Зеленський зустрівся з групою нардепів від "Слуги народу", - заступниця голови фракції Кравчук

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із частиною народних депутатів від "Слуги народу". Зустрічі із Зеленським триватимуть протягом липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це журналісту УНН повідомила заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Зараз дійсно відбуваються зустрічі Президента України з народними депутатами фракції "Слуга народу". Вони розпочалися ще минулого тижня й будуть тривати протягом липня", - сказала Кравчук.

Кравчук повідомила, що принцип організації простий - зустрічі відбуватимуться по черзі з офіційними групами, на які поділена фракція, кожну групу очолює заступник голови фракції.

"Це хороший формат не лише обмінятися думками, поставити питання Президентові, але й підсумувати рік роботи Верховної Ради та намітити найближчі та середньострокові плани", - розповіла Кравчук.

На питання, коли відбудеться зустріч її групи, Кравчук відповіла: "На прикінці цього тижня, або на початку наступного".

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