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Новини Окуповані території
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Ми не маємо претензій до мешканців ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, вони заручники, - Резніков

Ми не маємо претензій до мешканців ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, вони заручники, - Резніков

Українська держава не має претензій до більшості людей у Криму і на Донбасі, які отримали російські паспорти. Вони є заручниками і це їхній спосіб виживання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Щодо паспортів. Так, 200 тисяч на окупованому Донбасі (отримали російські паспорти. - Ред.). До речі, в режимі перехідного правосуддя ми пишемо, що в тому числі ідею, що більшість людей, які отримали ці паспорти і в Криму, і на Донбасі, вони є заручниками. Це їхній спосіб виживання. До них українська держава не має претензій. Лише до тих, хто був колаборантами, хто служив вірою і правдою окупаційному режиму і в кого кров на руках. Ті точно нестимуть відповідальність, попри будь-які спроби її уникнути", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ДНР" хоче звозити жителів ОРДО в Ростовську область для голосування за поправки в російську конституцію

Автор: 

громадянство (1075) паспорт (1156) росія (65394) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+47
У нас нет претензий к жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, они заложники, - Резников - Цензор.НЕТ 6236
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07.07.2020 01:04
+41
добрый ты...
я бы применил к ним более жёсткие методы: отправить в рашку осваивать Урал и Сибирь, без права возвращения в Украину и др.страны.
Понимаю, это на грани садизма и пыток, но... закон суров - но это закон: получившие расейское гражданство пусть и живут в рашке.
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07.07.2020 01:11
+40
У нас нет претензий к жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, они заложники, - Резников - Цензор.НЕТ 1748
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07.07.2020 00:47
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07.07.2020 00:39 Відповісти
та чё... "они же дети!".. все эти мотороллы и Ко..
Идет отбеливание сепаров с донбасса, как и любителей рузького мира из гражданских...

а ведь ще рік тому ми пишалися країною і вірили в перемогу.
https://www.youtube.com/watch?v=Ehf5HrNsAQU
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07.07.2020 01:02 Відповісти
У нас нет претензий к жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, они заложники, - Резников - Цензор.НЕТ 6236
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07.07.2020 01:04 Відповісти
а меня лично есть даже очень небольшая претензия к получившим рашпаспорта

претензия граммов на 9 свинца
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07.07.2020 01:08 Відповісти
добрый ты...
я бы применил к ним более жёсткие методы: отправить в рашку осваивать Урал и Сибирь, без права возвращения в Украину и др.страны.
Понимаю, это на грани садизма и пыток, но... закон суров - но это закон: получившие расейское гражданство пусть и живут в рашке.
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07.07.2020 01:11 Відповісти
"долгие проводы - лишние слезы" 🙁
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07.07.2020 07:13 Відповісти
Порохоботы постоянно подталкивают к выбору между Петей и Зелей .Это выбор между большой зрадой и зрадой чуть поменьше . Я предлагаю внести в этот список кандидатов на власть хотя бы одного нормального человека . А лучше двух .
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07.07.2020 02:37 Відповісти
А ну ка внеси пару кандидатов, а заодно их реакцию на все это зеленое днище, а то что то герои все эти пропали куда то
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07.07.2020 02:40 Відповісти
Нет таких кандидатов.
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07.07.2020 10:57 Відповісти
https://censor.net/user/384799 Порохобот , как и зелебобик это мерзость .
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07.07.2020 02:39 Відповісти
Мерзость - это вот то днище которое привело шмарклей к власти, а теперь у них все пиарасты, а они Дартаньяны, вот самая что ни на есть мерзость
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07.07.2020 02:41 Відповісти
Ты по теме давай.Твои пара кандидатов и их реакция на это днище зелёное?
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07.07.2020 03:34 Відповісти
А заЖопний мотлох,на зразок тебе ,це тоді що?
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07.07.2020 04:35 Відповісти
А то, что эти "несчастные", которые "выживают', взяв российское гражданство, украинского гражданства не лишены (что нарушает закон), и вот эти вот нарушители закона будут голосовать на украинских выборах, чтобы выживать еще лучше.
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07.07.2020 05:23 Відповісти
Как говорится "я сам обманываться рад" и "блажен верующий".
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07.07.2020 00:39 Відповісти
такая жизнь что анекдоты от новостей не отличить ©
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07.07.2020 00:40 Відповісти
У нас нет претензий к жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, они заложники, - Резников - Цензор.НЕТ 1748
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07.07.2020 00:47 Відповісти
Вітаю, пане.
Прошу Вас видалити питання на РФ https://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921220-d910-73be-b7e1-c954f45e5b69
Він сам пішов без зайвого розголосу.
Буду дуже вдячна.
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14.10.2020 12:33 Відповісти
Интересно сколько советских граждан получили немецкие аусвайсы в 1941-1945? Они наверное тоже не по своей воле их заставили...
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07.07.2020 00:41 Відповісти
Так ти ж у німеції , збігай до архіву , там все є , разом і нам повідомиш скільки аусвайсів було )))
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07.07.2020 01:08 Відповісти
Тебе из Питера виднее.
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07.07.2020 01:19 Відповісти
Интересно, в каком году совковые кал.хозники начали получать совковые пашпортишки? в 1960-м вроде?
то есть ты обосрался - хотел "блеснуть умишком", но штаны пришли в негодность.
совок, че. жаль шо твои деды и бабы не ссуществовали в совковом кал.хозе, так что ты бы тут не тяв.кал про "аусвайсы".
в норм. странах "аусвайсы" уже сто лет как были, с фото, а рабы в совке только в 60-х выклянчили пачпортишки.
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07.07.2020 08:51 Відповісти
лише з жовтня 1974р селяни в сересері почали уперше отримувати паспорти, до цього вони понад 50 років були кріпаками при колгоспах
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07.07.2020 09:51 Відповісти
Після повернення окупованих територій - тих у кого не буде українського паспорта- на виїзд до рашки (або дозвіл на проживання і щопівроку його продовжувати -- при будь якій шкідливій діяльності відправляти на родіну) Десь так має бути
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07.07.2020 00:41 Відповісти
более 50% жителей "российского" Крыма сохранили украинские паспорта

а в ОРДЛО ?

да о чем вы говорите?

это же пенсия !!!!!!!!!!!!!!!
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07.07.2020 01:10 Відповісти
Так у них же по два паспорти , у багатьох навіть три , крім внутрішнього вони майже всі ще і чіпований закордонний український отримали )))) так що тут облом , вони за нашими паспортами пенсії отримують попутно" біндерівців" паскудячи , до Європи на заробітки їздять і на гульки у кого грошей побільше , їм українські паспорти як знахідка , дурні вони від наших паспортів відмовлятися .

Я від іншого у шоці - колись наша ЗЕвлада говорила про адекватну відповідь на окацаплення донбасян , якщо це і є та відповідь - то я тоді Папа Римський )))))
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07.07.2020 01:16 Відповісти
Предатели.. и правильно не заложники, а положники - от слова положить, что именно положить, уточнять думаю не надо..
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07.07.2020 00:46 Відповісти
У нас нет претензий к жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, они заложники, - Резников -- это ложь ! Те кто пошёл служить оккупантам добровольно , то какой он заложник ? Почему-то другие уехали в Украину или Европу ?
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07.07.2020 00:47 Відповісти
У нас нет претензий к жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, они заложники, - Резников - Цензор.НЕТ 8689
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07.07.2020 00:50 Відповісти
Остановите, я сойду! Тут даже мат не могу подобрать. Где таких дятлов находит гнусавый недомерок.
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07.07.2020 00:51 Відповісти
Отримавші паспорта іншої країни переходять в статус "населення"-обовязки як у "громадян" а права голосувати і займати держпосади нема.Бо в Україні живуть УКРАЇН-ЦІ а укра-инци це ті що крадуть.
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07.07.2020 00:54 Відповісти
Заложники которые сами пришли к бандитам?
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07.07.2020 00:57 Відповісти
У вас нема питань до дамбасів, що отримали російську ксіву, а у мене є. Я не хочу, щоб ця істота голосувала в моїй державі. Працювала силовиком, в прокуратурі, на керівних держпосадах, вихователем і вчителем молодших класів.
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07.07.2020 00:58 Відповісти
Хоче ця дамбаса жити і працювати в Україні? Будьласка! Але нехай поважає все те, що тут ТРЕБА поважати. Інакше під сраку і в свій Лугандон
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07.07.2020 01:01 Відповісти
А през з російським паспортом тебе цілком влаштовував ще рік тому. Одно строчив ;так їх, Вовік!;
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07.07.2020 08:00 Відповісти
У кого это у "нас"???
Попрошу не обобщать!!!
У меня есть претензии!
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07.07.2020 01:02 Відповісти
У Резникова теперь новая фамилия - Людовик 14-й, Бурбон.
Государство - это Резников.
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07.07.2020 05:19 Відповісти
Также у Резникова могут быть глисты, потому и пишет о себе во множественном числе.
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07.07.2020 05:20 Відповісти
Пора Рєзніков перестати ототожнювати себе і своїх співучасників по здачі українських інтересів з українською державою. І коли у них немає претензій до зрадників присяги, яку дають громадяни, отримуючи український паспорт, то це не означає, що в української держави теж претензій немає. Є! І у справжніх громадян України теж є! Зрада - злочин. Зафіксований у КК. І повинен бути покараний! Крапка!
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07.07.2020 01:05 Відповісти
Оказывается оне заложнеки. Ахаха
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07.07.2020 01:06 Відповісти
Да, заложники.
Собственной глупости и собственной жадности (российских пенсий захотелось).
Призывать иностранную армию (российскую) на свою землю - большим "умом" надо обладать, за что и расплачиваются.
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07.07.2020 05:19 Відповісти
Ну, допустимо, в Криму змушували паспорти брати (Сєнцову навіть впарити думали, він довго відхаращувався), а в ОРДЛО - там все добровільно, даунбасяни мєсні навіть бабки готові платити за це... Так за що їх пробачати?
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07.07.2020 01:16 Відповісти
Ну да, конечно, их силой заставляют!?!?!???? Вы что с Луны свалились? Живёте как в вакууме, да они с радостью получают эти паспорта, получают там пенсии, пособия, материнский капитал, гуманитарку регулярно, коммуналка там копеечная, между прочим. Но при этом "хозляцкие", как они говорят, паспорта сохраняют чтобы шастать сюда когда захочется, учиться на бюджете (наши депутаты для них постарались, в ущерб остальным детям), пенсии, пособия получать... Вот так они хорошо устроились, и там жрут и тут.
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07.07.2020 01:17 Відповісти
"получают там пенсии"

Нет, российское гражданство - это одно, а российская пенсия - совершенн иное.
Доказано существование одного гидроцефала из Луганска, который, получив гражданство российское, сжег паспорт украинский, а потом вдруг выяснил, что российский паспорт никакой российской пенсии ему не дает. Вел гидрицефал свой канал в youtube, где рассказывал, как жил он подаяниями, варил в кастрюльке кости для собак на супчик, на растопку ломал забор (отопление печное) и ***** российского царя непотребными словами, самыми погаными, рыдая на могилках предков, пока не надоел он ЛДНР-ским бандюканам, и не выпилили они гидроцефала вместе с его каналом youtube-ским (потому дать ссылку на канал не могу).
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07.07.2020 05:17 Відповісти
я видела тот ролик. это был бальзам на рану.
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07.07.2020 08:08 Відповісти
Да!
Высокохудожественное наслаждение.
А какие там комментарии были - огонь!
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07.07.2020 11:38 Відповісти
Они получают пенсии!!!! Ордловские!!!! И украинские!!!!!
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07.07.2020 08:16 Відповісти
Нет, то все не то, не тот размер.
То ли дело пенсия российская.
Вот она - мечта дебила, мечта предателя: российская пенсия (а для кого - пенсия китайская. как для Премьера штата Виктория, Австралия)
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07.07.2020 11:36 Відповісти
То, не то, но получают, и тут и там. У нас тоже пенсии "не то", но вторую никто не платит. А коммуналка тут- вообще трындец...
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07.07.2020 11:53 Відповісти
Моя бабушка рассказывала, как в 1943-45 годах на Контрактовой (Красной) площади вешали людей куда как за меньшие проступки. " Скрепные", а почему вы считаете, что вам можно торговать Украиной??? Кто мешал этим заложникам уехать??? Кто вел их за ухо на референдум??? Да похрен, что было когда вы продавали собственную Мать, вы ее продали и это факт!!! Извините за резкий тон, но ...
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07.07.2020 01:20 Відповісти
Де ті партії в яких в програмі записано:
1. Всі, хто добровільно отримав паспорти кацапії будуть засудженні до довічного ув'язнення.
2. Повністю розірвати дипломатичні стосунки з москалями.
3. До довічного ув'язнення будуть засудженні ті, хто кацапів назве "братським народом".
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07.07.2020 01:55 Відповісти
Они гибридные
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07.07.2020 01:58 Відповісти
А как вы относитесь к румынским и венгерским паспортам?
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07.07.2020 04:36 Відповісти
Плохо,пока Украина в войне с москалями.Румыны и венгры,автоматом выбывают из союзников Украины и из Евросоюза в том числе включая НАТО
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07.07.2020 04:59 Відповісти
Также, как и к про-российскому главе Венгрии.
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07.07.2020 05:12 Відповісти
У кого унас? у тебя и твоих вошек?,на историческую пусть шуруют в товарных вагонах бам новый строить,туда вернутся переселенцы и будут там на всех руководящих постах,они им будут там обьяснять, кто они есть, и что им делать, новоиспеченным негражданам,кстати где образцы паспортов неграждан?,которыми они все будут награждены, во имя всех героев донбаса погибших за Украину. по другому и быть не может
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07.07.2020 01:58 Відповісти
Та нізащо я вже не повернуся у той павлінарій.Я не бажаю навіть ходити по одній вулиці з тією гидотою!
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07.07.2020 04:48 Відповісти
Заручники терориста-це правильно.Головне-без войовничої козломордої чи вишиватно-фальшивої риторики.
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07.07.2020 01:58 Відповісти
https://censor.net/news/3206465/u_nas_net_pretenziyi_k_jitelyam_ordlo_poluchivshim_pasporta_rf_oni_zalojniki_reznikov



здрасте!
они орали до хрипоты "путин! путин! путин! путин! ...." и он пришёл!
это у тебя КОЗЁЛ нет притензий а не у нас!
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07.07.2020 02:42 Відповісти
А у нас их немерено, к заложникам этим буевым.
У нас нет претензий к жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, они заложники, - Резников - Цензор.НЕТ 2630
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07.07.2020 03:46 Відповісти
У нас нет претензий к жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, они заложники, - Резников - Цензор.НЕТ 4312
Українська держава не має претензій до більшості людей в Криму і на Донбасі, які отримали російські паспорти. Вони є безправними заручниками. Дааа! Продажні ЗЕбіли - капітулянти, а хто ж ці заручники, а хто терористи - колаборанти?
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07.07.2020 03:57 Відповісти
всё верно сказал.
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07.07.2020 04:15 Відповісти
Зараз тих, хто в ордло налаштований проукраїнськи майже нема. Та відрізнити серед ордловців колаборантів від тих, до яких нема претензій майже неможливо. Тому після деокупації буде необхідний перехідний період, який повинен бути утричі більше періоду окупації. На цей період треба заборонити вибори і керувати там повинна лише українська військова адміністрація.
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07.07.2020 04:24 Відповісти
Обов*язково потрібні будуть фільтраційні табори!
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07.07.2020 04:44 Відповісти
Саме прикриваючись таким мотлохом ********** обгрунтовуватимуть свої дії по захисту ,,рюзьге мірЪ,,
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07.07.2020 04:42 Відповісти
"Украинское государство не имеет претензий к большинству людей в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта. Они являются заложниками и это их способ выживания.Источник: https://censor.net/n3206465"

O, как. Резников - это, оказывается, "украинское государство".
А корона не давит? Фамилие его вроде как "Резников", а не Людовик 14-й.

Что же касается "выживания", то
- популяцию ОРДЛО никто в ЛДНР не держит, сами проголосовали за независимость, сами пусть и выживают, как хотят, раз независимые
- если берут паспорта РФ, то надо их лишать украинского гражданства (согласно украинскому законодательству), а не пенсии им украинские платить и не отродье их принимать без экзаменов на обучение на бюджетные места.
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07.07.2020 05:06 Відповісти
Категорично незгідний з риторикою "вояк",бо "війна" гібридна-це ніби схрещене помело з апельсином -взаємообіг(безвіз),взаємообмін(торгівля),
дольковитість((мякоподіл).Що станеться,якщо воювати насправді?Сімя,діти-без захисту,влада-в мародерстві,народ-в міжусобицях.Кому це на руку?"Іхтамнетам",які мов шакали вночі зроблять теракт,а заручників підставлять під удар,видавши їм свої терористичні паспорти.От тому вони й шукають зрадників при владі,аби розпалювали воєнну риторику,яка їм дає можливість знайти нових заручників та ворогувати до повного винищення патріотичної оппозиції з обох боків у їхньому гібриді,а не у відкритій війні по правилам.Паспортизовані терористами мають памятати-вони є українські громадяни,які стали спільниками терориста з часу,коли взяли такий паспорт.
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07.07.2020 08:14 Відповісти
Как ловко этот наперсточник Резников крымчан, таких, как крымские татары, смешал вместе в популяцией ОРДЛО.
Крым - территория, оккупированная РФ, у крымских татар не было выбора, им российсков гражданство навязали, их никто не спрашивал, что они хотят или не хотят, крымские татары - заложники в тоталитарном государстве. Им сроки по 20 лет дают ни за что, просто за то, что они - крымские татары.

Жители ОРДЛО объявили независимость на своем референдуме, и, как жители независимой страны, имеют полный выбор, как им жить и какое гранданство иметь.
Я что-то не помню, чтобы РФ давала сроки по 20 с лишним лет обитателям ОРДЛО, только за то, что они там обитают.

Выбрали независимость? Так пусть на свои деньги и живут.
Не нравятся им их паспорта ЛДНР-ские, берут российское гражданство?
Взяли российское гражданство - тогда лишать их гражданства Украины, согласно законодательству, пенсий не платить, отпрысков на обучение в Украине бесплатно не брать.
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07.07.2020 05:11 Відповісти
Может хватит уже постить здесь кремлёвскую пропаганду ? Про "референдумы" и "сами выбрали". Крым и Донбасс одинаково оккупированы пуйлом, и никакой разницы между ними нет.
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07.07.2020 11:05 Відповісти
ОНИ не заложники, а РАБЫ!
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07.07.2020 06:16 Відповісти
я так понял, со слов , - федерализация обеспечена- всем нужно создавать ХНР, ЗНР, ВНР тощо, шоб получить "особый" статус- не сдавать вно, получать две (или три) пенсии, платить копейки за ком, а также не носить маски...
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07.07.2020 06:38 Відповісти
Завжди думав, що євреї розумніші,але те що вони творять в Україні навіює на думку,що це не так.
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07.07.2020 07:33 Відповісти
Довбоьоп.... більш немає що сказати ... ім заливали свинця у глотку , катували (?) що б вони отримали цей пачпорт Козлостану ?
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07.07.2020 07:42 Відповісти
Тут є ще одне питання. Чи не вплине повернення лугандонів в правове поле України на безвіз для всіх українців? Яке буде відношення в європейців до українців вцілому, якщо ці русофіли полізуть до них? Навіть, якщо не буде якихось змін на кордоні, то чи не будуть після цього всіх українців називати "раша" після цього?
Як на мене, то лугандони заслуговують особливий статут. Тобто український паспорт в них має бути, щонайменьше, іншого коляру, байдуже якого. Щоб лугандону з українцем не плутали.
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07.07.2020 08:18 Відповісти
Покажите ему фото где они улыбаются в автобусе, бравируя русскими пасспортами.
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07.07.2020 08:42 Відповісти
У нас нет претензий к жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, они заложники, - Резников - Цензор.НЕТ 1742
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07.07.2020 08:43 Відповісти
У вас, це у кого? Слуг коломойського- пуйла?
О як "слуги", активно продовжують, ради хотілок кацапів, на наші Закони харкать. Для них це ніщо.
У Закона претензії є, і він говорить, що цих "страждальців путинвведи", з кацапськими паспортами, ВИ забов'язані позбавити УКРІЇНСЬКОГО громадянства

Відповідно до статті 4 Конституції України, в Україні діє правовий принцип єдиного громадянства

Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України

Підставами для втрати громадянства України є:

1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави
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07.07.2020 08:43 Відповісти
Резников,а у нас есть претензии.Все они должны быть лишены украинского гражданства и высланы "за поребрик"
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07.07.2020 08:49 Відповісти
вони не "заложники" а "наложники"!
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07.07.2020 09:05 Відповісти
"У нас нет претензий к жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, они заложники, - Резников" - https://censor.net/news/3137978/kollaboratsionisty_boeviki_i_pojilye_lyudi_tuka_rasskazal_kto_ostalsya_jit_v_ordlo/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70895995
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07.07.2020 09:14 Відповісти
На Донбассе паспорт Московии получали добровольно. Без необходимости и выгод. "Они окрасили себя в цвета, в которые окрасили" (с)
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07.07.2020 09:16 Відповісти
а каким боком т.н. "резников" к государству Украина ?
ну,за исключением временного недоразумения с сегодняшней должностью ?
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07.07.2020 09:17 Відповісти
Коли почнется Реконквіста, пам"ятайте, ті заручники небезпечніші за терористів.
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07.07.2020 09:36 Відповісти
які дивні ті шмаркліни марамої... Цікаво а чи має воно претензії до наркомана який його тьотю цилю вбив за 20$ бо йому припекло а вбивство (на його думку) було єдиною можливістю вижити
КОЛИ ВЖЕ шмаркі ЗБАГНУТЬ що їхя смердюча"філософія виживання" УКРАЇНЦЯМ ОГИДНА?
ЗАКОНИ визначають відношенняГРОМАДЯН УКРАЇНИ до порушників а не марення шлємазлів= нікчем
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07.07.2020 09:41 Відповісти
Они являются заложниками и это их способ выживания.-эти заложники идут служить в оккупационные войска воюют с оружием в руках против народа Украины и дают клятву на верность рашисту
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07.07.2020 09:46 Відповісти
Притензий не будет если эти твари съ-бутся согласно своим паспортам в парашию.
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07.07.2020 10:11 Відповісти
Странный подход.. Ну если бы это касалось жителей Крыма, которых Рф действительно оставила без особого выбора включив Крым в состав РФ.. То это еще как то можно было понять. А при чем тут ОРДЛО. там получение рашен аусвайса как и получение аусвайса дНРоЛНРийского протектората, участие в фейковых выборах, реХферендумах, создании и участие в местных фейковых оккупационных партиях ( не горя уж о их организации), служба в силовых , пропагандистких структурах, в оккупационных администрациях и службах ( за исключением медицины и ряда образовательных), все это измена Родины в момент вражеской агрессии. И все это наказуемо. Как это "нет претензий".. Так что пусть Резников по этому вопросу заткнется , гнида коллабарантная. а для примера вспомнит судьбу судетских немцев, которые цветами встречали вермахт, а потом лишились родины Чехословакии ( кто уцелел) идя пешим ходом изгоняемые в Германию поголовно..
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07.07.2020 10:54 Відповісти
Зато ми маємо претензії. Я не отримав польський паспорт, хоча мій бітько був поляком, дід воював за Польшу і багато родичів поляків. Мене вирослила Україна і я маю паспорт громадянина України і не думаю про інші. А ті сволоти привели до нас війну, висмоктують наш бюджет і ще й отримали паспорта з куркою, щоб був привід їх захищати і вони не винні? Одягайте на голову кашкета, а то сонце добре Вам мізки пригріло.
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07.07.2020 12:25 Відповісти
Кретин, предатель Украины, диверсант блин!!!!
Это паспорта луганды их заставляли!
А рашки эта вся вата брала добровольно!!!!
Да в 2 мировую тебя бы к стенке за такой базар часа через 3 поставили!!!!!
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07.07.2020 18:44 Відповісти
 
 