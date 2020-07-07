УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11066 відвідувачів онлайн
Новини Вибори в США і Україна
6 015 55

Трамп надав Україні озброєння, - сенатор-республіканець Гресслі відповів на звинувачення про зв'язки Путіна і президента США

Трамп надав Україні озброєння, - сенатор-республіканець Гресслі відповів на звинувачення про зв'язки Путіна і президента США

Впливовий сенатор-республіканець Чак Гресслі (Chuck Grassley) вказав на надання Україні летальних озброєнь за президентства Дональда Трампа у відповідь на закиди про буцімто приязні відносини між президентом США та Володимиром Путіним.

"Мене дратує, коли демократи роблять умовивід про приязні стосунки між Трампом та Путіним, хоча президент надав Україні проти Росії летальні озброєння в той час, як Обама нічого не дав Україні", - зауважив Гресслі у Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Як відомо у Демократичній партії критикують президента США те, що той буцімто неналежним чином відреагував на повідомлення американських спецслужб про винагороду, яку Росії могла встановити для талібів в Афганістані за напади на військових США. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Болтон заявив, що Трамп "не хотів чути" дані розвідки США про Росію

Минулого тижня сенатор-демократ Боб Менендес, найбільш високопоставлений демократ у сенатському Комітеті з міжнародних відносин, запропонував притягнути Росію до відповідальності за ймовірні виплати талібам за вбивство американських військових в Афганістані.

Менендес зажадав, щоб адміністрація Трампа запровадила фінансові санкції щодо російського президента Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу та інших високопоставлених російських чиновників, які, за словами сенатора, були залучені до цієї операції. Менендес хоче включити положення про нові санкції до щорічного законопроєкту щодо обороних витрат (NDAA), обговорення якого ведеться у Сенаті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Washington Post: Полювання Трампа за плівками Байдена в Україні - чергова спроба втручання в американські вибори

Автор: 

зброя (7477) США (23065) Трамп Дональд (5825)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
При всем "теплом" отношении к Додику, не признать этот факт нельзя. Хотя это политика партии. Демократы долго сопли жевали. Республиканцы оказали реальную помощь.
показати весь коментар
07.07.2020 01:08
+10
Все, кто громогласно упоминают факт о предоставлении администрацией Трампа Джавелинов Украине, стыдливо умалчивают один пункт соглашения - Украина может использовать Джавелины только в случае полномасштабного вторжения.
показати весь коментар
07.07.2020 01:15
+8
А багато хто з наших патріотів підтримують лівака Байдена.Напевно що хочуть того,що зараз творять ці самі ліваки-комуністи.В США в принципі президент не може бути агентом московитів.
показати весь коментар
07.07.2020 01:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп не от мира сего.. заигрался дедуган пиндосский и переиграл сам себя..
показати весь коментар
07.07.2020 01:06 Відповісти
тявкнула Моська на Слона.)
показати весь коментар
07.07.2020 01:23 Відповісти
А багато хто з наших патріотів підтримують лівака Байдена.Напевно що хочуть того,що зараз творять ці самі ліваки-комуністи.В США в принципі президент не може бути агентом московитів.
показати весь коментар
07.07.2020 01:08 Відповісти
При всем "теплом" отношении к Додику, не признать этот факт нельзя. Хотя это политика партии. Демократы долго сопли жевали. Республиканцы оказали реальную помощь.
показати весь коментар
07.07.2020 01:08 Відповісти
Нам демократи на чолі з Обамою зброї не давали.Прийде Байден і також не будуть давати.
показати весь коментар
07.07.2020 01:10 Відповісти
Ти ще скажи, що відберуть навіть те, що дав Великий Додя...😁
показати весь коментар
07.07.2020 02:45 Відповісти
https://censor.net/user/417206 Великий чи не великий,немає значення.Найголовніше.що військова допомога збільшується.А коли був демократ Обама,то нічого такого не було.
показати весь коментар
07.07.2020 11:15 Відповісти
а ще Демократи відновлять створення туалетів у Аеропортах і на вокзалах для "середнього роду"..
Трамп надав Україні озброєння, - сенатор-республіканець Гресслі відповів на звинувачення про зв'язки Путіна і президента США - Цензор.НЕТ 5510

тому що політкоректні і супертолерантні..
не відставати ж від шкіл Таїланду...
показати весь коментар
07.07.2020 09:36 Відповісти
Все, кто громогласно упоминают факт о предоставлении администрацией Трампа Джавелинов Украине, стыдливо умалчивают один пункт соглашения - Украина может использовать Джавелины только в случае полномасштабного вторжения.
показати весь коментар
07.07.2020 01:15 Відповісти
Но Стугны высвободились и пошли на передок.
И настал период, когда буряты стали отказываться на шальные обстрелы с бронетехники выезжать...
PS. Была новость, что уже и на передке Джавелины появились.
Понятно, что есть соглашения, где указано, что применения только для оборонительных действий. Но это уже - большой шаг вперёд.
Повторюсь - обстрелы из бронетехники сошли на нет.
Главная беда сегодня - снайперы. Против них пока противоядие не найдено.
https://**********.com.ua/2020/07/golovnokomanduvach-zsu-ruslan-homchak-pro-porady-partneriv-z-nato-chyselnist-vijska-vykorystannya-dzhaveliniv-ta-bajraktariv/
показати весь коментар
07.07.2020 02:14 Відповісти
а у нас что нет снайперских ружей что бы тем же отвечать?
или все поголовно косоглазые?
показати весь коментар
07.07.2020 02:38 Відповісти
" снайперские ружья " есть , только патроны к ним не выдают . Разрешают разве что прикладом - " При возникновении непосредственной угрозы жизни " .
показати весь коментар
07.07.2020 06:51 Відповісти
Тролятничаете?
показати весь коментар
07.07.2020 07:27 Відповісти
https://censor.net/ua/user/449943 за всіма ознаками -ЛАХТІ..

ще треба трішки часу для 100 -відсоткової впевненості..

ДЕСЬ конкретно "спалиться" обовязково..
показати весь коментар
07.07.2020 10:02 Відповісти
Курица безмозглая лахтинская,тупо неси яйца,а не пургу ************
показати весь коментар
07.07.2020 10:46 Відповісти
Це і дурню зрозуміло, адже джавеліни проти танків.
показати весь коментар
07.07.2020 06:14 Відповісти
Вот прям так на Джевелине и написано: - "Против танков. Против другой техники и ДОТОв не применять!"
показати весь коментар
07.07.2020 11:40 Відповісти
Плюс нужно вспомнить , как на Трампа давил конгресс, чтобы он дал это оружие . Думаю и дал для того , чтоб этим фактом прикрывать свою тягу к куйлу.
показати весь коментар
07.07.2020 07:07 Відповісти
спрацювала система, а Трамп - лише фігляр, якому система дала таку можливість...
показати весь коментар
07.07.2020 01:17 Відповісти
Що ж вона за Обаму не спрацьовувала
показати весь коментар
07.07.2020 01:19 Відповісти
Ми ж не до кінця знаємо, що в той чи інший час кладеться на шальки геополітичних терезів...
показати весь коментар
07.07.2020 01:26 Відповісти
А чому при Обамі не спрацювала ?
Чому той же Обама заплющив очі на те, що сталося в Грузії у 2008 (моє ставлення до Саакашвілі тут всі знають) і зробив =перезавантаження= з рашкою ?
показати весь коментар
07.07.2020 01:22 Відповісти
Але з іншого боку Обама заморозив 40 млрд. $ в Ватиканському банку - це був нокдаун.
Пуйло після цього на 2 тижня заховався.
Саме після цього він відмовився від повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
07.07.2020 02:17 Відповісти
І що тепер з тими грошима ?
Далі заморожені ?
показати весь коментар
07.07.2020 02:26 Відповісти
Значить при Обамі система мала інші пріорітети... Ми оперуємо лише двома вимірами для оцінки політики щодо нас: плюс та мінус, але забуваємо, що рівняння, якими опікується система, пишуться не для площини і вирішуться не на площині...
показати весь коментар
07.07.2020 02:41 Відповісти
Трамп не фігляр, він республіканець. Надійніші партії в світі -- це республіканські і народні. А демократичні і "ліві" не є надійними і фундаментальними політичними партіями.
показати весь коментар
07.07.2020 06:22 Відповісти
Трамп говорит и пишет много странного и лишнего для политика такого ранга, но - летальное оружие и другие полезные вещи для противодействия агрессору Украина получила. Санкции против СП-2 - введены. Трамп заставил Германию и другие страны НАТО платить взносы по полной. США выходят из договора по РСМД. Цены на нефть и т.д.
показати весь коментар
07.07.2020 01:21 Відповісти
Що він там змусив робити Німеччину?
показати весь коментар
07.07.2020 01:28 Відповісти
Тратить 2% от ВВП на оборону.
показати весь коментар
07.07.2020 01:32 Відповісти
Поки це тільки мрія Трампа. 2 відсотки планували до 2024 року, але зараз навряд чи це спрацює. SPD - проти CDU - не так щоб зовсім за
показати весь коментар
07.07.2020 01:40 Відповісти
Ещё Трамп "мечтал", чтобы Германия не спонсировала так активно режим плешивого Бункерфюррера.
показати весь коментар
07.07.2020 01:45 Відповісти
Точно і щоб Україна теж його не спонсувала.
показати весь коментар
07.07.2020 01:51 Відповісти
Україна з ним воює в той час, коли фрау Ріббентроп волає про пп-2, ********...
показати весь коментар
07.07.2020 12:30 Відповісти
Але вдарив по СП2 шикарно.
10 млрд перетворилися за мить на залізо на дні морському...
показати весь коментар
07.07.2020 02:19 Відповісти
Санкции против СП-2 специально засунули в оборонительный бюджет, что бы трампон их не похерил, как херил до того все санкции против друга володьи.
показати весь коментар
07.07.2020 09:16 Відповісти
Правильно сказал,ничего даже не придумывал,реальная помощь от президента США была,отрицать факт невозможно.И не стоит забывать про инструкторов американских,тоже немалый вклад внесли,служил вместе с ними.В отличии от европейских стран,которые оказывали скорее помощь гуманитарную чем военную
показати весь коментар
07.07.2020 01:29 Відповісти
Трамп просто легко переграв "многохудловщика"-для того його й поставили.Ідіоматична мова Додіка навіть канадцям часом незрозуміла-куди там братися ідіотичним козломордим язикам з їх "мочить в сортіре".
показати весь коментар
07.07.2020 01:38 Відповісти
Ну москали Грузией кичатся,хотя убрались оттуда оставив за собой раздолбанную Абхазию.Шо сказать,то хочу.Война будет,но не оккупация.И мы войну выграем,бо москали тупые.Тупые,бо не поняли,как Украину завоевать
показати весь коментар
07.07.2020 02:08 Відповісти
Какая в жо... оккупация?
Он два огрызка потянуть не может.
показати весь коментар
07.07.2020 02:22 Відповісти
Ну тут на днях Краснов заявлял,шо Грузии писец настал.Тому не стоит Украине рыпаться и дожёвывать галстук галстук Михо
показати весь коментар
07.07.2020 02:26 Відповісти
вооружение для украинцев - ето хорошо.
а американские бомбоубежища для херсонцев шо забыл?
показати весь коментар
07.07.2020 02:31 Відповісти
Скорее время.Время смерти неандертальцев обозначено
показати весь коментар
07.07.2020 02:42 Відповісти
Трамп предоставил Украине вооружение, - сенатро-республиканец Грессли ответил на обвинения про связи Путина и президента США - Цензор.НЕТ 3680
показати весь коментар
07.07.2020 05:54 Відповісти
--
Зараз на базі однієї з бригад ВСУ, яка завершила підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, відпрацьована тактика застосування «Джавелінів». Напрацьовані навички роботи розрахунків цих ПТРК. І зараз в ЗСУ в наявності вже велика кількість американських ПТРК. До речі, як і значна кількість підготовлених розрахунків. Тепер в подальшому кожну з бригад, яка буде заходити в район ООС, і на кордон з поки тимчасово окупованим нашим Кримом обов'язково будуть посилювати масштабної кількістю «Джавелінів». А з фашистського лігва кремля стало лунати відчайдйшне звіряче виття кривавих убивць )(уйла які тепер чітко розуміють що ******* зброя НАТО повністю нанівець зведе їх спроби до нових окупацій на Сході і Півдні України. А з ближчим часом вона дієво допоможе Українській армії звільнити всі до єдиного метра території своєї рідної але тимчасово окупованої фашистським кремлем суверенної Української землі Криму і Донбасу.
показати весь коментар
07.07.2020 05:56 Відповісти
Трамп предоставил Украине вооружение, - сенатро-республиканец Грессли ответил на обвинения про связи Путина и президента США - Цензор.НЕТ 6014
показати весь коментар
07.07.2020 06:44 Відповісти
"Трамп предоставил Украине вооружение, - сенатор-республиканец Грессли ответил на обвинения про связи Путина и президента США" - связи Путина и президента США осуществляются через Хабад, синагогу которого Зеленский посетил в Херсоне. - http://redefininggod.com/trump-and-putin-agents-of-chabad-lubavitch/#_blank Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
Интересно посмотреть картинки - https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4&tbm=isch&ved=2ahUKEwi0-qPK04DoAhXKJpoKHTdZA5sQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4&gs_l=img.12..0i24.198658.214898..218827...0.0..0.513.4416.0j8j5j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.......************************.CTaBH0gXcZk&ei=i4hfXvSIOMrN6AS3so3YCQ&bih=597&biw=1242&hl=ru#_blank https://www.google.com.ua/search
показати весь коментар
07.07.2020 08:33 Відповісти
эта черножопая сволочь Обама позвонила Турчинову и запретила открывать огонь по "зелёным человечкам" в Крыму
показати весь коментар
07.07.2020 08:55 Відповісти
начальником ТУрчинова Був не Обама,а подєльніца путіна Юлєчка..
В саме вона на засіданні РНБО "продавила" рішення "жоден танк не повинен...".

А Турчинов "рад стараться"..
показати весь коментар
07.07.2020 10:05 Відповісти
сколько выстрелов произвели американские "джавелины " которые предоставил трамплин ?.если ни одного, тогда что он предоставил?
показати весь коментар
07.07.2020 09:52 Відповісти
Джавеліни ДОРОГІ постріли..
там,де можна "Стугною" чи "фаготом" -чому б і ні ?https://www.youtube.com/watch?v=KZ-qbcnIkmY ПТУР Фагот уничтожает рашистский танк с трёх километров
показати весь коментар
07.07.2020 10:10 Відповісти
життя українців дорожче
показати весь коментар
07.07.2020 13:17 Відповісти
Нисколько, их увезли на склады в Польшу.
показати весь коментар
07.07.2020 10:32 Відповісти
На те самые склады, где хранится твой мозг. Хотя вру. Мозга, у тебя, отродясь не было.
показати весь коментар
07.07.2020 11:49 Відповісти
К сожалению поклонники "стандартов" ВВС, в короче большинство украинских журналистов, стремясь быть в мейнстриме, считают необходимым лягнуть Трампа! Дань "моде". Хотя она и показывает, насколько непрофессиональна и некомпетентна эта братия!
показати весь коментар
07.07.2020 10:57 Відповісти
 
 