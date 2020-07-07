Ми не маємо претензій до мешканців ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, вони заручники, - Резніков

Українська держава не має претензій до більшості людей у Криму і на Донбасі, які отримали російські паспорти. Вони є заручниками і це їхній спосіб виживання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Щодо паспортів. Так, 200 тисяч на окупованому Донбасі (отримали російські паспорти. - Ред.). До речі, в режимі перехідного правосуддя ми пишемо, що в тому числі ідею, що більшість людей, які отримали ці паспорти і в Криму, і на Донбасі, вони є заручниками. Це їхній спосіб виживання. До них українська держава не має претензій. Лише до тих, хто був колаборантами, хто служив вірою і правдою окупаційному режиму і в кого кров на руках. Ті точно нестимуть відповідальність, попри будь-які спроби її уникнути", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ДНР" хоче звозити жителів ОРДО в Ростовську область для голосування за поправки в російську конституцію