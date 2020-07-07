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Новини Коронавірус і карантин
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У ЄС припускають, що контроль на зовнішніх кордонах не ослабне до кінця року

У ЄС припускають, що контроль на зовнішніх кордонах не ослабне до кінця року

Прикордонне агентство Євросоюзу Frontex розглядає три основні сценарії скасування тимчасових обмежень на перетин зовнішніх кордонів, які були запроваждені у відповідь на пандемію COVID-19.

Про це під час віртуальних слухань у межах засідання комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ заявив виконавчий директор Frontex Фабріс Леджері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я можу поінформувати вас про стратегії виходу, як ми бачимо наші дії на наступні 2 – 3 – 9 місяців. Згідно з оцінкою оперативної ситуації, ми доповнили рекомендації Єврокомісії щодо скасування тимчасових обмежень на "несуттєві" (такі, що не пов’язані із гострою потребою або професійною діяльністю. - Ред.) подорожі до ЄС. Відповідно, ми маємо три сценарії. За першим, ЄС і Frontex будуть здатними повернутися до нормальної (охорони кордонів. - Ред.) у вересні. За другим, ми зможемо зробити це лише наприкінці поточного року. За найменш оптимістичним сценарієм, протягом 2021 року ми все ще будемо вимушені мати справу з наслідками пандемії та певними обмеженнями на подорожі", - зазначив очільник прикордонного агентства ЄС.

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Під час слухань Леджері також повідомив про те, що Frontex має намір розширити мережу зв’язку з третіми країнами. Зокрема, агентство готується направити офіцера зв’язку до України - в межах виконання регіонального мандата стосовно країн Східного партнерства.

Як повідомлялося, 30 червня Євросоюз оприлюднив рекомендації щодо поступового відкриття зовнішніх кордонів із 1 липня та визначив 15 країн, громадянам яких буде дозволено безперешкодний в’їзд. Критерієм для включення до "дозволеного" списку визначені насамперед епідеміологічні показники - рівень захворюваності на COVID-19 в таких країнах не може перевищувати показники держав ЄС. Україна до цього переліку поки не потрапила. Рада ЄС переглядатиме та по змозі розширюватиме цей перелік кожні два тижні.

Автор: 

кордон (4775) карантин (18172) Євросоюз (13460) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Да, они так надеялись на своё лучшее изобретение: "вирус". Но, что-то пошло не по плану.

И, важно помнить: всех кто усердно трудились во славу этого "вируса" ждёт - в лучшем случае - международный трибунал.
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07.07.2020 07:20
+3
Не,ну рабов в Европу будут понемного запускать.Работать то по любому кому-то надо.
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07.07.2020 07:30
+2
Вирусники сраные, а всё же: если у Дональда Фредовича закончится терпение, и на вашу штаб-квартиру прилетит Томагавк ?
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07.07.2020 07:21
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Ну как-то не получается всемирная Римская империя с рабами и патрициями ....
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07.07.2020 07:15 Відповісти
Да, они так надеялись на своё лучшее изобретение: "вирус". Но, что-то пошло не по плану.

И, важно помнить: всех кто усердно трудились во славу этого "вируса" ждёт - в лучшем случае - международный трибунал.
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07.07.2020 07:20 Відповісти
Не,ну рабов в Европу будут понемного запускать.Работать то по любому кому-то надо.
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07.07.2020 07:30 Відповісти
Вирусники сраные, а всё же: если у Дональда Фредовича закончится терпение, и на вашу штаб-квартиру прилетит Томагавк ?
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07.07.2020 07:21 Відповісти
А де в них штаб?
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07.07.2020 07:28 Відповісти
Ну, у них несколько крыш: "Бильдербергский клуб", "трёхсторонняя комиссия", "римский клуб"... А так - в Австрии.
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07.07.2020 07:47 Відповісти
А , ця хрень, так їм і так непогано жилося.
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07.07.2020 07:53 Відповісти
Это правда, но им захотелось большего: "нового мирового порядка".
Теперь самое главное чтобы они сломали свои головы на этом мероприятии.
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07.07.2020 10:02 Відповісти
До кінця якого року? Бо мережею вперто поширюються чутки, що Євро-2020(2021) проходитиме без глядачів...
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07.07.2020 07:45 Відповісти
У ЄС припускають, що контроль на зовнішніх кордонах не ослабне до кінця року - Цензор.НЕТ 8918
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07.07.2020 08:17 Відповісти
V tom ze samom ES raznyje situacija.Latviji,Litve ili Estoniji 1-2 slucaja v den,a Sveciji Portugaliji zaskalivajet.Taze Ispanija,Italija ili Francija im mozno a drugim net
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07.07.2020 08:19 Відповісти
Ну как-то не получается всемирная Римская империя с рабами и патрициями ....
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07.07.2020 08:39 Відповісти
Зрозуміло. МАУ взагалі кажуть що відновлення авіасполучення відбудеться частково не раніше ніж навесні 2021 року. Бо поки що возити нікого. Європа зачинилась, і не хоче пускати іноземців не з ЄС, Ідіотизм суцільний. І здаєтьсявзагалі ніхто нічого не робить для припинення цьго піздажу. Кому і навіщо уся ця хрінь була потрібна? ! Держави, які живуть туризмом взагалі накриються мідним тазом, в тому ж самому ЄС. Не всі ж виробляють годинники вартістю з невеличке місто, не всі живуть за рахунок банківських послуг, деякі європейські країни живуть лише за рахунок туризму. А їх нищать. Да, блін..
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07.07.2020 10:13 Відповісти
 
 