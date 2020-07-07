Трамп надав Україні озброєння, - сенатор-республіканець Гресслі відповів на звинувачення про зв'язки Путіна і президента США

Впливовий сенатор-республіканець Чак Гресслі (Chuck Grassley) вказав на надання Україні летальних озброєнь за президентства Дональда Трампа у відповідь на закиди про буцімто приязні відносини між президентом США та Володимиром Путіним.

"Мене дратує, коли демократи роблять умовивід про приязні стосунки між Трампом та Путіним, хоча президент надав Україні проти Росії летальні озброєння в той час, як Обама нічого не дав Україні", - зауважив Гресслі у Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Як відомо у Демократичній партії критикують президента США те, що той буцімто неналежним чином відреагував на повідомлення американських спецслужб про винагороду, яку Росії могла встановити для талібів в Афганістані за напади на військових США.

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Минулого тижня сенатор-демократ Боб Менендес, найбільш високопоставлений демократ у сенатському Комітеті з міжнародних відносин, запропонував притягнути Росію до відповідальності за ймовірні виплати талібам за вбивство американських військових в Афганістані.

Менендес зажадав, щоб адміністрація Трампа запровадила фінансові санкції щодо російського президента Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу та інших високопоставлених російських чиновників, які, за словами сенатора, були залучені до цієї операції. Менендес хоче включити положення про нові санкції до щорічного законопроєкту щодо обороних витрат (NDAA), обговорення якого ведеться у Сенаті.

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