зазнають переслідувань, зникнень, арештів і затримань.

З такою заявою виступила в.о. політичного радника місії США при ОБСЄ Лейн Дарнелл Бал, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва.

У своїй промові на засіданні Постійної ради ОБСЄ 2 липня Бал зазначила, що Росія досі утримує понад 80 політичних в'язнів із Криму, більшість з яких є кримськими татарами і деякі з яких відбувають термін ув'язнення в 19 років.

"Ми стежимо за судовим процесом, який розпочався цього тижня, над 69-річним лідером регіонального Меджлісу кримських татар у Судаку Ільвером Аметовим, якому загрожує до чотирьох років позбавлення волі за зберігання іржавої зброї часів Другої світової війни, знайденої під час нальоту на його будинок", - йдеться в повідомленні.

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Бал висловила стурбованість через зусилля Росії щодо мілітаризації Криму - розміщення "літаків, здатних нести ядерну зброю, а також ракет, інших озброєнь, боєприпасів і військового персоналу".

Зазначається, що майже 24 тисячі молодих мешканців Криму призвали до російських збройних сил.

"Ми вимагаємо, щоб Росія припинила окупацію Криму, негайно звільнила всіх українців, яких вона несправедливо ув'язнила, і вивела свої війська і техніку зі Східної України та Криму", - зазначила Бал.

Також у своїй заяві від імені місії США в ОБСЄ відзначила погіршення ситуації для наглядової місії ОБСЄ на Донбасі.

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"Схоже, що Росія більше не прихильна гарантуванню безпеки Спеціальної моніторингової місії. Замість цього очолювані Росією сили діють з очевидною безкарністю в ході цих інцидентів, і ситуація погіршується. Втручання Росії та її тривала агресія заважають Місії виконувати свій мандат і витрачають даремно десятки тисяч доларів фінансової допомоги, що надається державами-учасниками", - зазначила американська дипломатка.