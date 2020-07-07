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Новини
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Зеленський зустрівся з групою нардепів від "Слуги народу", - заступниця голови фракції Кравчук

Зеленський зустрівся з групою нардепів від

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із частиною народних депутатів від "Слуги народу". Зустрічі із Зеленським триватимуть протягом липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це журналісту УНН повідомила заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Зараз дійсно відбуваються зустрічі Президента України з народними депутатами фракції "Слуга народу". Вони розпочалися ще минулого тижня й будуть тривати протягом липня", - сказала Кравчук.

Кравчук повідомила, що принцип організації простий - зустрічі відбуватимуться по черзі з офіційними групами, на які поділена фракція, кожну групу очолює заступник голови фракції.

"Це хороший формат не лише обмінятися думками, поставити питання Президентові, але й підсумувати рік роботи Верховної Ради та намітити найближчі та середньострокові плани", - розповіла Кравчук.

На питання, коли відбудеться зустріч її групи, Кравчук відповіла: "На прикінці цього тижня, або на початку наступного".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Малині депутати ініціюють відгук "слуги народу" Тетяни Грищенко з Верховної Ради. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Слуга народу (2814) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+21
слуги ендовольны толщиной конвертов - требуют добавок и каждому - по сосне?
Или то вислюку - демонстрировали новые сосны?
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07.07.2020 00:17
+10
Уже никто другой не хочет его видеть...
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07.07.2020 00:18
+6
Схоже на зустрічі сліпих з глухими. І давай вони мірятись, у кого більша... сосна.
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07.07.2020 00:23
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слуги ендовольны толщиной конвертов - требуют добавок и каждому - по сосне?
Или то вислюку - демонстрировали новые сосны?
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07.07.2020 00:17 Відповісти
Зеленский, Ермак, Тимошенко проводят серии встреч с различными формальными и не формальными группами депутатов внутри фракции "Слуга народа". Один из вопросов обсуждения - материальное обеспечение фракции и возобновление "премиальных выплат" прекращенных в апреле 2020 года.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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07.07.2020 08:52 Відповісти
Уже никто другой не хочет его видеть...
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07.07.2020 00:18 Відповісти
Теорию третьяковой будут проталкивать??
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07.07.2020 00:21 Відповісти
Віслюкові під хвіст в свій час пропхають не тільки цю сумнозвісну теорію...
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07.07.2020 00:28 Відповісти
Не сумнозвiсну - античеловечную.. которая перечёркивает тысячелетнюю историю человечества..
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07.07.2020 00:48 Відповісти
Схоже на зустрічі сліпих з глухими. І давай вони мірятись, у кого більша... сосна.
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07.07.2020 00:23 Відповісти
на рояле играли по-очереди...
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07.07.2020 00:23 Відповісти
Зеленский проведёт "слугам " мастер-класс по айкосу ?))
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07.07.2020 00:37 Відповісти
Схематозники мля......... Кто-то из них плохо таблицу "деления" понимает или.... не понимает.
"Депутаты Верховной Рады Украины от «Слуги народа» инициируют постановление об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия."

https://www.youtube.com/watch?time_continue=344&v=5loy04krXUc&feature=emb_logo

Зеленский встретился с группой нардепов от "Слуги народа", - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 7465
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07.07.2020 00:53 Відповісти
Нац. Банк, " ... а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции,"- Беня Членін.
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07.07.2020 08:18 Відповісти
На вопрос, когда состоится встреча ее группы, Кравчук ответила: "В конце этой недели, или в начале следующей".Источник: https://censor.net.ua/n3206464 А впрочем, какая разница? - Оце і є вся суть життя і державотворення так званих "державних діячів" "Слуги без роду" і їхнього ідола.
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07.07.2020 00:59 Відповісти
Зе-нарик пытается слепить разваливающееся моно-большинство...
Но, у него нет талантов якутского скульптора!
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07.07.2020 01:04 Відповісти
Та собери Кривой Рог и не парься Зеля!Там все твои
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07.07.2020 01:44 Відповісти
Вот сегодня пока батю ждал,стал свидетелем не выдуманной себе картины о политике в Украине.
Короче эксклюзив.
Две бабульки кумы на лавке у подъезда,сидят томно поглядывая на окружающих.И вот появляется газонокосильщик с бандурой такой длинной с пропеллером,которая дрожит как вибратор в фантазиях.Ну и вот косарь,вже собрался уходить,бо вроде всё покосил....Но нет.Уйти ему не дали.Его,две милые озорницы попросили срезать цветочную клумбу с цветами в полном расцвете.
-Зачем?-задавался вопросом косарь.Зачем?-задался вопросом и я.Но косарь,как просили срезал клумбу под корень.
Косарь не узнал причины столь нездорового поведения,бо уехал,а я узнал...Зачем две милые бабушки попросили сенокоса убить цветы на клумбе.Хотите расскажу?
Им по кайфу была сиюминутная власть над мужчиной газонокосильщиком,который исполняет их желание.Такое себе озорство с бабочками в животике,ради исполнения желаний.
Ну,ладно думаю,всё проехали...Когда-нет!Барышни начинают выяснять,кто садил цветы,а кто поливал то,шо только,шо на их распрекрасных глазах было уничтожено.
И смех и грех.Они поссорились,ради сиюминутного прикола управлять газонокосильщиком.
Да,мы угробили клумбу,но как мы были круты когда отдавали приказы.
Это типо Украины.Они уничтожают страну цветов,ради сиюминутного кайфа поймать власть
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07.07.2020 04:17 Відповісти
Один из вопросов обсуждения - материальное обеспечение фракции и возобновление "премиальных выплат" прекращенных в апреле 2020 года.
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07.07.2020 07:27 Відповісти
Не только Зеленский. Ермак, Тимошенко(Кирилл который) проводят серии встреч с разными группами депутатов внутри фракции. Думают не только о материальном обеспечении себя, но и о мелких сельскохозяйственных производителях. Точнее о новых налогах для них.
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07.07.2020 07:36 Відповісти
это уже победа, или еще не совсем?
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07.07.2020 08:27 Відповісти
Як відчайдушно сміливо. Буба Оманський зустрівся зі свою партією слуг ім. "Коломойського".
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07.07.2020 08:27 Відповісти
так! особливо сміливо, що він зустрічається з "кучками" , щоби чисельність тої "кучки! не перевищувала чисельність його охорони ))) (бо хто зна.. що в кучці лайна забродить ? )))
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07.07.2020 09:30 Відповісти
 
 