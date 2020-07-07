Зеленський зустрівся з групою нардепів від "Слуги народу", - заступниця голови фракції Кравчук
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із частиною народних депутатів від "Слуги народу". Зустрічі із Зеленським триватимуть протягом липня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це журналісту УНН повідомила заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Зараз дійсно відбуваються зустрічі Президента України з народними депутатами фракції "Слуга народу". Вони розпочалися ще минулого тижня й будуть тривати протягом липня", - сказала Кравчук.
Кравчук повідомила, що принцип організації простий - зустрічі відбуватимуться по черзі з офіційними групами, на які поділена фракція, кожну групу очолює заступник голови фракції.
"Це хороший формат не лише обмінятися думками, поставити питання Президентові, але й підсумувати рік роботи Верховної Ради та намітити найближчі та середньострокові плани", - розповіла Кравчук.
На питання, коли відбудеться зустріч її групи, Кравчук відповіла: "На прикінці цього тижня, або на початку наступного".
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Малині депутати ініціюють відгук "слуги народу" Тетяни Грищенко з Верховної Ради. ДОКУМЕНТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Или то вислюку - демонстрировали новые сосны?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
"Депутаты Верховной Рады Украины от «Слуги народа» инициируют постановление об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия."
https://www.youtube.com/watch?time_continue=344&v=5loy04krXUc&feature=emb_logo
Но, у него нет талантов якутского скульптора!
Короче эксклюзив.
Две бабульки кумы на лавке у подъезда,сидят томно поглядывая на окружающих.И вот появляется газонокосильщик с бандурой такой длинной с пропеллером,которая дрожит как вибратор в фантазиях.Ну и вот косарь,вже собрался уходить,бо вроде всё покосил....Но нет.Уйти ему не дали.Его,две милые озорницы попросили срезать цветочную клумбу с цветами в полном расцвете.
-Зачем?-задавался вопросом косарь.Зачем?-задался вопросом и я.Но косарь,как просили срезал клумбу под корень.
Косарь не узнал причины столь нездорового поведения,бо уехал,а я узнал...Зачем две милые бабушки попросили сенокоса убить цветы на клумбе.Хотите расскажу?
Им по кайфу была сиюминутная власть над мужчиной газонокосильщиком,который исполняет их желание.Такое себе озорство с бабочками в животике,ради исполнения желаний.
Ну,ладно думаю,всё проехали...Когда-нет!Барышни начинают выяснять,кто садил цветы,а кто поливал то,шо только,шо на их распрекрасных глазах было уничтожено.
И смех и грех.Они поссорились,ради сиюминутного прикола управлять газонокосильщиком.
Да,мы угробили клумбу,но как мы были круты когда отдавали приказы.
Это типо Украины.Они уничтожают страну цветов,ради сиюминутного кайфа поймать власть