У ЄС припускають, що контроль на зовнішніх кордонах не ослабне до кінця року

Прикордонне агентство Євросоюзу Frontex розглядає три основні сценарії скасування тимчасових обмежень на перетин зовнішніх кордонів, які були запроваждені у відповідь на пандемію COVID-19.

Про це під час віртуальних слухань у межах засідання комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ заявив виконавчий директор Frontex Фабріс Леджері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я можу поінформувати вас про стратегії виходу, як ми бачимо наші дії на наступні 2 – 3 – 9 місяців. Згідно з оцінкою оперативної ситуації, ми доповнили рекомендації Єврокомісії щодо скасування тимчасових обмежень на "несуттєві" (такі, що не пов’язані із гострою потребою або професійною діяльністю. - Ред.) подорожі до ЄС. Відповідно, ми маємо три сценарії. За першим, ЄС і Frontex будуть здатними повернутися до нормальної (охорони кордонів. - Ред.) у вересні. За другим, ми зможемо зробити це лише наприкінці поточного року. За найменш оптимістичним сценарієм, протягом 2021 року ми все ще будемо вимушені мати справу з наслідками пандемії та певними обмеженнями на подорожі", - зазначив очільник прикордонного агентства ЄС.

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Під час слухань Леджері також повідомив про те, що Frontex має намір розширити мережу зв’язку з третіми країнами. Зокрема, агентство готується направити офіцера зв’язку до України - в межах виконання регіонального мандата стосовно країн Східного партнерства.

Як повідомлялося, 30 червня Євросоюз оприлюднив рекомендації щодо поступового відкриття зовнішніх кордонів із 1 липня та визначив 15 країн, громадянам яких буде дозволено безперешкодний в’їзд. Критерієм для включення до "дозволеного" списку визначені насамперед епідеміологічні показники - рівень захворюваності на COVID-19 в таких країнах не може перевищувати показники держав ЄС. Україна до цього переліку поки не потрапила. Рада ЄС переглядатиме та по змозі розширюватиме цей перелік кожні два тижні.