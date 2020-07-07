Трамп надав Україні озброєння, - сенатор-республіканець Гресслі відповів на звинувачення про зв'язки Путіна і президента США
Впливовий сенатор-республіканець Чак Гресслі (Chuck Grassley) вказав на надання Україні летальних озброєнь за президентства Дональда Трампа у відповідь на закиди про буцімто приязні відносини між президентом США та Володимиром Путіним.
"Мене дратує, коли демократи роблять умовивід про приязні стосунки між Трампом та Путіним, хоча президент надав Україні проти Росії летальні озброєння в той час, як Обама нічого не дав Україні", - зауважив Гресслі у Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Як відомо у Демократичній партії критикують президента США те, що той буцімто неналежним чином відреагував на повідомлення американських спецслужб про винагороду, яку Росії могла встановити для талібів в Афганістані за напади на військових США.
Минулого тижня сенатор-демократ Боб Менендес, найбільш високопоставлений демократ у сенатському Комітеті з міжнародних відносин, запропонував притягнути Росію до відповідальності за ймовірні виплати талібам за вбивство американських військових в Афганістані.
Менендес зажадав, щоб адміністрація Трампа запровадила фінансові санкції щодо російського президента Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу та інших високопоставлених російських чиновників, які, за словами сенатора, були залучені до цієї операції. Менендес хоче включити положення про нові санкції до щорічного законопроєкту щодо обороних витрат (NDAA), обговорення якого ведеться у Сенаті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тому що політкоректні і супертолерантні..
не відставати ж від шкіл Таїланду...
И настал период, когда буряты стали отказываться на шальные обстрелы с бронетехники выезжать...
PS. Была новость, что уже и на передке Джавелины появились.
Понятно, что есть соглашения, где указано, что применения только для оборонительных действий. Но это уже - большой шаг вперёд.
Повторюсь - обстрелы из бронетехники сошли на нет.
Главная беда сегодня - снайперы. Против них пока противоядие не найдено.
https://**********.com.ua/2020/07/golovnokomanduvach-zsu-ruslan-homchak-pro-porady-partneriv-z-nato-chyselnist-vijska-vykorystannya-dzhaveliniv-ta-bajraktariv/
или все поголовно косоглазые?
ще треба трішки часу для 100 -відсоткової впевненості..
ДЕСЬ конкретно "спалиться" обовязково..
Чому той же Обама заплющив очі на те, що сталося в Грузії у 2008 (моє ставлення до Саакашвілі тут всі знають) і зробив =перезавантаження= з рашкою ?
Пуйло після цього на 2 тижня заховався.
Саме після цього він відмовився від повномасштабного вторгнення.
Далі заморожені ?
10 млрд перетворилися за мить на залізо на дні морському...
Он два огрызка потянуть не может.
а американские бомбоубежища для херсонцев шо забыл?
Зараз на базі однієї з бригад ВСУ, яка завершила підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, відпрацьована тактика застосування «Джавелінів». Напрацьовані навички роботи розрахунків цих ПТРК. І зараз в ЗСУ в наявності вже велика кількість американських ПТРК. До речі, як і значна кількість підготовлених розрахунків. Тепер в подальшому кожну з бригад, яка буде заходити в район ООС, і на кордон з поки тимчасово окупованим нашим Кримом обов'язково будуть посилювати масштабної кількістю «Джавелінів». А з фашистського лігва кремля стало лунати відчайдйшне звіряче виття кривавих убивць )(уйла які тепер чітко розуміють що ******* зброя НАТО повністю нанівець зведе їх спроби до нових окупацій на Сході і Півдні України. А з ближчим часом вона дієво допоможе Українській армії звільнити всі до єдиного метра території своєї рідної але тимчасово окупованої фашистським кремлем суверенної Української землі Криму і Донбасу.
Интересно посмотреть картинки - https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4&tbm=isch&ved=2ahUKEwi0-qPK04DoAhXKJpoKHTdZA5sQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4&gs_l=img.12..0i24.198658.214898..218827...0.0..0.513.4416.0j8j5j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.......************************.CTaBH0gXcZk&ei=i4hfXvSIOMrN6AS3so3YCQ&bih=597&biw=1242&hl=ru#_blank https://www.google.com.ua/search
В саме вона на засіданні РНБО "продавила" рішення "жоден танк не повинен...".
А Турчинов "рад стараться"..
там,де можна "Стугною" чи "фаготом" -чому б і ні ?https://www.youtube.com/watch?v=KZ-qbcnIkmY ПТУР Фагот уничтожает рашистский танк с трёх километров